Xiaomi giyilebilir pazarda sıçrama yaptı, liderliği Apple’dan aldı

Xiaomi 2025 yılının şampiyonu
Canalys ve Omdia tarafından yapılan pazar araştırmasına göre 2025 yılının ilk 3 aylık döneminde Xiaomi toplamda 8.7 milyon adet giyilebilir cihaz satışı yaptı ve yıl bazında yüzde 44 artış gösterdi. Pazar payını yüzde 19’a çıkaran firma globalde liderliğe oturdu.
Eski lider Apple ise 7.6 milyon adet satış ile yüzde 5 artış gösterdi ve pazar payı yüzde 16.3 olarak gerçekleşti. Üçüncü Huawei ise 7.1 milyon adet satış ile yüzde 36 büyüdü ve pazar payı yüzde 15.1 olarak gerçekleşti.
En büyük sıçrama ise Samsung cephesinde yaşandı. 4.9 milyon adet satış yapan Samsung, yüzde 74 gibi rekor bir büyüme gösterdi. Pazar payı da yüzde 40 civarında artarak yüzde 10.6 seviyesine yükselmiş.
Pazarda toplam satış rakamı 46.6 milyon adede yükselerek yüzde 13 artış gösterdi. Raporda bundan sonra artık ekosistem oluşturma ve satış sonrası hizmetlerin rekabette öne çıkacağından bahsedilmiş. Ayrıca abonelik tabanlı modellerin de öne çıkacağı belirtiliyor.
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