Nero, BackItUp 2014 adlı bulut depolama uygulamasını kullanıma sundu





Genelde disk yazma çözümleri ile tanıdığımız Nero, bulut depolama alanındaki hamlelerine devam ediyor. Firma BackItUp 2014 adlı bulut depolama uygulamasını bilgisayar ve Android kullanıcılarının beğenisine sundu.





Uygulama hem ücretsiz hem de ücretli sürümlere sahip. Ücretsiz sürüm 5GB kullanım alanı sunarken, manuel yedekleme ve sosyal ağ uyumlu paylaşım özellikleri barındırıyor.





Ücretli versiyon ise bir yıllık 49$ abonelik ücreti isteyecek ve yukarıdakilere ek olarak sınırsız alan, 5 bilgisayara kadar destek, otomatik yedekleme, Android cihaz yedeği alabilme, verileri şifreleyebilme, mobilden buluta erişim, müzik ve video akışları özellikleri sunacak.

Android cihaz yedeği alabilmek için ise bilgisayarda BackItUp 2014 programının kurulmuş olması gerekiyor. Bu teklif sınırlı süre için geçerli. Normal fiyat ise 69$. Bunun dışında farklı abonelik seçenekleri de mevcut.

http://www.nerobackitup.com/