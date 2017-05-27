Netflix'in yeni dizilerinden ilk fragmanlar

Büyük başarı yakaladığı orijinal içerik alanına önemli yatırımlar yapmaya devam eden Netflix, orijinal dizilerinin sayısını hızla arttırıyor. Yılın ilk çeyreğinde Iron Fist, A Series of Unfortunate Events, 13 Reasons Why ve Santa Clarita Diet gibi ilgi çekici dizilerini yayınlayan Netflix, önümüzdeki aylarda yayınlayacağı yeni dizileri için de tanıtım çalışmalarına başladı.

Netflix'in önümüzdeki aylarda abonelerinin beğenisine sunacağı yeni dizileri Gypsy, Ozark, GLOW, Friends From College ve Castlevania'dan ilk tanıtım videoları geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ayrıca Kanadalı televizyon kanalı CBC de Netflix ile birlikte hazırladığı yeni dizisi Alias Grace'in ilk fragmanını yayınladı.

Fragmanı yayınlanan bu yeni Netflix dizilerinin başında, başrolünü ünlü oyuncu Naomi Watts'ın üstlendiği Gypsy geliyor. İlk sezonu 30 Haziran'da yayınlanacak olan Gypsy; hastalarının hayatındaki insanlarla yakın ilişkiler kurarak tehlikeli bir yola giren bir terapistin (Watts) hikayesini anlatıyor.

İlk iki bölümünü Sam Taylor-Johnson (Fifty Shades of Grey, Nowhere Boy)'ın yönettiği dizinin başrollerinde Naomi Watts'a Billy Crudup, Sophie Cookson ve Karl Glusman eşlik ediyor.

Netflix'in bu yıl yayınlayacağı bir diğer dikkat çekici yapım da ünlü oyuncu Jason Bateman'ın başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği Ozark. Senaryosunu Bill Dubuque ve Mark Williams (The Accountant, The Judge)'ın kaleme aldığı dizi; Meksika'nın en büyük kartellerinden biri için para aklayan Chicagolu finans danışmanı Marty Byrde (Bateman)'ın hikayesini anlatıyor. Kartel ile işleri ters giden Byrde, ailesini Chicago'dan küçük bir göl kasabası olan Ozark'a taşımak zorunda kalıyor. Ozark'ın başrollerinde Jason Bateman'a 3 Oscar adaylığı bulunan ünlü aktris Laura Linney eşlik ediyor.

Daha önce kısa bir tanıtım videosu yayınlanan GLOW'un da ilk fragmanı yayınlandı. İlk sezonu 23 Haziran'da yayınlanacak GLOW; Los Angeles'ta güreşçilik yapan bir grup kadının hikayesini anlatıyor. Dizinin başrolünde Community ile adını duyuran Alison Brie yer alıyor.

Netflix'in ilk fragmanını yayınladığı bir diğer dizi de ilk sezonu 14 Temmuz'da yayınlanacak olan Friends From College. artık kırklı yaşlarına dayanan Harvardlı üniversite arkadaşlarının karmaşık ilişkilerini anlatıyor. Dizinin başrollerinde Keegan-Michael Key, Cobie Smulders, Annie Parisse, Nat Faxon, Fred Savage ve Billy Eichner gibi tanınmış isimler yer alıyor.

Konami'nin ünlü oyun serisi Castlevania, animasyon dizisi olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. Netflix tarafından hazırlanan dizinin ilk sezonu 7 Temmuz'da yayınlanacak. Ünlü çizgi roman yazarı Warren Ellis'in de yazarları arasında yer aldığı dizi; acımasız Kont Dracula yüzünden yok olmanın eşiğine gelen Doğu Avrupa'yı kurtarmak için mücadele veren Belmont klanının hikayesini anlatacak.

Son olarak Kanadalı televizyon kanalı CBC de Netflix ile birlikte hazırladığı yeni dizisi Alias Grace'in ilk fragmanını yayınladı. Kanada'da CBC tarafından yayınlanacak dizi, ABD dahil dünyanın diğer her yerinde Netflix tarafından yayınlanacak.

Ünlü yazar Margaret Atwood (The Handmaid's Tale)'un ünlü kitabından uyarlanan Alias Grace, hem kamera arkasında hem de kamera önünde oldukça heyecan verici bir kadroya sahip. Senaryosunu Sarah Polley (Take This Waltz, Stories We Tell)'nin kaleme aldığı dizinin tüm bölümlerini Mary Harron (American Psycho)yönetti.

Dizinin oyuncu kadrosunda ise Sarah Gadon, Zachary Levi, Anna Paquin ve David Cronenberg gibi ünlü isimler yer alıyor.