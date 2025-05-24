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    BİM marketler OLA elektrikli bisikletler satacak

    30 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Hintli OLA markasına ait elektrikli bisikletler, akıllı televizyonlar ve araç içi aksesuarlar yer alıyor.        

    30 Mayıs BİM aktüel Tam Boyutta Gör
    BİM marketler zincirinin yeni hafta aktüel kataloğunda akıllı televizyonlardan akıllı telefonlara, elektrikli bisikletlerden araç içi aksesuarlara ve klimalara kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    30 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri

    30 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Hintli OLA markasına ait elektrikli bisikletler yer alıyor. OLA EB2 modeli 45 kilometreye kadar menzil, 25Km/s maksimum hız, Shimano 7 vites, LCD gösterge gibi özelliklerle 14950TL fiyat etiketine sahip. 

    OLA EFB3 katlanabilir bisiklet modeli ise 250W motor, 50 kilometreye kadar menzil, 25Km/s maksimum hız, IP66 su geçirmezlik sertifikası, Shimano 7 vites, LCD gösterge gibi özelliklerle 22900TL olarak satılacak. 

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 19 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 19 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 1 gün önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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