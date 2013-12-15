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Nero, BackItUp 2014 adlı bulut depolama uygulamasını kullanıma sundu

5 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Nero, BackItUp 2014 adlı bulut depolama uygulamasını kullanıma sundu

Genelde disk yazma çözümleri ile tanıdığımız Nero, bulut depolama alanındaki hamlelerine devam ediyor. Firma BackItUp 2014 adlı  bulut depolama uygulamasını bilgisayar ve Android kullanıcılarının beğenisine sundu.

Uygulama hem ücretsiz hem de ücretli sürümlere sahip. Ücretsiz sürüm 5GB kullanım alanı sunarken, manuel yedekleme ve sosyal ağ uyumlu paylaşım özellikleri barındırıyor.

Ücretli versiyon ise bir yıllık 49$ abonelik ücreti isteyecek ve yukarıdakilere ek olarak sınırsız alan, 5 bilgisayara kadar destek, otomatik yedekleme, Android cihaz yedeği alabilme, verileri şifreleyebilme, mobilden buluta erişim, müzik ve video akışları özellikleri sunacak.
Android cihaz yedeği alabilmek için ise bilgisayarda BackItUp 2014 programının kurulmuş olması gerekiyor. Bu teklif sınırlı süre için geçerli. Normal fiyat ise 69$. Bunun dışında farklı abonelik seçenekleri de mevcut. 

http://www.nerobackitup.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
ne 49$ ya girip bir sitesine bakın,
TRY 149.99 fiyat var sınırsızda :D
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xxxone 5 yıl
1 ay sonra görelim bakalım sınırsız alan kalıyor mu.
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Fear of the Dark 5 yıl
Sınırsız alan gerçekten iddialı olmuş. Dediklerinin altından kalkamazlarsa bu hizmet başladığı gibi çöker.
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cceviz 5 yıl
49$ a sınırsız alan biraz iddialı olmuş.
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umut_baris 5 yıl
Nero mu kaldı ya?
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