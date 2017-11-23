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Nasıl oyun geliştirilir? Udemy’den dünyanın en kapsamlı Türkçe kursu

Udemy’nin yeni Unreal Engine 4 kursu ile 65 saatte kapsamlı projeler üzerinden oyun geliştirme eğitimi başladı. Sıcağı sıcağına yayınlanan kurs, Black Friday indirimi ile 25 lira!
1 yıl
3,4b
1
12
Programlama Dersleri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Nasıl oyun geliştirilir? Udemy’den dünyanın en kapsamlı Türkçe kursu
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Udemy yine heyecan verici yepyeni bir kurs ile karşımızda. Türkçe olarak sunulan kurs sadece Türkçe olarak değil tüm dillerde hazırlanmış en kapsamlı oyun geliştirme kursları arasında en tepeye oturabilecek düzeyde kapsamlı ve anlaşılabilir olarak hazırlanmış.


Başlangıç seviyesinden uzman seviyeye kadar en ince ayrıntısına kadar anlatılan kursta, kapsamlı projeler uygulanarak kullanıcıların izlediklerini anında uygulayabilmesine ortam hazırlanmış. Kursun başlangıcında süreç boyunca ihtiyacınız olabilecek tüm araçlar ve yazılımlar anlatılarak kullanıcının işe tam anlamıyla hazır başlaması hedeflenmiş.


Türkiye’nin En Kapsamlı Oyun Geliştirme Kursu

Eğitmenin paylaştığı bilgiler ışığında eğitimlerde şu konulara özel olarak değinilmiş;

  • Parkur oluşturma: "Counter Strike" 
  • Ragdoll ve 3D sesler: "Fallout" 
  • Deathmatch
  • Ateş etmek ve patlayan mermiler
  • Hız göstergesi
  • Obje modelleme ve hareketlendirme
  • Karakter tasarlama
  • Harita tasarımı
  • Hava durumu kontrolü
  • Giriş (login) ve kayıt (register) paneli
  • Admin sistemi

Udemy’nin Black Friday kapsamında sadece 25 liraya sunduğu kursu satın almak ve detaylarına ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.


Black Friday Kampanyası ile Tüm Kurslar 25 Lira

Udemy, bu haftaya özel bir kampanyayı da hayata geçirmiş durumda. Kullanıcılar buradaki bağlantıyı kullanarak tüm kurslara 25 liraya sahip olma şansına sahip. Bu sayede satın alınan kurslara ömür boyu erişim, mobil cihazlardan, televizyondan veya bilgisayardan kurslara erişebilme, kurs bitirme sertifikası alabilme gibi imkanlara sahip oluyor.

Unreal Engine 4 kursu kapsamında hazırlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz;
 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fotifoti 1 yıl en beğenilen
jerry smith

kreat

Linklerde neden donanımhaber ismi geçiyor? Ref li link mi bu da?

ref li olsa ne olcak ki sana hehangibi zarrı var mı ?

Bir kere kıl kaptık :)

mesajlarımız siliniyor.
jerry smithkreatLinklerde neden donanımhaber ismi geçiyor? Ref li link mi bu da?ref li ols...
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Yanıtla +5
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gurkanse 1 yıl
ne kadar ironik dimi oyun geliştirip piyasada oyunu olmayan arkadaştan oyun geliştirme kursu "gel vatandaşşşşş gel"
ayrıca fiyatlar hep böyle.bıktık artık yalan dolandan.donanımhaber de hepsiburada gibi insanları keriz yada salak yerine koymayı seviyor.
ne kadar ironik dimi oyun geliştirip piyasada oyunu olmayan arkadaştan oyun geliştirme kursu "gel vatandaşşşşş gel"ayrıca fiyatlar hep böyle.bıktık artık ...
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kreat 1 yıl
Linklerde neden donanımhaber ismi geçiyor? Ref li link mi bu da?
2 Yanıt Yanıtla +4
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Daha Fazla Beğenilen Yorum
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1 Avatar
DH Misafiri 8 ay
Arkadaş Youtube'da iyi anlatmıyordu. Eğitime özen gösterdiyse anlatımı iyidir belki ama sanmıyorum ses anlatım vs. sıkıcı ve bağlantısızdı. Unreal Engine eğitimini en iyi şekilde ben hazırlayacağım umarım. İçinde birçok yolda sunacağım. Para kazanmak için video çekilmez.
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DeepRhythm 1 yıl
En kötü oyunların bile 100 TL üstü olduğu bir piyasada 25 TL'ye oyun kursu ??!!
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DH Misafiri 1 yıl
ne kadar ironik dimi oyun geliştirip piyasada oyunu olmayan arkadaştan oyun geliştirme kursu "gel vatandaşşşşş gel"
ayrıca fiyatlar hep böyle.bıktık artık yalan dolandan.donanımhaber de hepsiburada gibi insanları keriz yada salak yerine koymayı seviyor.

Adam 65 saat ders hazırlamış birader. Senin gibi klavyenin başında oturupta emeğe kötü eleştiri yapmamış. Eminim senin hayattaki tek yeteneğin ehliyet alabilmektir.
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Zafer Korkmaz 1 yıl
Freelance oyun geliştirip üzerinden para kazanan biri olarak söylüyim
Oyun geliştirmek parayla öğrenebilcek bir şey değildir kendi emeğinizle ve aklınızı kullanarak öğrenebilceğiniz bir şeydir
Bu konuya gelirsek Unreal Engine mobil oyun geliştirme konusunda çok kıt bi motordur Unity varken yani ayıp.
Ayrıca indirim olayı yalandır Udemy hep %95 indirim der ama hep fiyatlar sabit 25 Lira olur. Ayrıca refferal linki donanımhaber içine gömülmüştür ondan ekstra ücret alıcaklar.
Bu yorumumu kaldırmayın
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gurkanse 1 yıl
ne kadar ironik dimi oyun geliştirip piyasada oyunu olmayan arkadaştan oyun geliştirme kursu "gel vatandaşşşşş gel"
ayrıca fiyatlar hep böyle.bıktık artık yalan dolandan.donanımhaber de hepsiburada gibi insanları keriz yada salak yerine koymayı seviyor.
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zanile 1 yıl
Bu kadar ileri düzey bir arkadaş kendi web sitesi yerine neden daha tescil edilmemiş bir domain yazmış acaba
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bbuzol 1 yıl
10 euro gözüküyor fiyatlar.
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kreat 1 yıl
Linklerde neden donanımhaber ismi geçiyor? Ref li link mi bu da?
2 Yanıt Yanıtla +4
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FoxyDogy 1 yıl kreat
kreat

Linklerde neden donanımhaber ismi geçiyor? Ref li link mi bu da?

Sen ne diyon Google' a bile ref link veriliyor bak https://www.google.com.tr/
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jerry smith 1 yıl kreat
kreat

Linklerde neden donanımhaber ismi geçiyor? Ref li link mi bu da?

ref li olsa ne olcak ki sana hehangibi zarrı var mı ?
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