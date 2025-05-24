BİM marketler OLA elektrikli bisikletler satacak

30 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri
30 Mayıs BİM aktüel teknoloji ürünleri arasında Hintli OLA markasına ait elektrikli bisikletler yer alıyor. OLA EB2 modeli 45 kilometreye kadar menzil, 25Km/s maksimum hız, Shimano 7 vites, LCD gösterge gibi özelliklerle 14950TL fiyat etiketine sahip.
OLA EFB3 katlanabilir bisiklet modeli ise 250W motor, 50 kilometreye kadar menzil, 25Km/s maksimum hız, IP66 su geçirmezlik sertifikası, Shimano 7 vites, LCD gösterge gibi özelliklerle 22900TL olarak satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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