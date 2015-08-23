Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Neil Armstrong'un uzay giysisini onarmak için 720 bin dolar toplandı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,3b
1
18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Neil Armstrong'un uzay giysisini onarmak için 720 bin dolar toplandı

 Kayıtlara göre Ay üzerinde yürüyen ilk insan olan ünlü astronot Neil Armstrong'un uzay giysisini onarmak isteyen Smithsonian Enstitüsü, gerekli fonu bulmak için Kickstarter üzerinden bağış kampanyası başlattı. Armstrong'un 1969 yılında gerçekleştirdiği Ay yürüyüşü sırasında giydiği uzay giysisini onarabilmek için tarihindeki ilk online bağış kampanyasını başlatan Smithsonian, "Reboot the Suit" adını taşıyan bu Kickstarter kampanyasıyla istediği desteği aldı. 500 bin dolar toplamak için başlatılan Kickstarter kampanyası asıl amacına 5. günün sonunda ulaşırken, kampanyaya destek bununla da sınırlı kalmadı ve toplam bağış 720 bin dolara kadar yükseldi.
 Polimer ve kauçuktan yapılmış olan bu uzay giysisinin uzun süre dayanacak şekilde değil sadece Ay'a yolculuk süresinde kullanılmak amacıyla yapılmış olması, giysinin aradan geçen yıllarda önemli ölçüde deforme olmasına neden oldu. Özellikle kauçuk kısmı hızla eskiyen uzay giysisini eski haline döndürmek için titiz bir çalışma yürütecek olan Smithsonian'ın uzay giysisini en erken 2019 yılında müzesinde sergilemeye başlaması bekleniyor.
Neil Armstrong'un uzay giysisini onarmak için 720 bin dolar toplandı
 
 Kickstarter'daki bağış kampanyasından beklediğinden daha fazla para toplayan Smithsonian, bu fazla fonu da Alan Shepard'ın uzay giysisini onarmak için kullanacak. 1961 yılında düzenlenen uzay yolculuğuyla uzaya giden ilk Amerikalı olan Shepard, 1971 yılında düzenlenen Apollo 14 görevi sırasında da Ay'ın üzerinde yürüme şansı yakalamıştı.

http://news.softpedia.com/news/720-000-641-000-raised-to-restore-neil-armstrong-s-spacesuit-489696.shtml Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
burrnn 4 yıl en beğenilen
çocukların yaptığı yorumlar hiç bitmeyecek sanırsam...
Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 yıl
novicem
canguler917bir daha kullanilmayacak bir giysiyi onarmak için bu kadar para harcamak?gerçekten israf
Peki ya insanlık için ifade ettiği değer. Bunun hiç mi önemi yok?

