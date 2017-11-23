Nasıl oyun geliştirilir? Udemy’den dünyanın en kapsamlı Türkçe kursu

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Udemy yine heyecan verici yepyeni bir Türkçe olarak sunulan kurs sadece Türkçe olarak değil tüm dillerde hazırlanmış yine heyecan verici yepyeni bir kurs ile karşımızda.olarak sunulan kurs sadeceolarak değil tüm dillerde hazırlanmış en kapsamlı oyun geliştirme kursları arasında en tepeye oturabilecek düzeyde kapsamlı ve anlaşılabilir olarak hazırlanmış.





Başlangıç seviyesinden uzman seviyeye kadar en ince ayrıntısına kadar anlatılan kursta, kapsamlı projeler uygulanarak kullanıcıların izlediklerini anında uygulayabilmesine ortam hazırlanmış. Kursun başlangıcında süreç boyunca ihtiyacınız olabilecek tüm araçlar ve yazılımlar anlatılarak kullanıcının işe tam anlamıyla hazır başlaması hedeflenmiş.





Türkiye’nin En Kapsamlı Oyun Geliştirme Kursu

Eğitmenin paylaştığı bilgiler ışığında eğitimlerde şu konulara özel olarak değinilmiş;

Parkur oluşturma: "Counter Strike"

Ragdoll ve 3D sesler: "Fallout"

Deathmatch

Ateş etmek ve patlayan mermiler

Hız göstergesi

Obje modelleme ve hareketlendirme

Karakter tasarlama

Harita tasarımı

Hava durumu kontrolü

Giriş (login) ve kayıt (register) paneli

Admin sistemi

Udemy’nin Black Friday kapsamında sadece 25 liraya sunduğu kursu satın almak ve detaylarına ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.





Black Friday Kampanyası ile Tüm Kurslar 25 Lira

Udemy, bu haftaya özel bir kampanyayı da hayata geçirmiş durumda. Kullanıcılar buradaki bağlantıyı kullanarak tüm kurslara 25 liraya sahip olma şansına sahip. Bu sayede satın alınan kurslara ömür boyu erişim, mobil cihazlardan, televizyondan veya bilgisayardan kurslara erişebilme, kurs bitirme sertifikası alabilme gibi imkanlara sahip oluyor.

Unreal Engine 4 kursu kapsamında hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;