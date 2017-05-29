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Netflix’in ilk Türk orijinal dizisinin konusu belli oldu

Netflix adına Türkiye'de yazılıp çekilecek olan ilk Türk orijinal dizisine dair detaylar gelmeye başladı. O3 Medya'nın üstlendiği dizide özel güçlere sahip bir gencin İstanbul'u koruması anlatılacak.
1 yıl
9,1b
1
32
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Dünyanın önde gelen internet televizyonu ağı Netflix, birkaç hafta önce ilk orijinal Türk dizisini çekeceğini duyurmuş ve gerekli anlaşmaların yapıldığını açıklamıştı. Netflix adına Türkiye’de yazılıp çekilecek olan ve 2018 yılında tüm dünyadaki Netflix kullanıcıların izleyebileceği dizinin konusu da netlik kazandı. 10 bölümden oluşacak olan dizi Osmanlı ve Türk efsanelerinin yanı sıra tarihten esinlenen bir kahramanlık hikayesini anlatacak.

 

Drama türündeki dizide özel güçlere sahip olduğunu keşfeden ve İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, şehri ve tüm insanlığı korumak için elindeki bu güçleri kullanmayı öğrenmesi gereken genç bir adamın hikayesi anlatılacak. İstanbul’un zengin kültürel geçmişini ekrana yansıtacak olan dizi, izleyiciyi bu sihirli şehrin kalbinde sürükleyici bir keşfe çıkaracak.

Türkçe İçerik Havuzu Genişliyor 

Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi, Onur Güvenatam baş yapımcılığında, İstanbul merkezli O3 Medya tarafından çekilecek. Bu dizi ile birlikte Muhteşem Yüzyıl ve Ezel gibi tüm dünyadaki Netflix kullanıcıları tarafından takip edilebilen lisanslı Türk dizileriyle Netflix’in Türkçe içerik sayısının da giderek artması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Netflix Uluslararası Orijinal Diziler Başkan Yardımcısı Erik Barmack, “İlk orijinal Türkçe dizimizi çekecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Genç, dinamik ve heyecan verici olan bu yepyeni projede O3 ile birlikte çalışıyoruz. Netflix’in bu muhteşem Türkçe yapım için en ideal uluslararası platform olacağına inancımız tam.’’ derken yıl içinde daha fazla detayın paylaşılacağını açıkladı.

Sadece Türk İzleyicisine Hitap Etmeyecek 

O3 Medya kurucu ortağı/yapımcı Onur Güvenatam ise Netflix’in Türkiye’deki ilk orijinal dizisini çekmenin gururunu yaşadıklarını ve dizinin yalnızca Türk izleyicisine değil, dünya izleyicisine de aynı şekilde hitap edeceğine inandıklarını dile getirdi ve bu yeni türün ülkemizde bir dönüm noktası olacağının altını çizdi.

Diziyle ilgili diğer önemli detaylar henüz paylaşılmış değil ancak Erik Barmack’ın ifadelerine göre oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve ismi gibi diğer önemli detaylar da yakın bir zamanda paylaşılacak.


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OneMinuteTR 1 yıl en beğenilen
Bu Netflix varya adam adam bizi klasik aşk aldatma entrikalar vb silsilesinden kurtarsın
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karahuso 1 yıl
Türkiye'de yemez aga..
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DH Misafiri 1 yıl
umarım kaliteli güzel bir iş olur da gerisi gelir. 2 küsur saat süren boş bakışmalar ve müzikli geçiştirmelerle dolu dizilerden kurtuluruz belki.
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Guest-C6BBFF977 1 yıl
46 Yok olan i hatirlayaniniz varmi,sonradan ask,entrika girdi gene kurtarmadi :D
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caneycaney 1 yıl
özel güç bizde tutmaz
yapsınlar fi gibi masum gibi diziler izleyelim
elinden ateş çıkaran türk genci hiç ilginç gelmiyor.
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SEO-Uzmanı 1 yıl
nedense bu bir arap masalı misali
bu bir Hz.M?hd1 hikayesi gibi geliyor kulağa !
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Reanimate 1 yıl
Umarim kaliteli bir yapim olur boylece evrensel bir platform basari saglarsa daha fazla turk yapimi olur.dizinin orjinali turkce mi olucak ingilizcemi ?
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cinemaker 1 yıl
inşallah 40dk yı geçmez de bundan sonra türk dizi sektöründe 40dk dizi furyası başlar e başlasın artık
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SilverNitrate 1 yıl
Konusu kahramanlık denmiş. Bence kesinlikle aşktır o
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yimmasabi 1 yıl
Dizilerimizde hiç kütüphanede kitap okuyanlar yok, buluş yapanlar yok, çok çalışıp az para kazananlar yok, yüreği sevgi ile dolu şunun bunun adamı yalakası olmadan kendi halinde yaşayan adam yok, silah yerine kalem tutan, aşkı içinde yaşayan adam yok, kimseye el uzatmamış namuslu bir yaşam süren doğayla iç içe yaşayan adam yok, denize aşık sadece balıkla geçinen adam yok, akademik çabalayan adam yok, deney yapmak için cebindeki son kuruşu harcayan adam yok, hiç bir mesaj kaygısı olmadan bir olayı anltan karakterler yok, vergiden ve haksızlıktan müzdarip olmuş beli bükük yüreği zengin adamlar yok.
Siz böyle adamlar ülkemizde yok mu sanıyorsunuz, öyleyse dizi izlemeyin de biraz etrafı seyreyleyin ?
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kadirirdem 1 yıl
Kotalar tamamen kalkana kadar Netflix işi yalan.
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Kerim5100 1 yıl
İlerde çok can yakar :D
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axaxa 1 yıl
Drama bizim işimiz her yerde böyk böyk diziler zaten :D
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