o parayla insanlar için daha fazla anlam ifade edecek şeyler yapılabileceğine eminim
novicemcanguler917bir daha kullanilmayacak bir giysiyi onarmak için bu kadar para harcamak?gerçekten israfPeki ya insanlık için i...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 4 yıl
Herkes kıyafeti kullanan adamı tanıyor ama mekiği veya kıyafeti tasarlayan insanları tanımıyor hayat böyle işte
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
V4LKyR 4 yıl
Prequel
canguler917
novicem
canguler917bir daha kullanilmayacak bir giysiyi onarmak için bu kadar para harcamak?gerçekten israf
Peki ya insanlık için ifade ettiği değer. Bunun hiç mi önemi yok?
o parayla insanlar için daha fazla anlam ifade edecek şeyler yapılabileceğine eminim
Ne mesela? Çok merak ediyorum söyler misin?Binlerce yıl sergilenip milyarlarca insana ilham olacak bir tarihi eserden daha fazla anlam ifade eden ve 720 bin dolara yapılabilecek ne var çok merak ediyorum.Mona Lisanın değeri nedir? 100 dolar mı? Boya masrafı ancak o kadardır herhalde. Kaç para versem mesela Mona Lisayı bana satarlar? 1 milyar dolar versem yeter mi? Var mısın Lourvea gidip beraber teklif yapmaya? Tamam 1 milyar doları kabul ediyoruz derlerse söz ben parayı bir şekilde ayarlayacağım o benim sorunum. Ama etmezlerse sen de bana 720 bin dolara paha biçilemez bir şey yapacaksın, anlaştık mı? Bak paha biçilemez diyorum. Aç doyurursun, doğaya faydalı bir şey yaparsın, ama bunların hepsinin bir bedeli vardır. 1 milyar dolar çok para ama sonsuz paradan çok mu? Sen iki elinle dünyayı avuçlayıp müzenin kapısına aha desen sana gene Mona Lisayı vermezler. Hah şimdi bana 720 bin dolara daha fazla anlam ifade eden bir şey yap.Ya amma boş konuşuyorsunuz. Her şeyin yeri vardır. Bunu yapan sanki aç doyurmuyor. Sizin ülkenizden fazlasını yapıyor. Sizin ülkeniz gibi sadece din kardeşlerini de doyurmuyor, insan ayırmadan iyiliğini yapıyor. Ama bu 720 bin doların alternatifi yok. Bu 720 bin doların ileride nasıl bir karşılığı olacağını hayal bile edemezsiniz. Sizin dediğiniz o kadar paraya ne gerek var kanser ameliyatı olmana, nasılsa öleceksin, git o parayla fakirleri doyur demek gibi. E iyi doyursun. Ama adam öldü. Sonra kim doyuracak onları? Gel şimdi yoktan para var edip fakirleri doyurmaya devam et. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez lafını da mı duymadınız?Tarihi bir olay için harcanan bu cüzi paraya göz dikeceğinize yapılan saraylarla kimler doyurulurdu onu düşünün. Bizim milletimiz böyle işte. Bilim, teknoloji, faydalı iş ne varsa o paraya şöyle şöyle yapardın. Sanki kendi harcadığı her kuruşu insanlık için harcıyor. İnsan olmanın ne olduğunu dünyaya öğretmiş adama insanlık dersi vermeye kalkıyor.
Mr xXxTarihi bir mevzu için para toplamak oldukça Mantıklı, sonuçta adamların tarihi bu.
Adamların tarihi değil, bizim tarihimiz, BİZİM. O uzaya çıkıp o havada asılı kaya parçasına insan çıktı, sizin benim gibi. O 720 bin doları veren insanların hepsi sanıyor musunuz ki Amerikan? Hayır. Eminim bir sürü farklı ülkenin vatandaşı binlerce dolar bağış yapmıştır. Çünkü o insanlarda onun hepimizin ortak tarihi olduğunun bilinci var. Adamlara çamur atmak yerine tehlikeye atılırsa bir daha yerine konulamayacak değerde bir şeyin sözkonusu olduğunu ve onu korumaları gerektiğini biliyorlar. İyi ki böyle bir insanlık var, yoksa geleceğe bırakacağımız hiçbir şeyimiz olmazdı. Onlar bu beğenmediğiniz şeyi bırakıyor, siz ne bırakıyorsunuz her gün yenisi yapılan beton yığınlarından başka? Etrafınızda görebildiğiniz güzel bir şey kaldı mı?

Eh, şu resim 46.5 milyon dolara satıldıysa, Mona Lisa epey tutar herhalde.
bloomberg.com/...
Saçma sapan işler ya.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 4 yıl
Uzay kıyafetinin maliyeti 100000 USD adamlar onarmak için 720000 TL istiyor.
Adamlar iyi para kopardılar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 4 yıl
canguler917
novicem
canguler917bir daha kullanilmayacak bir giysiyi onarmak için bu kadar para harcamak?gerçekten israf
Peki ya insanlık için ifade ettiği değer. Bunun hiç mi önemi yok?
o parayla insanlar için daha fazla anlam ifade edecek şeyler yapılabileceğine eminim

Ne mesela? Çok merak ediyorum söyler misin?
Binlerce yıl sergilenip milyarlarca insana ilham olacak bir tarihi eserden daha fazla anlam ifade eden ve 720 bin dolara yapılabilecek ne var çok merak ediyorum.
Mona Lisa'nın değeri nedir? 100 dolar mı? Boya masrafı ancak o kadardır herhalde. Kaç para versem mesela Mona Lisa'yı bana satarlar? 1 milyar dolar versem yeter mi? Var mısın Lourve'a gidip beraber teklif yapmaya? "Tamam 1 milyar doları kabul ediyoruz" derlerse söz ben parayı bir şekilde ayarlayacağım o benim sorunum. Ama etmezlerse sen de bana 720 bin dolara paha biçilemez bir şey yapacaksın, anlaştık mı? Bak paha biçilemez diyorum. Aç doyurursun, doğaya faydalı bir şey yaparsın, ama bunların hepsinin bir bedeli vardır. 1 milyar dolar çok para ama sonsuz paradan çok mu? Sen iki elinle dünyayı avuçlayıp müzenin kapısına "aha" desen sana gene Mona Lisa'yı vermezler. Hah şimdi bana 720 bin dolara daha fazla anlam ifade eden bir şey yap.
Ya amma boş konuşuyorsunuz. Her şeyin yeri vardır. Bunu yapan sanki aç doyurmuyor. Sizin ülkenizden fazlasını yapıyor. Sizin ülkeniz gibi sadece din kardeşlerini de doyurmuyor, insan ayırmadan iyiliğini yapıyor. Ama bu 720 bin doların alternatifi yok. Bu 720 bin doların ileride nasıl bir karşılığı olacağını hayal bile edemezsiniz. Sizin dediğiniz "o kadar paraya ne gerek var kanser ameliyatı olmana, nasılsa öleceksin, git o parayla fakirleri doyur" demek gibi. E iyi doyursun. Ama adam öldü. Sonra kim doyuracak onları? Gel şimdi yoktan para var edip fakirleri doyurmaya devam et. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez lafını da mı duymadınız?
Tarihi bir olay için harcanan bu cüzi paraya göz dikeceğinize yapılan saraylarla kimler doyurulurdu onu düşünün. Bizim milletimiz böyle işte. Bilim, teknoloji, faydalı iş ne varsa "o paraya şöyle şöyle yapardın". Sanki kendi harcadığı her kuruşu insanlık için harcıyor. İnsan olmanın ne olduğunu dünyaya öğretmiş adama insanlık dersi vermeye kalkıyor.
Orijinalden alıntı: Mr xXx
Tarihi bir mevzu için para toplamak oldukça Mantıklı, sonuçta adamların tarihi bu.

