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Nexus 7'nin dock ve kılıfları İsveçli bir sitede ortaya çıktı

6 yıl
1,6b
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2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bugüne kadar en başarılı satış rakamlarına ulaşan Android tabletlerden birisi olduğu belirtilen Nexus 7 için birbiri ardına aksesuar ürünleri de ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdiye kadar ki en detaylı aksesuar listesi İsveçli bir perakende sitesinde ortaya çıktı.

Nordic Hardware perakendecisinde yayınlanan listeye göre seyahat kılıfından dock ünitesine ve şarj adaptörüne kadar pek çok ürün satışa sunulmak üzere hazır durumda.

Örneğin farklı renklerde esnek Asus Seyahat Kılıfı 20$ fiyat etiketine sahip. Mikrofiber ve deri malzemeden imal edilen Premium kılıf ise 39.99$ fiyat etiketine sahip. MicroUSB ve 3.5mm kulaklık girişi barındıran dock ünitesi ise 49.99$ ile listede yerini almış. Farklı bölgeler için imal edilmiş şarj adaptörleri ise 25$ seviyesinde.

Sitede aksesuarların Ağustos ayı sonlarında satışa sunulacağı belirtiliyor.

http://www.nordichardware.se/nyheter/476-tablets/46287-google-nexus-7-haer-aer-asus-officiella-tillbehoer-exklusivt.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lj94 6 yıl
as(us) nex(us) iyi uymuş be. :D
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Secteria 6 yıl
nexus 7 bütün piyasayı kapladı.
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