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Nec firmasından LED aydınlatmalı 24-inç monitör: MultiSync EA243WM

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8,5b
1
8
Monitör
knight
Haber Editörü
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Japonya merkezli NEC firması, LED aydınlatmalı ve 24-inç boyutlu en yeni LCD monitörü MultiSync EA243WM'in duyurusunu gerçekleştirdi.
399$ fiyat etiketine sahip olan EA243WM, TN panel kullanıyor ve 1920 x 1200 piksel (16:10 oranı) çözünürlük, 0.27 mm nokta aralığı, 5 ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 25.000:1 dinamik kontrast oranı, 16.7 milyondan fazla rengi görüntüleyebilme ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı gibi bir teknik özellik listesi sunuyor.
DVI-D, HDMI, DisplayPort ve VGA gibi zengin bir bağlantı seçeneğine sahip LCD monitöre 4 adet USB 2.0 portu ile 2 x 1 watt'lık stereo hoparlörün entegre edildiğinin altını çizelim.

http://www.necdisplay.com/p/ea243wm-bk Yorum Yaz
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E_Aydin35 7 yıl
Ekran iyiymiş, aynı zamanda özellikli ha bu arada fiyatta çok güzel.
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John PHILIPS 7 yıl
Nedenini bilmiyorum ama 19" crt monitörler zamanından beri nec markasına bir sempatim var.Türkiyede pek bulunmuyor ama bundan sonraki montörüm nec olabilir bende çok kaliteliymiş gibi bir izlenim uyandırıyor.
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ibrahimdincer 7 yıl
Biri 2 sn olsaymis iyi olcakmis diyor. Biri 5 sn cok diyor allahim ya biraz arastirin ole yorum yapin lutfen sanki aradaki farki cok anliyo
sunuz da :S
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serdarsimsek1 7 yıl
kontrast orani çok düşük mega kontrast olmaliydi bence
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xLmNt13 7 yıl
2ms olsaymiş iyi olacaktı. 2 ms üzeri monitor almam
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redoracle 7 yıl
Bu ips panel olmasın 178 e 178 görüş açısı ve 16.7 milyondan fazla renk deniyo normal bir tn panelin bunları sağlaması garip doğrusu.
1 Yanıt Yanıtla +1
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..Knight.. 7 yıl redoracle
redoracle

Bu ips panel olmasın 178 e 178 görüş açısı ve 16.7 milyondan fazla renk deniyo normal bir tn panelin bunları sağlaması garip doğrusu.

Yazdıklarınıza katılıyorum ancak Nec bu şekilde belirtmiş.

necdisplay.com/...
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ahmetsaid_ak 7 yıl
5 ms biraz çok olmuş ama neyse..
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