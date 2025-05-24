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    Yapay zekâ duyguları anlamada insanlardan daha iyi

    ChatGPT-4, Gemini 1.5 Flash, Claude 3.5 Haiku gibi önde gelen yapay zekâ modelleri, kullanıcılarla haşır neşir oldukça insanların duygularını daha iyi anlıyor.  

    ChatGPT Tam Boyutta Gör
    Teknoloji dünyasının devleri OpenAI gibi firmalar, sıradan işleri insanların yerine yapacak kadar gelişmiş modeller üzerinde çalışırken, bu modellerin duygusal zekâ alanındaki performansı da artık göz ardı edilemeyecek seviyeye ulaştı. İsviçre'deki Cenevre ve Bern üniversiteleri bilim adamlarının ortaklaşa olarak yürüttüğü yeni bir araştırma, büyük dil öğrenme modellerinin duygusal anlayışta insanları geride bıraktığını ortaya koydu.

    ChatGPT daha iyi empati yapıyor

    Communications Psychology dergisinde yayımlanan çalışmada, ChatGPT-4, Gemini 1.5 Flash, Claude 3.5 Haiku gibi önde gelen altı yapay zekâ modeli test edildi. Araştırmada gerçek hayattaki duygusal tepkileri ölçmeye yönelik beş farklı duygusal test kullanıldı. Tüm modeller, insan katılımcılardan daha yüksek başarı gösterdi.

    Araştırmacılar bir adım daha ileri giderek, ChatGPT-4'ten yeni duygusal zekâ soruları oluşturmasını istedi. Bu test maddeleri insanlar tarafından da onaylandı ve sonuç yine değişmedi: Yapay zekâ, empatik düşünme ve duygusal bağlamı anlama konusunda beklentilerin çok ötesine geçti.

    Bu gelişmeler, yapay zekânın yalnızca teknik işlerde değil, insan ilişkilerinin yoğun olduğu alanlarda da kullanılabileceğini gösteriyor. Özellikle kriz yönetimi, danışmanlık ve psikolojik destek gibi hassas mesleklerde, insanlara yardımcı olacak yeni nesil "duygusal zekâ sahibi" makineler artık uzak bir ihtimal değil.
     

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    gun 19 saat önce

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    Barış Manço 19 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 1 gün önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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