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Nesnelerin internetine 5 trilyon dolarlık harcama bekleniyor

İnternet bağlantısı ve diğer akıllı aletlerle etkileşim yeteneği olan nesnelerin internetine sahip ürünler giderek artarken bu alanda yapılacak harcamaların 5 trilyon doları bulması bekleniyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Nesnelerin internetine 5 trilyon dolarlık harcama bekleniyor
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Televizyonların, beyaz eşyaların, saatlerin ve günlük hayatta kullandığımız diğer pek çok cihazın ''akıllı'' sıfatını taşımasını sağlayan şeylerin başında nesnelerin interneti kavramı geliyor. Tabi internet bağlantısına sahip her cihazın nesnelerin interneti kabiliyetine sahip olduğunu düşündüğümüzde teknoloji şirketleri başta olmak üzere pek çok şirketin bu alana yönelik çalışmalarını arttıracağını beklemek sürpriz olmaz. Business Insider tarafından yapılan araştırma da bunu gösteriyor.


Dünya genelinde; imalat, teknoloji ve finans gibi alanlarda faaliyet gösteren 500'den fazla kurumun yöneticileriyle yapılan araştırmaya göre şirketlerin nesnelerin internetine önümüzdeki 5 yıl içinde 4.8 trilyon dolar harcayarak internete bağlı olan cihazların sayısını 4 kata kadar arttıracak. 


2016 Yılında yaklaşık 6.6 milyar cihaz internet bağlantısına sahipken araştırmaya göre bu sayı 2021 yılına kadar yapılacak yatırımlarla birlikte 22.5 milyara çıkacağı tahmin edilen internet bağlantılı cihazların özellikle otonom araçlar, robotlar ve drone'lar gibi hayatımıza kısa bir süre önce giren yeni teknolojilerin bu artışta esas rolü üstleneceği düşünülüyor. 

http://www.businessinsider.com/the-internet-of-things-2017-report-2017-1 Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl
Nedense 2016'da, nesnelerin interneti kullanan cihazlar ile yapılan hackleme aklıma geldi.
en.wikipedia.org/...
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axaxa 2 yıl
Bunlara da alışacaz gibi yakında.
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keremec 2 yıl
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murdocklawless 2 yıl
buzdolabı, çamaşır makinası, fırın v.s. hacklemelerine hazır olun.
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Giresunlufuk 2 yıl murdocklawless
murdocklawless
buzdolabı, çamaşır makinası, fırın v.s. hacklemelerine hazır olun.

Aman hocam biteriz. Çamaşır makinesi çalışırken tak diye kapağını açarlarsa aboooovv. Kek pişerken keki de yakarlar.
Allah korusun!
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tekici 2 yıl
skynet is coming soon :S
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