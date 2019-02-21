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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Netmarble yeni yarışması ile ülkemizdeki girişimlere imkân tanıyacak

Kanal D, ODTÜ ve Netmarble iş birliği ile oyun projesi olan gençlerimize fırsat doğuyor. Projesine güvenen geliştiricilerimiz yarışmada 250 bin TL ödül kazanabilecek.
2 ay
2,5b
1
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ülkemizde de ofisi bulunan Güney Kore’nin önemli oyun stüdyolarından Netmarble, televizyon ekranına da bir yarışma hazırlıyor. Kanal D, ODTÜ ve Netmarble iş birliği kapsamında Abbas Güçlü ile Büyük Oyun başlıyor.

Abbas Güçlü İle Büyük Oyun neler sunuyor?

Abbas Güçlü İle Büyük Oyun alışık olduğumuz ödüllü televizyon yarışmalarından çok farklı. Programın amacı dijital oyun dünyasında iyi bir kariyer sağlamak. Sadece oyun oynayan değil oyun yazan ve sektörde üreten gençleri dünyaya tanıtmayı amaçlıyor. Kısaca oyun Türkiye’nin oyun projelerini bulacak.

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Abbas Güçlü İle Büyük Oyun’da oyun geliştiricilerini büyük ödülün yanı sıra yurt içi ve yurt dışında fırsatlar da bekliyor. ODTÜ ATOM ’da ve İTÜ Arıkent Kuluçka Merkezi’nde ücretsiz ofis imkânı bu fırsatlardan sadece birkaçı.

Oyunda birinci olan oyun projesine Netmarble ve Startershub tarafından tam 250 bin TL ödül ve mağazalarda yayınlama desteği verilecek. Unity’den bu yıl gerçekleşecek olan Unity Europe Kopenhag etkinliğine de davet edilecek birinci, Just English’in New Jersey şubesinde 3 aylık dil eğitimi de kazanacak.

İkinci ve üçüncü olan oyun projelerine ise Netmarble tarafından dağıtım desteği ve yine Just English’in New Jersey şubesinde 3 ay dil eğitimi olanağı sağlanacak. Başvurular www.kanald.com.tr adresi üzerinden devam ediyor.

 

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