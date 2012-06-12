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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Newport Media, dünyanın en küçük ve az enerji tüketen 802.11n WiFi yongasını duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazların vazgeçilmezleri arasında yer alan WiFi yongaları, sürekli bir ağa bağlı kalındığında cihaz bataryasının önemli bir kısmını kendisine ayırıyor. Enerji tasarruflu WiFi yongaları üzerinde çalışan Newport Media da, dünyanın en küçük ve az enerji tüketen 802.11n standardındaki WiFi yongasını duyurdu.

NMC1000 adlı bağlantı yongası hızlı büyüyen akıllı telefon pazarını hedefliyor. Yonga üzerinde IEEE 802.11b/g/n standartlarını karşılayan gelişmiş radyo frekansı - RF, anabant devresi ile gerekli tüm güç amplifikatörleri ve anahtarları bulunuyor.

Sınıfının en iyi yongada sistem çözümünü sunduğunu belirten firma yetkilileri böylece dünyanın en az enerji tüketen 802.11n standardındaki WiFi yongasını ürettiklerini belirtiyor. Enerji tüketimi açısından rekabet eden akıllı telefonlar için NMC1000 yongası önemli alternatiflerden birisi olacak. 

NMC1000 yongası 40 pinli olarak hem 5mm x 5mm, hem de 2.5mm x 2.5mm boyutlarında satışa sunulacak. İlk mühendislik örnekleri gelecek ay dağıtılacakken, hacimli üretim ise güz döneminde başlayacak.

http://www.nmisemi.com/news-and-events/news/55-newport-media-introduces-worlds-smallest-lowest-power-80211n-wi-fi-soc Yorum Yaz
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fatihcanery 7 yıl
DH Misafiri
fatihcanerybaktılar ki bataryada iyileştirme olmayacak,verimlilik sağlayarak işi kurtaralım diyorlar.lityum batarya dışında hala elle tutulur somut bir batarya teknolojisini gelişteremediler hayret doğrusu.güç depolamada üst sınıra ulaşıldı mı yoksa bilim adamları uğraşmak mı istemiyorlar.bu irdelenmesi gereken bir konu,en iyi giden telefon simdi 2 gün.hatta öyle telefon sahiplerini tanıyorum akşama kadar gidince bataryası dua eder konumdalar.wifi işlemci gpu gibi seylerde güç tüketiminin düşürülmesi önemli ama bataryaya da el atsalar çok iyi olacak,yeni teknolojilerle
O zaman çalış öğren git kendin yap o güzide bataryaları. Hem millete faydan olur hemde parayı vurursun gözünden. Yorum yazmak kolay...

kimi savunuyorsunuz onu anlamış değilim,sırf birilerine dalaşmak için yorum yazmayın birader.lafa bak git çalış ,yaşınız küçüktür umarım
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DH Misafiri 7 yıl
fatihcanery
baktılar ki bataryada iyileştirme olmayacak,verimlilik sağlayarak işi kurtaralım diyorlar.lityum batarya dışında hala elle tutulur somut bir batarya teknolojisini gelişteremediler hayret doğrusu.güç depolamada üst sınıra ulaşıldı mı yoksa bilim adamları uğraşmak mı istemiyorlar.bu irdelenmesi gereken bir konu,en iyi giden telefon simdi 2 gün.hatta öyle telefon sahiplerini tanıyorum akşama kadar gidince bataryası dua eder konumdalar.wifi işlemci gpu gibi seylerde güç tüketiminin düşürülmesi önemli ama bataryaya da el atsalar çok iyi olacak,yeni teknolojilerle

O zaman çalış öğren git kendin yap o güzide bataryaları.
Hem millete faydan olur hemde parayı vurursun gözünden. Yorum yazmak kolay...
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yanchi0708 7 yıl
wifi işlemci gpu gibi seylerde güç tüketiminin düşürülmesi önemli ama bataryaya da el atsalar çok iyi olacak,yeni teknolojilerle .
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Pardus Linux 7 yıl
Kullanım süresi uzun olduktan sonra bataryaların daha fazla enerji depolayıp depolamamsının bir önemi yok hatta daha az enerji harcayan donanım ve cihazlara teşvik etmesi daha iyi biraz da doğayı ve dünyayı düşünmek lazım fazla enerji tüketimindense verimli olup uzun gitmesi daha mantıklı zaten...
Yanıtla +2
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Farwynd 7 yıl
fatihcanery
baktılar ki bataryada iyileştirme olmayacak,verimlilik sağlayarak işi kurtaralım diyorlar.lityum batarya dışında hala elle tutulur somut bir batarya teknolojisini gelişteremediler hayret doğrusu.güç depolamada üst sınıra ulaşıldı mı yoksa bilim adamları uğraşmak mı istemiyorlar.bu irdelenmesi gereken bir konu,en iyi giden telefon simdi 2 gün.hatta öyle telefon sahiplerini tanıyorum akşama kadar gidince bataryası dua eder konumdalar.wifi işlemci gpu gibi seylerde güç tüketiminin düşürülmesi önemli ama bataryaya da el atsalar çok iyi olacak,yeni teknolojilerle

Güç depolamak Elektrik enerjisi tarihinin başından beri sorundu zaten. Bildiğim kadarıyla batarya teknolojileri konusunda acayip uğraş söz konusu özellikle üniversiteler tarafından. Ama ben önümüzdeki 2-3 yıl boyunca yazılım ve donanım bakımından firmaların bir şey yapıcağına inanıyorum, batarya gelişmeyecek bence.
Wi-Fi yongasının tam özelliklerini bilmiyorum ama iş sadece onla bitmiyor ki. Yeni duyurulan Wi-Fi Alliance'ın kablosuz medya aktarımını falan destekliyorsa iş yapar.
Yanıtla +3
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fatihcanery 7 yıl
baktılar ki bataryada iyileştirme olmayacak,verimlilik sağlayarak işi kurtaralım diyorlar.lityum batarya dışında hala elle tutulur somut bir batarya teknolojisini gelişteremediler hayret doğrusu.güç depolamada üst sınıra ulaşıldı mı yoksa bilim adamları uğraşmak mı istemiyorlar.bu irdelenmesi gereken bir konu,en iyi giden telefon simdi 2 gün.hatta öyle telefon sahiplerini tanıyorum akşama kadar gidince bataryası dua eder konumdalar.wifi işlemci gpu gibi seylerde güç tüketiminin düşürülmesi önemli ama bataryaya da el atsalar çok iyi olacak,yeni teknolojilerle
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