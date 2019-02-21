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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung Galaxy S10 için özel bir Adobe Premiere Rush versiyonu hazırlandı

Adobe Premiere Rush mobil uygulaması Android ekosistemine ilk kez Samsung Galaxy S10 serisi ile adım atacak. Uygulamanın önümüzdeki aylarda yayınlaması bekleniyor.
2 ay
3,8b
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5
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Samsung Galaxy S10 için özel bir Adobe Premiere Rush versiyonu hazırlandı

Üretkenlik deyince Samsung’un daha çok Galaxy Note serisi aklımıza gelir ancak Galaxy S serisi için de firma ciddi bir atılım içerisinde. Galaxy Unpacked etkinliğinde Adobe ile özel bir iş birliği de duyuruldu.

Adobe Premiere Rush neler sunuyor?

Uzun süredir iOS cihazlarına özgü olan Adobe Premiere Rush uygulaması Galaxy S10 serisi için özelleştirilecek. Böylece Android tarafında uygulamayı ilk alan Galaxy S10 serisi olacak. Geçen yıl da Fortnite için benzer bir iş birliği yapılmıştı.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Fit duyuruldu "
Adobe Premiere Rush hareket halindeyken veya hızlı bir şekilde mobil üzerinden video düzenlemek isteyenlere temel araçlar sunuyor. Masaüstü kadar olmasa da bu temel araçlar iOS tarafında beğeni toplamıştı.

Özellikle vlog çekenler için hızlı düzenleme yapabilmek önem taşıyor. Bu açıdan Galaxy S10 serisi de üretkenlik adına önemli araçlar sağlıyor olacak. Adobe Premiere Rush önümüzdeki aylarda Galaxy S10 serisi için indirmeye sunulacak.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/02/galaxy-s10-custom-adobe-premiere-rush/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
dr20mouse 2 ay en beğenilen adnan96
O yine bir kılıf bulur buşuna cevap beklemeyin. Bırakın 15000 liraya afyon alsın.
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khaos 2 ay
Güzel bir gelişme her ne kadar bana göre s10 serisi bir hayalkırıklığı olsa da
Mesut bey'den bu vakitten sonra objektiflik beklemiyorum şahsi kanaatim ismini markaya tescilleyerek yazık etti.
Güzel bir gelişme her ne kadar bana göre s10 serisi bir hayalkırıklığı olsa daMesut bey'den bu vakitten sonra objektiflik beklemiyorum şahsi kanaatim ismini...
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khaos 2 ay
Güzel bir gelişme her ne kadar bana göre s10 serisi bir hayalkırıklığı olsa da
Mesut bey'den bu vakitten sonra objektiflik beklemiyorum şahsi kanaatim ismini markaya tescilleyerek yazık etti.
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intel7mix 2 ay
9820 özel özelliştirilme olmuşsa güzel sonuçlar çıkar.
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adnan96 2 ay
Yorumlarınızı bekliyoruz Mesut bey
1 Yanıt Yanıtla +3
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dr20mouse 2 ay adnan96
O yine bir kılıf bulur buşuna cevap beklemeyin. Bırakın 15000 liraya afyon alsın.
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dr20mouse 2 ay
Exynos 9820’den destek alırsa ortaya güçlü bir araç çıkabilir.
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