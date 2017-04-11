Nesnelerin internetine 5 trilyon dolarlık harcama bekleniyor

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Televizyonların, beyaz eşyaların, saatlerin ve günlük hayatta kullandığımız diğer pek çok cihazın ''akıllı'' sıfatını taşımasını sağlayan şeylerin başında nesnelerin interneti kavramı geliyor. Tabi internet bağlantısına sahip her cihazın nesnelerin interneti kabiliyetine sahip olduğunu düşündüğümüzde teknoloji şirketleri başta olmak üzere pek çok şirketin bu alana yönelik çalışmalarını arttıracağını beklemek sürpriz olmaz. Business Insider tarafından yapılan araştırma da bunu gösteriyor.





Dünya genelinde; imalat, teknoloji ve finans gibi alanlarda faaliyet gösteren 500'den fazla kurumun yöneticileriyle yapılan araştırmaya göre şirketlerin nesnelerin internetine önümüzdeki 5 yıl içinde 4.8 trilyon dolar harcayarak internete bağlı olan cihazların sayısını 4 kata kadar arttıracak.





2016 Yılında yaklaşık 6.6 milyar cihaz internet bağlantısına sahipken araştırmaya göre bu sayı 2021 yılına kadar yapılacak yatırımlarla birlikte 22.5 milyara çıkacağı tahmin edilen internet bağlantılı cihazların özellikle otonom araçlar, robotlar ve drone'lar gibi hayatımıza kısa bir süre önce giren yeni teknolojilerin bu artışta esas rolü üstleneceği düşünülüyor.

http://www.businessinsider.com/the-internet-of-things-2017-report-2017-1