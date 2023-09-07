Netflix'in Frankestein'den uyarlanan yerli dizisi Yaratılan'ın fragmanı yayınlandı

Yaratılan dizisi ne zaman yayınlanacak?
İlk sezonu 8 bölümden oluşan Yaratılan dizisi 20 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.
Yaratılan dizisi fragmanı
Dizinin yazarlığını ve yönetmenliğini Çağan Irmak üstleniyor. Başrollerini Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı, Devrim Yakut, Şehsuvar Aktaş, Durul Bazan, Macit Koper, Ekremcan Arslandağ, Ümmü Putgül ve Şennur Nogaylar gibi sevilen isimler yer alıyor.
Yaratılan dizisi konusu
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Bursa’dan İstanbul’a uzanan bu epik öyküde Yaratılan, insanoğlunun en temel sorularından biri olan “ölüm ve sonrasına” odaklanıyor. Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.