Samsung Galaxy S10 için özel bir Adobe Premiere Rush versiyonu hazırlandı

Üretkenlik deyince Samsung’un daha çok Galaxy Note serisi aklımıza gelir ancak Galaxy S serisi için de firma ciddi bir atılım içerisinde. Galaxy Unpacked etkinliğinde Adobe ile özel bir iş birliği de duyuruldu.

Adobe Premiere Rush neler sunuyor?

Uzun süredir iOS cihazlarına özgü olan Adobe Premiere Rush uygulaması Galaxy S10 serisi için özelleştirilecek. Böylece Android tarafında uygulamayı ilk alan Galaxy S10 serisi olacak. Geçen yıl da Fortnite için benzer bir iş birliği yapılmıştı.

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Adobe Premiere Rush hareket halindeyken veya hızlı bir şekilde mobil üzerinden video düzenlemek isteyenlere temel araçlar sunuyor. Masaüstü kadar olmasa da bu temel araçlar iOS tarafında beğeni toplamıştı.

Özellikle vlog çekenler için hızlı düzenleme yapabilmek önem taşıyor. Bu açıdan Galaxy S10 serisi de üretkenlik adına önemli araçlar sağlıyor olacak. Adobe Premiere Rush önümüzdeki aylarda Galaxy S10 serisi için indirmeye sunulacak.