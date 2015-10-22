Nesnelerin İnterneti, Imagination devre kartları ile hayat buluyor









Raspberry Pi ile geliştirici kartlarının önem kazanması ve her kesimden kullanıcıya hitap edecek ürünler ortaya çıkması, üreticilerin bu alan daha fazla yatırım yapmasına neden oluyor. Bunlardan birisi olan Imagination Technologies, geliştirici kartı konseptini Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik olarak kullanma amacında.





Cihazların birbiri ile etkileşime geçmesini anlatan Nesnelerin İnterneti kavramında giyilebilir cihazlardan araç takip sistemlerine kadar pek çok segment yer alıyor ve gelir elde etme açısında büyük bir potansiyele sahip. Imagination da bu sektörde söz sahibi olmak amacında.





Imagination Technologies, geçen yıl Creator Ci20 adında bir geliştirici kartı satışa sunmuştu. Nesnelerin İnterneti sektörüne yönelik daha fazla geliştirici çekmek adına firmanın Creator Ci40 adında yeni bir geliştirici kartı hazırladığı belirtildi. Firma ilk kartında genel kullanıma yönelik MIPS tabanlı bir yongaseti kullanmıştı. Yeni kartındaki yongasetinde ise Nesnelerin İnterneti'ne yönelik olarak özelleştirilmiş bir MIPS tabanlı işlemci mevcut.





Geçmişi eskilere dayanan MIPS mimarisi, ARM ile aynı temelleri paylaşıyor ve üst seviye performansı düşük enerji tüketimi ile birleştiriyor. Bir dönem Pocket PC olarak bildiğimiz cep bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan MIPS, modern mobil cihazlarda ARM hakimiyeti başlayınca artık entegre uygulamalarda ve Nesnelerin İnterneti sektöründe karşımıza çıkıyor.





Imagination'ın yeni yongasetinde kullandığı çekirdek interAptiv adını taşıyor. InterAptiv, 40nm fabrikasyon süreci ile GlobalFoundries tarafından üretiliyor. Yongasetinde iki adet çekirdek 512KB Seviye 2 önbelleği paylaşıyor. Ayrıca donanım tarafında Intel'in Hyper Threading teknolojisine benzer bir şekilde Multi-threading adlı bir teknoloji de bulunuyor ve işlemcinin daha verimli çalışmasını sağlıyor.





Eye4Q adında bir yongasetinde de bulunan işlemci 3W değerinde 2.5 TFLOPS performans sergileyebiliyor. Nesnelerin İnterneti kavramına göre oldukça iyi görünen performans kullanıldığı cihazdaki ısıl tasarım gücüne göre daha düşecektir zira bu tarz cihazlarda düşük enerji tüketimi önem taşıyor.





Geliştirici kartında ayrıca 2x2 anten dizilimine sahip WiFi AC ve Bluetooth 4.0 teknolojileri yer alıyor. Harici genişleme isteyenler için GPIO, hafıza kartı yuvası, USB OTG gibi pek çok özellik barındırıyor. Geliştirici kartının 10 Kasım tarihinde satışa sunulması bekleniyor.

http://hexus.net/tech/news/systems/87413-imagination-reveals-creator-ci40-iot-development-board/