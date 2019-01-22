SwiftKey artık otomatik olarak "Gizli Mod"a geçecek

Teknoloji Editörü
Yazılım devi Microsoft, yakın bir zamanda SwiftKey'in beta sürümünü uzun zamandır beklenen bir özellikle güncelledi. Klavye uygulamaları şifreleriniz, kredi kartı numarlarınız gibi yazdığınız önemli bilgilere erişebildiği için oldukça kritiktir. Swiftkey artık bu gibi bilgileri yazdığınızı otomatik olarka algılayacak ve Gizli Mod'a geçerek kaydetmeyecek.
Otomatik olarak algılayacak
Öncelikle, şu anda Swiftkey de dahil olmak üzere mevcut birçok Android klavye uygulamasında, bu özelliğin olduğunu belirtelim. Ancak Microsoft'ın Swiftkey'inde bu özelliğin manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor. Artık yeni güncelleme ile birlikte uygulama gizli modun ne zaman etkinleştirilmesi gerektiğini otomatik olarak algılayacak.Yalnız bu özellik açıldığında ve klavye gizli moda geçtiğinde bunu kapatmanın bir yolunun olmadığı belirtiliyor. Microsoft'un henüz beta aşamasında olan bu özelliği deneyimlere göre revize ederek tüm kullanıcılara sunacağını düşünürsek şirketin buna da bir çözüm üreteceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik bilinmiyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Yıllar yıllar önce paralı olduğu zamanlarda satın almıştım ve çok beğenerek kullanıyordum. Şak şak aklımdaki kelimeler ardı ardına tahminler arasında çıkıyordu. Sonradan telefonumu değiştirdim ve bir süre ara verdim, kullanmadım. Sonra bedava oldu. Bir süre sonra tekrardan kurdum ve hayal kırıklığı yaşadım. Kelime tahminleri eskisi kadar iyi değil gibi geldi. O eskiden olduğu gibi şak şak aklımdaki cümleyi tahminlerle kelimesi kelimesine kuramaz olmuştum. Uzunca süre kullanıp ögrenmesi için sabrettim defalarca ama eski performansı malesef bulamadım. Ara ara tekrar kurup deniyorum fakat yine o eski kaliteyi bulamıyorum. Gboard var şu anda telefonumda ondan da memnun değilim, alternatifler arıyorum sürekli
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