Black Mirror’ın son sezonu gerçek oldu: Oyunculardan yapay zeka kopyaları isteniyor

Black Mirror gerçek oldu
Yapay zeka bir süredir seslerinin ve benzerliklerinin kopyalanması için kullanılabileceğinden korkan sinema ve televizyon oyuncuları için hassas bir konu haline geldi. Oyuncular, bu dijital simülasyonların ekranda nasıl kullanılacağı üzerinde kontrol sahibi olmak için Hollywood stüdyolarıyla görüşme halindeydi. Bu konu aynı zamanda bir süre önce anlaşmaya varılamadan sona eren Hollywood stüdyolarıyla yapılan sözleşme görüşmelerindeki birkaç anlaşmazlık noktasından birisi konumundaydı.
Walt Disney, Netflix ve diğer büyük stüdyolar ve yayın hizmetleri adına müzakere eden AMPTP grubu, sanatçıların dijital benzerliğini koruyacak "çığır açan bir AI teklifi" üzerinde mutabık kaldıklarını söyledi. SAG-AFTRA başmüzakerecisi Duncan Crabtree-Ireland, düzenlediği basın toplantısında bu tanımlamaya ise itiraz etti. Crabtree-Ireland, yapılan anlaşmada stüdyoların, oyuncuların dijital kopyalarını “sonsuza kadar kullanabilmesini öneriyorlar” dedi.
Oyuncular grece gidiyor
AMPTP, ise bu iddiaları yalanlayarak mevcut teklifin, dijital kopyanın kullanımını, arka plan oyuncusunun istihdam edildiği sinema filmiyle sınırlayacağını söyledi. Bunun dışındaki her türlü kullanım için oyuncunun rızasının alınması ve asgari bir ödeme karşılığında kullanım için pazarlık yapılması gerektiği belirtildi. Hollywood'un en büyük sendikası olan ve 160.000 sinema ve televizyon oyuncusunu temsil eden SAG-AFTRA, üyelerinin greve gideceğini duyurdu.
Üretken yapay zekanın kullanımı iki taraf arasındaki müzakerelerde en önemli anlaşmazlık noktalarından biriydi (aynı zamanda yazarlar grevinin arkasındaki en önemli konu). SAG-AFTRA başkanı Fran Drescher ise basın toplantısının açılış konuşmasında "Eğer şu anda dik durmazsak, hepimizin başı belaya girecek, hepimiz makineler tarafından değiştirilme tehlikesiyle karşı karşıya kalacağız" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)