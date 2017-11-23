Nasıl oyun geliştirilir? Udemy’den dünyanın en kapsamlı Türkçe kursu

Başlangıç seviyesinden uzman seviyeye kadar en ince ayrıntısına kadar anlatılan kursta, kapsamlı projeler uygulanarak kullanıcıların izlediklerini anında uygulayabilmesine ortam hazırlanmış. Kursun başlangıcında süreç boyunca ihtiyacınız olabilecek tüm araçlar ve yazılımlar anlatılarak kullanıcının işe tam anlamıyla hazır başlaması hedeflenmiş.
Türkiye’nin En Kapsamlı Oyun Geliştirme Kursu
Eğitmenin paylaştığı bilgiler ışığında eğitimlerde şu konulara özel olarak değinilmiş;
- Parkur oluşturma: "Counter Strike"
- Ragdoll ve 3D sesler: "Fallout"
- Deathmatch
- Ateş etmek ve patlayan mermiler
- Hız göstergesi
- Obje modelleme ve hareketlendirme
- Karakter tasarlama
- Harita tasarımı
- Hava durumu kontrolü
- Giriş (login) ve kayıt (register) paneli
- Admin sistemi
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Bir kere kıl kaptık :)
mesajlarımız siliniyor.
ayrıca fiyatlar hep böyle.bıktık artık yalan dolandan.donanımhaber de hepsiburada gibi insanları keriz yada salak yerine koymayı seviyor.