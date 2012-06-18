Nec'ten IPS panelli ve WLED arka aydınlatmalı monitör: MultiSync P232W

Haber Editörü
Nec, yeni modeli P232W'yu tanıtarak MultiSync ailesini daha da genişletiyor. 23-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (96 ppi) çözünürlüğünde IPS (In-Plane Switching) panele sahip olan P232W'ya enerji tasarrufu sağlayan WLED arka aydınlatma teknolojisi eşlik ediyor. Monitör çalışır durumdayken 29W, enerji tasarruf modundayken 0.3W enerji harcıyor.
0.27 mm piksel aralığı, 250cd/m2 parlaklık seviyesi, 8 ms tepki süresi, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı (CR>10 standardına göre) ve 1000:1 kontrast oranı sunan monitör, 4.3 trilyon rengin 1.07 milyarını görüntüleyebiliyor.
DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub) ve DisplayPort bağlantı seçenekleriyle gelen monitörde USB 2.0 portları da mevcut. İstendiği takdirde dikey konumda kullanılabilen modelin ışık sensörünün bulunduğunu da belirtelim.
MultiSync P232W'nun iki farklı versiyonu bulunuyor: P232W-BK ve P232W-BK-SV. P232W-BK-SV ile Nec'in donanımsal renk kalibrasyon kiti SpectaView II hediye ediliyor. P232W-BK'nın 569$, P232W-BK-SV'nin ise 819$ fiyatla satılması planlanıyor.
http://www.necdisplay.com/p/desktop%20-monitors/p232w-bk Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Haberin var da ben işimi gördüğüm kadarıyla devam edecem diyorsan et, sana karışan yok. Ben kullandığım programlarda 1 tane bile gelişme olsa öğrensem kâr sayıyorum, mesleğim olarak bilinen yazılımların dokunmatik özelliklerini öğrenmeme lüksüm yok.
Tecrübelerimiz yakın zamanda window8 ve Android'in büyük oranda tüm cihazlara hakim olacağını gösteriyor, ağırlıklı olarak android kullanırım gibi görünüyor.
Bu tabloda dokunmatik ekranın şart olduğu bence âşikar, özel kullanıcılar bile bundan kolayca soyutlanamazlar, her ne yazılım kullanıyorlarsa onların da yeni sürümleri dokunmatik kısayollardan nasiplerini alacaktır.
o fiyata değil 8biti 6bit ips monitör satan markalar var. 8 bit ile gerçek 16milyon renk alırsın ki bunların fiyatları bariz yüksektir. bu monitör ise 10bit panale sahip ki buna göre fiyatı çok çok iyi.. çünkü 10bit ips panel bulmak çok çok zor onuda hatırlatıyım... dolayısı ile tüm ergonomik özelliklerini bile feda edebilirm o panele sahip bir monitör için..... tam profesyonel fotoğrafçılar için biçilmiş kaftan bir monitör. bir slr makineye 1000dolar veren hatta profesyonel pazardean bahsediyoruz ki 2-3bin dolarlık makinelerle fotoğraf çeken bir adam 300dolarlık bir TN panele sahip monitörde kullanmaz... gerçek 8bit panel kullanır ki piyasada 16M renk desteği olduğu söylenen ama gerçekte 65536 gerçek renk desteği olup sanal olarak bunu 16M renge çıkaran ips monitörler profesyoneller için satılıyor. bunu geçer dediğim gibi 8bit panele yönelir. haberde bahsi geçen monitör ise 10bit panele sahip.. arasan bulamazsın böyle bir monitörü bu fiyata.. yemişim dokunmatiğini şu noktada.. elimi sürmem ki zaten o ekranın yüzüne... monitör de fiyatta süper... yeni ips monitör aldığımdam biliyorum, epey araştırmıştım.. :))
ekranın üretim amacı profesyonellere hitap ediyor. bunun için hasass uygulamaların çalıştırılması doğru renk üretmesi en başta beklenen özelliktir. dokunmatik ile bir mouse ile olabileceği kadar hassas kullanamazsınız programları. çizim programları video edit uygulamaları gibi programlar dokunmatik arabirimine pek uygun değil. dolayısı ile hitap ettiği pazarda gereksiz bir özellik olurdu dokunmatik olması. ha olsa bencede güzel olurdu ama bu gereksiz özellik bazı dezavantajlarla gelecektiki bunlarda biride ekstra maliyet olurdu... teknik kısım ise cabası...
Önce can, sonra canan, dokunmatik su olma yolunda, ekmek sonra.
Şu anda bile elimi uzatınca ekrana değebiliyorum, demekki neymiş? Herkes ekrana değmek için ayağa kalkmıyormuş.
Şaka bir yana, gerçekler acıdır, dokunmatik destekli oyunlar uygulamalar çoğalıyor, kimse istediği için olmuyor bu, o kadar kişi yazmış, nehrin suyu o tarafa akıyor, çok isteyen dokunmatik olmayan ekranı alsın, görsün 6 ay sonra gününü.
ayağa kalkmak işin geyik tarafı. klavye ve mouse'dan daha rahat bi kullanım değil dokunmatik olayı. uygulamalar çoğalsın istediği kadar. hiçbirini kullanacağımı sanmıyorum. yok yani neymiş bu dokunmatik uygulamalar bi örnek falan ver. photoshop mu dokunmatik olacakmış? ya da ne biliyim autocad mi, firefox mu? dokunmatik bi arayüz geldi diye pc dokunmatiğe mi dönecek tamamen. hiç sanmıyorum. oyunların da dokunmatik olacağını sanmıyorum. burada sözkonusu alet pc, tablet değil. dokunmatikle fps oynamayacağız, ya da çizim yapmayacağız. internette gezmek klavye ve mouse ile daha rahat. taşınabilir aletlerde dokunmatik önemli olabilir ama bunda değil. windows 8 ile dokunmatiğe bağımlı olacaksa, windows 7 kullanırım. yani hikaye anlatmayalım adam gibi panelli monitör alalım. dokunmatik ekranı isteyen kullanabilir ama ben kullanmayacağım. windows 8'in de normal mouse ile gayet rahat kullanılacağını düşünüyorum.
tekrar soruyorum bir masaüstü bilgisayarda dokunarak mouse ile yapamadığınız ne yapabilirsiniz? fruit ninja falan oynamayı saymıyorum.
bahsettiğin monitör dandik bir 21,5" lcd monitör. bu ise 23" ips panelli bir monitör. bunun altındaki ayağı almaya kalksan bile kaç para eder. bi halttan anlasanız gam yemeyeceğim. ayrıca kim masaüstü bilgisayarda ayağa kalkıp ekrana dokunmak ister ki? açıkçası ben istemem. mouse denen bir icat elimde boşuna durmuyor. önemli olan şey görüntü kalitesi. iyi panelli bi monitör almak istiyorsanız biraz parayı gözden çıkaracaksınız.