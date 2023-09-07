Netflix'in Frankestein'den uyarlanan yerli dizisi Yaratılan'ın fragmanı yayınlandı

Tam Boyutta Gör Netflix’in yeni yerli dizisi Yaratılan’ın fragmanı ve yayın tarihi paylaşıldı. Frankenstein romanından esinlenilen dizi, yurt dışında Creature ismiyle gösterime girecek.

Yaratılan dizisi ne zaman yayınlanacak?

İlk sezonu 8 bölümden oluşan Yaratılan dizisi 20 Ekim’de tüm dünyayla aynı anda Netflix’te yayınlanacak.

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Yaratılan dizisi fragmanı

Dizinin yazarlığını ve yönetmenliğini Çağan Irmak üstleniyor. Başrollerini Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Engin Benli, Şifanur Gül, Bülent Şakrak, Sema Çeyrekbaşı, Devrim Yakut, Şehsuvar Aktaş, Durul Bazan, Macit Koper, Ekremcan Arslandağ, Ümmü Putgül ve Şennur Nogaylar gibi sevilen isimler yer alıyor.

Yaratılan dizisi konusu

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde Bursa’dan İstanbul’a uzanan bu epik öyküde Yaratılan, insanoğlunun en temel sorularından biri olan “ölüm ve sonrasına” odaklanıyor. Maceraperest, asi, heyecanlı ve zekası bedenine sığmayan genç tıp talebesi Ziya’nın en büyük dileği, çok iyi bir hekim olup tıbbın çare bulamadığı birçok salgın hastalığa derman olabilmektir. İstanbul’da tanıştığı delilik ve dahilik arasında duran hekim İhsan, onu bu dünyada anlayabilen tek kişi olmuştur. Birbirini bulan bu iki eksantrik ve yaralı ruh, beraber giriştikleri gizli ve yasaklı deneyin bedellerini ağır bir şekilde ödeyeceklerdir. Zira kodlarını çözmeye çalıştıkları kadim bir yazı onları adeta felaketin kapısına getirip bırakır.

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