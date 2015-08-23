Neil Armstrong'un uzay giysisini onarmak için 720 bin dolar toplandı

Kayıtlara göre Ay üzerinde yürüyen ilk insan olan ünlü astronot Neil Armstrong'un uzay giysisini onarmak isteyen Smithsonian Enstitüsü, gerekli fonu bulmak için Kickstarter üzerinden bağış kampanyası başlattı. Armstrong'un 1969 yılında gerçekleştirdiği Ay yürüyüşü sırasında giydiği uzay giysisini onarabilmek için tarihindeki ilk online bağış kampanyasını başlatan Smithsonian, "Reboot the Suit" adını taşıyan bu Kickstarter kampanyasıyla istediği desteği aldı. 500 bin dolar toplamak için başlatılan Kickstarter kampanyası asıl amacına 5. günün sonunda ulaşırken, kampanyaya destek bununla da sınırlı kalmadı ve toplam bağış 720 bin dolara kadar yükseldi.



Polimer ve kauçuktan yapılmış olan bu uzay giysisinin uzun süre dayanacak şekilde değil sadece Ay'a yolculuk süresinde kullanılmak amacıyla yapılmış olması, giysinin aradan geçen yıllarda önemli ölçüde deforme olmasına neden oldu. Özellikle kauçuk kısmı hızla eskiyen uzay giysisini eski haline döndürmek için titiz bir çalışma yürütecek olan Smithsonian'ın uzay giysisini en erken 2019 yılında müzesinde sergilemeye başlaması bekleniyor.



Kickstarter'daki bağış kampanyasından beklediğinden daha fazla para toplayan Smithsonian, bu fazla fonu da Alan Shepard'ın uzay giysisini onarmak için kullanacak. 1961 yılında düzenlenen uzay yolculuğuyla uzaya giden ilk Amerikalı olan Shepard, 1971 yılında düzenlenen Apollo 14 görevi sırasında da Ay'ın üzerinde yürüme şansı yakalamıştı.



http://news.softpedia.com/news/720-000-641-000-raised-to-restore-neil-armstrong-s-spacesuit-489696.shtml