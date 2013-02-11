Nauticam, Sony NEX6 ile uyumlu su altı haznesini duyurdu





Farklı marka ve modeller için ürettiği harika su altı hazneleri ile tanınan Nauticam, NA-NEX6 isimli Sony'nin NEX6 modeli ile uyumlu su altı haznesini duyurdu.

Nauticam NA-NEX6, isminden de anlaşılacağı üzere Sony'nin NEX6 model fotoğraf makinesi için üretilmiş bir su altı haznesi. Hazne, Sony NEX6 modelinin bütün tuşlarının aktif olarak kullanılmasına imkan sağlıyor ve oldukça sağlam bir alüminyum malzeme yapısına sahip. LCD ekranın görüntülenmesi de mümkün olan NA-NEX6, Sony'nin 18-55 F/3.5-5.6, 30mm F/3.5, 16mm F/2.8, 10-18mm F/4 WA gibi lensleri ile su altı deneyimi yaşatabiliyor. 100 metre gibi oldukça yüksek bir derinliğe kadar inilmesine izin veren hazne, 880 gram ağırlığa, 183mm x 133mm x 81mm ölçülerine ve harici flaş bağlantılarına sahip.

Sony'nin popüler fotoğraf makinelerinden olan NEX6 modeli ile uyumlu olan Nauticam NA-NEX6, 1650$ fiyat etiketi ile 15 Şubat tarihinde piyasaya çıkacak.

http://www.nauticamusa.com/nusa/2013/2/5/announcing-nauticam-na-nex6.html

http://www.nauticamusa.com/nusa/2013/2/5/announcing-nauticam-na-nex6.html