News Corporation'a bağlı 3 gazetenin sitesi hacklendi

Teknoloji dünyasının son dönemlerde endişeye kapılmasına neden olan en büyük olay hacker saldırıları oldu. İki büyük grup olan Anonymous ve Lulzsec birbirleriyle yarışırcasına Sony dahil pek çok firma, kurum ve kuruluş sitelerini hackleyerek kişisel bilgileri internete sızdırdılar.





Birbirleriyle de mücadele içerisine giren bu iki gruptan Lulzsec dağılma kararı almış ve kapanışı AT&T firmasına ait bazı gizli belgeleri yayınlayarak yapmıştı. Sonradan grubun Anonymous bünyesinde faaliyetlerine devam edeceği ortaya çıkmıştı.





Bugün Lulzsec yeni bir saldırıyla geri döndü. Medya devi Rupert Murdoch’un İngiltere’de yayın yapan News International grubuna ait News International, The Times ve The Sun gazetelerinin internet siteleri Lulzsec grubunun saldırısı sonucu çöktü.





Bu sitelere girenler Rupert Murdoch’un öldüğünü bildiren The Sun gazetesinin anasayfasına yönlendirildiklerini farketti. Ardından tüm siteler çevrimdışı moduna geçti.





Anonymous grubundan bir üye bugün Twitter hesabından yaptığı duyuruda saldırıyı Lulzsec’in gerçekleştirdiğini doğruladı.

Sitelerin çevrimiçi moda alınması için çalışmalar sürerken hali hazırda sadece The Times sitesine girilebiliyor.





Genelde oyun firmaları ve kamu kurumlarına zarar vermeye çalışan hacker gruplarının medya şirketlerine yönelmesi endişeye sebep oldu. Zira geçtiğimiz ay Fox News Twitter hesabını çalan bir korsan ABD Başkanı Obama’nın suikaste uğradığını duyurarak kısa bir süre krize neden olmuştu.