Newport Media, dünyanın en küçük ve az enerji tüketen 802.11n WiFi yongasını duyurdu

Mobil cihazların vazgeçilmezleri arasında yer alan WiFi yongaları, sürekli bir ağa bağlı kalındığında cihaz bataryasının önemli bir kısmını kendisine ayırıyor. Enerji tasarruflu WiFi yongaları üzerinde çalışan Newport Media da, dünyanın en küçük ve az enerji tüketen 802.11n standardındaki WiFi yongasını duyurdu.





NMC1000 adlı bağlantı yongası hızlı büyüyen akıllı telefon pazarını hedefliyor. Yonga üzerinde IEEE 802.11b/g/n standartlarını karşılayan gelişmiş radyo frekansı - RF, anabant devresi ile gerekli tüm güç amplifikatörleri ve anahtarları bulunuyor.





Sınıfının en iyi yongada sistem çözümünü sunduğunu belirten firma yetkilileri böylece dünyanın en az enerji tüketen 802.11n standardındaki WiFi yongasını ürettiklerini belirtiyor. Enerji tüketimi açısından rekabet eden akıllı telefonlar için NMC1000 yongası önemli alternatiflerden birisi olacak.





NMC1000 yongası 40 pinli olarak hem 5mm x 5mm, hem de 2.5mm x 2.5mm boyutlarında satışa sunulacak. İlk mühendislik örnekleri gelecek ay dağıtılacakken, hacimli üretim ise güz döneminde başlayacak.