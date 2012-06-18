Nec'ten IPS panelli ve WLED arka aydınlatmalı monitör: MultiSync P232W

Nec, yeni modeli P232W'yu tanıtarak MultiSync ailesini daha da genişletiyor. 23-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (96 ppi) çözünürlüğünde IPS (In-Plane Switching) panele sahip olan P232W'ya enerji tasarrufu sağlayan WLED arka aydınlatma teknolojisi eşlik ediyor. Monitör çalışır durumdayken 29W, enerji tasarruf modundayken 0.3W enerji harcıyor.



0.27 mm piksel aralığı, 250cd/m2 parlaklık seviyesi, 8 ms tepki süresi, 178 derece dikey - 178 derece yatay görüş açısı (CR>10 standardına göre) ve 1000:1 kontrast oranı sunan monitör, 4.3 trilyon rengin 1.07 milyarını görüntüleyebiliyor.





DVI-D, HDMI, VGA (D-Sub) ve DisplayPort bağlantı seçenekleriyle gelen monitörde USB 2.0 portları da mevcut. İstendiği takdirde dikey konumda kullanılabilen modelin ışık sensörünün bulunduğunu da belirtelim.

MultiSync P232W'nun iki farklı versiyonu bulunuyor: P232W-BK ve P232W-BK-SV. P232W-BK-SV ile Nec'in donanımsal renk kalibrasyon kiti SpectaView II hediye ediliyor. P232W-BK'nın 569$, P232W-BK-SV'nin ise 819$ fiyatla satılması planlanıyor.



http://www.necdisplay.com/p/desktop%20-monitors/p232w-bk