Nielsen raporuna göre Android ABD'deki akıllı telefonların %39'una hakim

Yayınlandığı günden bu yana akıllı telefonların en popüler işletim sistemlerinden biri olan ve giderek artan bir potansiyele sahip olan Google'ın Android işletim sistemi son analizlere göre yine hız kaybetmeden yükselmeye devam ediyor.





Araştırma firması Nielsen tarafından ABD çapında 20 000 katılımcı ile yapılan bir çalışmada akıllı telefon pazarında işletim sistemleri ve telefon üreticisi firmaların 2011 ikinci çeyrekteki payları ortaya konmuş.





Çalışmaya göre ABD pazarının hakimi %39 ile Android işletim sistemi. Bu oranın %14'ünü HTC, %11'ini Motorola, %8'ini Samsung ve %6'sını diğer firmaların üretimi telefonlar oluşturuyor. Android'in arkasından gelen ise %28 pazar payı ile Apple'ın iOS işletim sistemi. Bu sistem ile uyumlu tek akıllı telefon iPhone olduğu için aynı oranı oluşturuyor.





Üçüncü sırada ise %20 pazar payı ile çalkantılı günler geçiren RIM firması bulunuyor. RIM firması da sadece Blackberry telefonlar ürettiği için bu modelin oranı da yine aynı.





Dördüncü sırada Windows Mobile/Phone 7 işletim sistemi %9 oran ile yer alıyor. Bu oranın %6'sını HTC, %2'sini Samsung ve %1'ini ise diğer firmaların üretimi telefonlar oluşturuyor.





Son iki sıra ise %2 ile Palm/WebOS ve Symbian işletim sistemine ait. Bu iki sistemin modelleri de tek marka olduğu için aynı orana sahipler.





Çalışma kısıtlı bir kullanıcı grubu ile yapılmış olsa da yansıttığı istatistikler hemen hemen gerçeğe yakın. ABD pazarında sınırlı sayıda operatör anlaşmalı iPhone satarken tüm operatörler en az birkaç Android'li cihazı anlaşmalı olarak müşterilerine sunuyor. Bu da cihaz popülasyonunu artırıyor.