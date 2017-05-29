Netflix’in ilk Türk orijinal dizisinin konusu belli oldu

Dünyanın önde gelen internet televizyonu ağı Netflix, birkaç hafta önce ilk orijinal Türk dizisini çekeceğini duyurmuş ve gerekli anlaşmaların yapıldığını açıklamıştı. Netflix adına Türkiye’de yazılıp çekilecek olan ve 2018 yılında tüm dünyadaki Netflix kullanıcıların izleyebileceği dizinin konusu da netlik kazandı. 10 bölümden oluşacak olan dizi Osmanlı ve Türk efsanelerinin yanı sıra tarihten esinlenen bir kahramanlık hikayesini anlatacak.

Drama türündeki dizide özel güçlere sahip olduğunu keşfeden ve İstanbul’u yok etmek isteyen karanlık güçlere karşı, şehri ve tüm insanlığı korumak için elindeki bu güçleri kullanmayı öğrenmesi gereken genç bir adamın hikayesi anlatılacak. İstanbul’un zengin kültürel geçmişini ekrana yansıtacak olan dizi, izleyiciyi bu sihirli şehrin kalbinde sürükleyici bir keşfe çıkaracak.

Türkçe İçerik Havuzu Genişliyor

Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi, Onur Güvenatam baş yapımcılığında, İstanbul merkezli O3 Medya tarafından çekilecek. Bu dizi ile birlikte Muhteşem Yüzyıl ve Ezel gibi tüm dünyadaki Netflix kullanıcıları tarafından takip edilebilen lisanslı Türk dizileriyle Netflix’in Türkçe içerik sayısının da giderek artması planlanıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Netflix Uluslararası Orijinal Diziler Başkan Yardımcısı Erik Barmack, “İlk orijinal Türkçe dizimizi çekecek olmaktan dolayı heyecanlıyız. Genç, dinamik ve heyecan verici olan bu yepyeni projede O3 ile birlikte çalışıyoruz. Netflix’in bu muhteşem Türkçe yapım için en ideal uluslararası platform olacağına inancımız tam.’’ derken yıl içinde daha fazla detayın paylaşılacağını açıkladı.

Sadece Türk İzleyicisine Hitap Etmeyecek

O3 Medya kurucu ortağı/yapımcı Onur Güvenatam ise Netflix’in Türkiye’deki ilk orijinal dizisini çekmenin gururunu yaşadıklarını ve dizinin yalnızca Türk izleyicisine değil, dünya izleyicisine de aynı şekilde hitap edeceğine inandıklarını dile getirdi ve bu yeni türün ülkemizde bir dönüm noktası olacağının altını çizdi.

Diziyle ilgili diğer önemli detaylar henüz paylaşılmış değil ancak Erik Barmack’ın ifadelerine göre oyuncu kadrosu, çekim yerleri ve ismi gibi diğer önemli detaylar da yakın bir zamanda paylaşılacak.