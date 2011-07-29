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Nielsen raporuna göre Android ABD'deki akıllı telefonların %39'una hakim

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Yayınlandığı günden bu yana akıllı telefonların en popüler işletim sistemlerinden biri olan ve giderek artan bir potansiyele sahip olan Google'ın Android işletim sistemi son analizlere göre yine hız kaybetmeden yükselmeye devam ediyor.

Araştırma firması Nielsen tarafından ABD çapında 20 000 katılımcı ile yapılan bir çalışmada akıllı telefon pazarında işletim sistemleri ve telefon üreticisi firmaların 2011 ikinci çeyrekteki payları ortaya konmuş. 

Çalışmaya göre ABD pazarının hakimi %39 ile Android işletim sistemi. Bu oranın %14'ünü HTC, %11'ini Motorola, %8'ini Samsung ve %6'sını diğer firmaların üretimi telefonlar oluşturuyor. Android'in arkasından gelen ise %28 pazar payı ile Apple'ın iOS işletim sistemi. Bu sistem ile uyumlu tek akıllı telefon iPhone olduğu için aynı oranı oluşturuyor.

Üçüncü sırada ise %20 pazar payı ile çalkantılı günler geçiren RIM firması bulunuyor. RIM firması da sadece Blackberry telefonlar ürettiği için bu modelin oranı da yine aynı.

Dördüncü sırada Windows Mobile/Phone 7 işletim sistemi %9 oran ile yer alıyor. Bu oranın %6'sını HTC, %2'sini Samsung ve %1'ini ise diğer firmaların üretimi telefonlar oluşturuyor. 

Son iki sıra ise %2 ile Palm/WebOS ve Symbian işletim sistemine ait. Bu iki sistemin modelleri de tek marka olduğu için aynı orana sahipler. 

Çalışma kısıtlı bir kullanıcı grubu ile yapılmış olsa da yansıttığı istatistikler hemen hemen gerçeğe yakın. ABD pazarında sınırlı sayıda operatör anlaşmalı iPhone satarken tüm operatörler en az birkaç Android'li cihazı anlaşmalı olarak müşterilerine sunuyor. Bu da cihaz popülasyonunu artırıyor.  


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IceRulez 8 yıl
Nokia %2 Other %1
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sertacarslan 8 yıl
eeosman
adamlar zengin degil. kimse telefonu pesin almiyor. herkes 200 dolara iphone alip plan yapiyor. turkiyede bu fiyatlar olsa iphonedan baska telefon kullanan olmaz

Ben kullanmam...
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WoXeD 8 yıl
eeosman
adamlar zengin degil. kimse telefonu pesin almiyor. herkes 200 dolara iphone alip plan yapiyor. turkiyede bu fiyatlar olsa iphonedan baska telefon kullanan olmaz

bedava verseler satarım hehe gereksiz ürün.
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eeosman 8 yıl
adamlar zengin degil. kimse telefonu pesin almiyor. herkes 200 dolara iphone alip plan yapiyor. turkiyede bu fiyatlar olsa iphone'dan baska telefon kullanan olmaz
1 Yanıt Yanıtla
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Dreampark 8 yıl eeosman
eeosman

adamlar zengin degil. kimse telefonu pesin almiyor. herkes 200 dolara iphone alip plan yapiyor. turkiyede bu fiyatlar olsa iphone'dan baska telefon kullanan olmaz



Herkesi kendinle karıstırma. i4 gibi saçma bir teli bende kullanmam. Sensation sahibiyim. 1600tl ye hertürlü i4 alabilirdim. Neden alayım? Bana bir sebep göster neyi üstün ne yapılabiliyorda ben yapamayacağım...
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akcanon 8 yıl
Adamlar zengin.Aypon kullaniyorlar
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Klasör.:X:. 8 yıl
Hey gidi günler tabloya bak nerden nereye....
bir hüzün şiiiri paylaşıyorum

İşlettiğimin Sistemi

symbian sevmiştin seni bi an
neşe doluyor du insan
yoksa seni kullanan
kurtarır seni annan

symbian nerdesin lan
yoksun işte halin yaman
yolmuş seni google amcan
elinde sonunda adam olacan

Symbian bu buglarla haşarat olacan
Kasayı yan yatır çözüm bulacan
Sana değil javaya 1ghz koyacan?
yuh artık nokiaya

1 Yanıt Yanıtla +3
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MarlonJD 8 yıl
HTC gibi tecrübeli bu konuya odaklanmış kaliteli bi firmanın androidin en iyi temsilcisi olduğunu görüyoruz. RIM'ide geçicek zaten bu hızla HTC iyi iş yapıyor kaliteli iş yapıyor..
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Cep İşletim Sistemleri, Nielsen ve
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