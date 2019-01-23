Netflix, MPAA'ya katılan ilk video akış şirketi oldu

The Hollywood Reporter'un haberine göre Netflix geçtiğimiz Salı günü, Hollywood'un en güçlü lobicilik grubu olan Amerikan Sinema Filmleri Derneği'nin (MPAA) saflarına katılan ilk yayın hizmeti oldu. Dünyada ilk kez internet tabanlı bir şirket 97 yıllık MPAA'ya üye olmayı başardı.

15 Oscar adaylığı aldı

MPAA CEO'su Charlie Rivkin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "MPAA ve üye şirketler adına Netflix'i kabul etmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm üyelerimiz hikayeleri ve çalışmalarıyla film ve televizyon endüstrisini ileri itmeye kararlılar. Netflix ile neler başarabileceğimizi görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

https://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-advanced-talks-join-mpaa-1177926?utm_source=twitter&utm_source=Direct

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Salı günü, En İyi Film adayı olanda dahil olmak üzerealdı.vegibi eski yayın stüdyolarının arasında yakalanan bu yeni başarı Netflix'inmerkezi olarak konumlandırılmasına işaret ediyor.ve MPAA'nında yeni düzenlemeler yapmaları bekleniyor.