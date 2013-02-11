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Nauticam, Sony NEX6 ile uyumlu su altı haznesini duyurdu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nauticam, Sony NEX6 ile uyumlu su altı haznesini duyurdu
Farklı marka ve modeller için ürettiği harika su altı hazneleri ile tanınan Nauticam, NA-NEX6 isimli Sony'nin NEX6 modeli ile uyumlu su altı haznesini duyurdu.
Nauticam NA-NEX6, isminden de anlaşılacağı üzere Sony'nin NEX6 model fotoğraf makinesi için üretilmiş bir su altı haznesi. Hazne, Sony NEX6 modelinin bütün tuşlarının aktif olarak kullanılmasına imkan sağlıyor ve oldukça sağlam bir alüminyum malzeme yapısına sahip. LCD ekranın görüntülenmesi de mümkün olan NA-NEX6, Sony'nin 18-55 F/3.5-5.6, 30mm F/3.5, 16mm F/2.8, 10-18mm F/4 WA gibi lensleri ile su altı deneyimi yaşatabiliyor. 100 metre gibi oldukça yüksek bir derinliğe kadar inilmesine izin veren hazne, 880 gram ağırlığa, 183mm x 133mm x 81mm ölçülerine ve harici flaş bağlantılarına sahip.
Sony'nin popüler fotoğraf makinelerinden olan NEX6 modeli ile uyumlu olan Nauticam NA-NEX6, 1650$ fiyat etiketi ile 15 Şubat tarihinde piyasaya çıkacak.
http://www.nauticamusa.com/nusa/2013/2/5/announcing-nauticam-na-nex6.html 
 
Nauticam, Sony NEX6 ile uyumlu su altı haznesini duyurdu

http://www.nauticamusa.com/nusa/2013/2/5/announcing-nauticam-na-nex6.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
infileXible 6 yıl
Bu cihazı kullanlardan yorum alabilirmiyim.
İyi bir foto makina almak istiyorum.
Ve bozulana kadar veya en az 5 sene başka bir cihaza para vermek istemiyorum.
PRofesyonel fotoğrafçı değilim. Hobi amaçlı, foto ve vidyo çekimlerini
kaliteli yapsın yeter bir cihaz arıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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pohuman 6 yıl infileXible
infileXible

Bu cihazı kullanlardan yorum alabilirmiyim.
İyi bir foto makina almak istiyorum.
Ve bozulana kadar veya en az 5 sene başka bir cihaza para vermek istemiyorum.
PRofesyonel fotoğrafçı değilim. Hobi amaçlı, foto ve vidyo çekimlerini
kaliteli yapsın yeter bir cihaz arıyorum.


Bana göre süper ötesi bir cihaz. Fotoğraf kalitesi baya iyi. Video kalitesi olarakta beklentilerimin çok çok üstünde..
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agaçe 6 yıl
geliştirilirse işe yarar bi şeyler çıkabilir
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mesincır 6 yıl
Helal olsun adamlara. Makine fiyatından fazlasına ekipman satıyorlar. Öyle ki aksesuar demeye dilim varmadı ekipman dedim
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