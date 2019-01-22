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SwiftKey artık otomatik olarak "Gizli Mod"a geçecek

Microsoft'un geliştirdiği popüler klavye uygulamalarından SwiftKey, artık hassas kişisel bilgilerinizi yazarken otomatik olarak gizli moda geçecek ve yazdıklarınızı kaydetmeyecek.
3 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Microsoft, yakın bir zamanda SwiftKey'in beta sürümünü uzun zamandır beklenen bir özellikle güncelledi. Klavye uygulamaları şifreleriniz, kredi kartı numarlarınız gibi yazdığınız önemli bilgilere erişebildiği için oldukça kritiktir. Swiftkey artık bu gibi bilgileri yazdığınızı otomatik olarka algılayacak ve Gizli Mod'a geçerek kaydetmeyecek.

Otomatik olarak algılayacak

Öncelikle, şu anda Swiftkey de dahil olmak üzere mevcut birçok Android klavye uygulamasında, bu özelliğin olduğunu belirtelim. Ancak Microsoft'ın Swiftkey'inde bu özelliğin manuel olarak etkinleştirilmesi gerekiyor. Artık yeni güncelleme ile birlikte uygulama gizli modun ne zaman etkinleştirilmesi gerektiğini otomatik olarak algılayacak.
Yalnız bu özellik açıldığında ve klavye gizli moda geçtiğinde bunu kapatmanın bir yolunun olmadığı belirtiliyor. Microsoft'un henüz beta aşamasında olan bu özelliği deneyimlere göre revize ederek tüm kullanıcılara sunacağını düşünürsek şirketin buna da bir çözüm üreteceğini düşünmek yanlış olmayacaktır. Özelliğin tüm kullanıcılara ne zaman açılacağı ise şimdilik bilinmiyor.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.touchtype.swiftkey&hl=tr Yorum Yaz
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barballow 3 ay en beğenilen
Hiçbir klavye uygulamasını şu uygulama kadar kullanışlı bulmuyorum. 4 yıldan uzun süredir kullanıyorum.
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SEO-Uzmanı 3 ay
google şu firmayı satın alamadı gitti !
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elektrontan 3 ay
Bu klavyenin en muazzam olayı, Türkçe ve İngilizce aynı anda aktif edildiğinde, Türkçe cümle içinde İngilizce terimler yazılırsa otomatik İngilizceye, tekrar Türkçeye yazmaya geçildiğinde Türkçeye çevriliyor. Hangi klavyede olduğu fark etmeksizin.
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9unkarekoku 3 ay elektrontan
Ben de senelerdir kullanırım ama ben de kafayı yiyor, İngilizce yazdığım cümleye Türkçe, Türkçe yazdığım cümleye İngilizce tahmin gösteriyor. Müşteri hizmetlerine de bu durumdan bahsedince bu sizin yazma alışkanlklarınızla alakalı diyor, böyle bir mantık olabilir mi? Türkçe başlanan cümle neden ingilizce, İngilizce başlanan cümle neden Türkçe devam etsin!?
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The Balance 3 ay
Tercih meselesi bende gboard dışında kullanamıyorum. Çok kullanışlı geliyor.
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lterlemez 3 ay
İyi bir klavye uygulamasıydı ama MS'e satılmasına memnun olmadım. O yüzden, güncelleme yapmadım. Hala orijinal uygulamayı kullanıyorum. Sanırım telefondan sileceğim.
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yorumculuklar 3 ay
Gboard yalnızca gizli sekme açıldığında gizli moda geçiyor sanırım onun dışında geçtiğini görmedim. SwiftKey'i de kullanmayı denedim de ilk kurulumda ve sonrasında bir şeyleri öğretmek için o kadar çok bölüyor sıkıldım sildim. Aptal değiliz neticesinde, direkt kullandırt.
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redoano 3 ay
fleksy
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damn2u 3 ay
Bence en iyi klavye uygulaması ücretli de olsa Swype idi, onlar da iflas etti maalesef. Swiftkey kullansam bile yerini doldurmuyor maalesef.
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Elsa 3 ay damn2u
Gboard
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hasanandnexus 3 ay
Bu uygulama eskiden çok güzeldi. Ne zaman ki solda seçenekler menüsü, toolbar cart curt eklendi o zaman sildim. Fleksy yükledim, bunu silince de gider chrooma kurarım yine tekrar yüklemem. Benim için sadelik önemli, sadelik her şey.
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barballow 3 ay en beğenilen
Hiçbir klavye uygulamasını şu uygulama kadar kullanışlı bulmuyorum. 4 yıldan uzun süredir kullanıyorum.
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ozmenakif 3 ay barballow
barballow
Hiçbir klavye uygulamasını şu uygulama kadar kullanışlı bulmuyorum. 4 yıldan uzun süredir kullanıyorum.

Yıllar yıllar önce paralı olduğu zamanlarda satın almıştım ve çok beğenerek kullanıyordum. Şak şak aklımdaki kelimeler ardı ardına tahminler arasında çıkıyordu. Sonradan telefonumu değiştirdim ve bir süre ara verdim, kullanmadım. Sonra bedava oldu. Bir süre sonra tekrardan kurdum ve hayal kırıklığı yaşadım. Kelime tahminleri eskisi kadar iyi değil gibi geldi. O eskiden olduğu gibi şak şak aklımdaki cümleyi tahminlerle kelimesi kelimesine kuramaz olmuştum. Uzunca süre kullanıp ögrenmesi için sabrettim defalarca ama eski performansı malesef bulamadım. Ara ara tekrar kurup deniyorum fakat yine o eski kaliteyi bulamıyorum. Gboard var şu anda telefonumda ondan da memnun değilim, alternatifler arıyorum sürekli
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microsoft, android uygulama ve
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