"Adamların" tarihi değil, bizim tarihimiz, BİZİM. O uzaya çıkıp o havada asılı kaya parçasına insan çıktı, sizin benim gibi. O 720 bin doları veren insanların hepsi sanıyor musunuz ki Amerikan? Hayır. Eminim bir sürü farklı ülkenin vatandaşı binlerce dolar bağış yapmıştır. Çünkü o insanlarda onun hepimizin ortak tarihi olduğunun bilinci var. Adamlara çamur atmak yerine tehlikeye atılırsa bir daha yerine konulamayacak değerde bir şeyin sözkonusu olduğunu ve onu korumaları gerektiğini biliyorlar. İyi ki böyle bir insanlık var, yoksa geleceğe bırakacağımız hiçbir şeyimiz olmazdı. Onlar bu beğenmediğiniz şeyi bırakıyor, siz ne bırakıyorsunuz her gün yenisi yapılan beton yığınlarından başka? Etrafınızda görebildiğiniz güzel bir şey kaldı mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Başbakan Pirlo 4 yıl
Ay'a ilk ayak basan insanın giydiği kıyafet bu kadar paraya belki gerek yoktu ama yüzyıllar yıllar sonra bile değerini kaybetmiyecek bir değer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mianfei 4 yıl
Herkes kıyafeti kullanan adamı tanıyor ama mekiği veya kıyafeti tasarlayan insanları tanımıyor hayat böyle işte
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 4 yıl
720 bin dolar iyi para 200 dolarlık kauçuk aldımıydı yeter bir kaç yama biraz süsleme püsleme kumaşınada 200 dolar desek hadi bi 200 dolarda işçilik desek nakliye filan totalde 1000 dolar yapar geriye kalır 719 bin dolar valla iyi para her zaman diyorum tekstilde para var aga
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 4 yıl
uzayın vakum etkisinden etkilenmiyor yer yüzünden mi etkileniyor !
hadi gidin yatın yaw!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
personalcomputer 4 yıl
Bence gereksiz fakat tarihi bir eşyanın restorasyonu gerekir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 4 yıl
bir daha kullanmayacaksa niye onarıyorsun buşa israf yazık günah o parayı ihtiyaç sahibi birilerine verse en azından insanları sevindirir ve sevap alır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr xXx 4 yıl
Tarihi bir mevzu için para toplamak oldukça Mantıklı, sonuçta adamların tarihi bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
canguler917 4 yıl
novicem
canguler917bir daha kullanilmayacak bir giysiyi onarmak için bu kadar para harcamak?gerçekten israf
Peki ya insanlık için ifade ettiği değer. Bunun hiç mi önemi yok?

o parayla insanlar için daha fazla anlam ifade edecek şeyler yapılabileceğine eminim
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
novicem 4 yıl
canguler917
bir daha kullanilmayacak bir giysiyi onarmak için bu kadar para harcamak?gerçekten israf

Peki ya insanlık için ifade ettiği değer. Bunun hiç mi önemi yok?
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr. eneox 4 yıl novicem
novicem

canguler917

bir daha kullanilmayacak bir giysiyi onarmak için bu kadar para harcamak?gerçekten israf


Peki ya insanlık için ifade ettiği değer. Bunun hiç mi önemi yok?


türkiyede olsaydı o parayla suriyeli doyururlardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +140 madmahmutd +137 Domatore +113 Mugetsuga +110 Galatas4ray +109 sistemli adam +87 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +83 Mutlak.Sıfır +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4263 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, Uzay ve
2 etiket daha neil armstrong kickstarter
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: Yeni vergi açıklaması, iPhone 6s, Note 5'in ekranı ve dahası... 4 yıl Samsung Galaxy S6 Edge+ inceleme videosu "Daha büyük ekran, daha güçlü donanım" 4 yıl Windows 10 Kısayolları ve AutoHotkey özel inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim