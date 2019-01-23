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Netflix, MPAA'ya katılan ilk video akış şirketi oldu

Hollywood'un en büyük lobi grubu Amerikan Sinema Filmleri Derneği (MPAA) Salı günü yaptığı açıklama ile Netflix'in altı büyük Hollywood stüdyosununun yer aldığı MPAA'ya katıldığını duyurdu.
4 ay
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Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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The Hollywood Reporter'un haberine göre Netflix geçtiğimiz Salı günü, Hollywood'un en güçlü lobicilik grubu olan Amerikan Sinema Filmleri Derneği'nin (MPAA) saflarına katılan ilk yayın hizmeti oldu. Dünyada ilk kez internet tabanlı bir şirket 97 yıllık MPAA'ya üye olmayı başardı.

15 Oscar adaylığı aldı

MPAA CEO'su Charlie Rivkin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "MPAA ve üye şirketler adına Netflix'i kabul etmekten mutluluk duyuyoruz. Tüm üyelerimiz hikayeleri ve çalışmalarıyla film ve televizyon endüstrisini ileri itmeye kararlılar. Netflix ile neler başarabileceğimizi görmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.
Salı günü Netflix, En İyi Film adayı olan Roma da dahil olmak üzere 15 Oscar adaylığı aldı. Sony ve Fox gibi eski yayın stüdyolarının arasında yakalanan bu yeni başarı Netflix'in ana akım medya merkezi olarak konumlandırılmasına işaret ediyor. Netflix ve MPAA'nın telif hakları konusunda da yeni düzenlemeler yapmaları bekleniyor.

https://www.hollywoodreporter.com/news/netflix-advanced-talks-join-mpaa-1177926?utm_source=twitter&utm_source=Direct Yorum Yaz
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Boldrex 4 ay en beğenilen
MPAA neymiş diye baktım habere
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.PanxeR. 4 ay
Mevcut üyelerin kim oldukları eklenmemiş mesela. Eksik çok haberde.
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The Hollow 4 ay .PanxeR.
Yönetim tarafı çevir ve ekle haberler yapılmasını uygun görüyor olabilir. Ne gerek var bunlara zaten dünyadan haberleri yok diyorlardır.
Üyeler: Paramount Pictures, Sony Pictures Entertainment, 20th Century Fox, Universal Studios, Walt Disney Studios, Warner Bros. ve Netflix.
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Boldrex 4 ay en beğenilen
MPAA neymiş diye baktım habere
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