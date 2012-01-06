Nec firmasından LED aydınlatmalı 24-inç monitör: MultiSync EA243WM

Japonya merkezli NEC firması, LED aydınlatmalı ve 24-inç boyutlu en yeni LCD monitörü MultiSync EA243WM'in duyurusunu gerçekleştirdi.



399$ fiyat etiketine sahip olan EA243WM, TN panel kullanıyor ve 1920 x 1200 piksel (16:10 oranı) çözünürlük, 0.27 mm nokta aralığı, 5 ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 1000:1 kontrast oranı, 25.000:1 dinamik kontrast oranı, 16.7 milyondan fazla rengi görüntüleyebilme ve 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı gibi bir teknik özellik listesi sunuyor.



DVI-D, HDMI, DisplayPort ve VGA gibi zengin bir bağlantı seçeneğine sahip LCD monitöre 4 adet USB 2.0 portu ile 2 x 1 watt'lık stereo hoparlörün entegre edildiğinin altını çizelim.



http://www.necdisplay.com/p/ea243wm-bk