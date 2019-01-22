SwiftKey artık otomatik olarak "Gizli Mod"a geçecek

Yazılım devi Microsoft, yakın bir zamanda SwiftKey'in beta sürümünü uzun zamandır beklenen bir özellikle güncelledi. Klavye uygulamaları şifreleriniz, kredi kartı numarlarınız gibi yazdığınız önemli bilgilere erişebildiği için oldukça kritiktir. Swiftkey artık bu gibi bilgileri yazdığınızı otomatik olarka algılayacak ve Gizli Mod'a geçerek kaydetmeyecek.

Otomatik olarak algılayacak

Öncelikle, şu anda Swiftkey de dahil olmak üzere mevcut birçok Android klavye uygulamasında, bu özelliğin olduğunu belirtelim. Ancak Microsoft'ın Swiftkey'inde bu özelliğin manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor. Artık yeni güncelleme ile birlikte uygulama gizli modun ne zaman etkinleştirilmesi gerektiğini otomatik olarak algılayacak.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=tr

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Yalnız bu özellik açıldığında ve klavyebunu kapatmanın bir yolunun olmadığı belirtiliyor. Microsoft'un henüzaşamasında olan bu özelliği deneyimlere göre revize ederek tüm kullanıcılara sunacağını düşünürsek şirketin buna da bir çözüm üreteceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Özelliğin tüm kullanıcılaraaçılacağı ise şimdilik bilinmiyor.