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    Anlık Bildirim

    Cyberpunk: Edgerunners geri dönüyor; 2. sezona dair ilk detaylar paylaşıldı

    Cyberpunk 2077'den uyarlanan anime dizisi Cyberpunk: Edgerunners, yeni bir sezonla geri dönüyor. Netflix, yeşil ışık yaktığı 2. sezona dair ilk detayları paylaştı. İşte detaylar:

    Animasyon tarafında dikkat çekici işlere imza atan Netflix'in bugüne kadar çıkardığı en dikkat çekici animelerden biri de Cyberpunk: Edgerunners oldu. Cyberpunk 2077 oyunundan uyarlanan dizi, Netflix'te geniş bir kitleye ulaşırken oyuna olan ilgiyi de arttırdı. Epey sorunlu bir başlangıç yapan Cyberpunk 2077'nin toparlanmasında bu animenin de payı büyük oldu.

    Cyberpunk: Edgerunners 2. Sezon, Yeni Bir Hikâye Anlatacak

    2022 yılında ekrana gelen Cyberpunk: Edgerunners ilk başta bir mini dizi olarak tasarlanmış olsa da yakalanan başarı yeni sezonların önünü açtı. Nitekim Netflix bu hafta bir açıklama yaparak dizinin 2. sezonla geri döneceğini duyurdu. 2. sezon, ilk sezondaki hikâyenin devamı niteliğinde olmayacak. Bunun yerine aynı ilk sezon gibi, Cyberpunk 2077 evreninde geçen 10 bölümlük bir hikâye anlatacak. Netflix, bunun Cyberpunk 2077 evreninde geçen "bir kefaret ve intikam öyküsü" olacağını açıkladı.

    2. sezonda tamamen yeni bir hikâye anlatılacak olsa da ilk sezonu hazırlayan ekibin büyük bir bölümü bu yeni sezonun da parçası olacak. Edgerunners'ın yönetmeni olan Kai Ikarashi de 2. sezon için geri dönen isimlerden biri olacak. Özellikle ilk sezonu sevenler için bu oldukça iyi bir haber. Diğer yandan oyunun arkasındaki stüdyo olan CD Projekt Red de 2. sezona da doğrudan katkıda bulunacak.

    Netflix, 2. sezonun prodüksiyonuna başlandığını duyurdu. Ancak projenin ne aşamada olduğunu paylaşmadı. Bu yüzden 2. sezonun ne zaman ekrana geleceği şimdilik belirsizliğini koruyor. Netflix'in 2. sezon için paylaştığı ilk afişi aşağıda bulabilirsiniz.

    Cyberpunk: Edgerunners 2. sezon ile geri dönecek Tam Boyutta Gör

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