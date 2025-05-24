Yapay zekâ duyguları anlamada insanlardan daha iyi

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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının devleri OpenAI gibi firmalar, sıradan işleri insanların yerine yapacak kadar gelişmiş modeller üzerinde çalışırken, bu modellerin duygusal zekâ alanındaki performansı da artık göz ardı edilemeyecek seviyeye ulaştı. İsviçre'deki Cenevre ve Bern üniversiteleri bilim adamlarının ortaklaşa olarak yürüttüğü yeni bir araştırma, büyük dil öğrenme modellerinin duygusal anlayışta insanları geride bıraktığını ortaya koydu.

ChatGPT daha iyi empati yapıyor

Communications Psychology dergisinde yayımlanan çalışmada, ChatGPT-4, Gemini 1.5 Flash, Claude 3.5 Haiku gibi önde gelen altı yapay zekâ modeli test edildi. Araştırmada gerçek hayattaki duygusal tepkileri ölçmeye yönelik beş farklı duygusal test kullanıldı. Tüm modeller, insan katılımcılardan daha yüksek başarı gösterdi.

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Araştırmacılar bir adım daha ileri giderek, ChatGPT-4'ten yeni duygusal zekâ soruları oluşturmasını istedi. Bu test maddeleri insanlar tarafından da onaylandı ve sonuç yine değişmedi: Yapay zekâ, empatik düşünme ve duygusal bağlamı anlama konusunda beklentilerin çok ötesine geçti.

Bu gelişmeler, yapay zekânın yalnızca teknik işlerde değil, insan ilişkilerinin yoğun olduğu alanlarda da kullanılabileceğini gösteriyor. Özellikle kriz yönetimi, danışmanlık ve psikolojik destek gibi hassas mesleklerde, insanlara yardımcı olacak yeni nesil "duygusal zekâ sahibi" makineler artık uzak bir ihtimal değil.



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