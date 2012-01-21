Nike+ FuelBand ile vüducunuzun tüm aktivitelerini gözlem altına alın

Fitness takip sistemleri içerisinde Nike'ın iOS cihazlarıyla sunduğu Nike+ uygulaması ilklerin arasında yer alıyor. Nike bu kez yükselen trendi göz ardı edemedi ve kendi fitness takip cihazıyla rekabete katıldı.





Nike'ın yeni cihazının adı Nike+ FuelBand. FuelBand insanları daha aktif olmaya teşvik eden ve günlük hareketlerini gözlemleyen bir kol bandı.





Nike, yeni cihazındaki ölçü birimini NikeFuel olarak belirlemiş. Ne kadar fazla hareket ederseniz o kadar çok NikeFuel kazanıyorsunuz. Cihazın hedefi günlük hayattaki aktivitelerinizi ölçmek ve bu aktivitelere bir hedef kazandırmak.





Nike+ FuelBand'ın tanıtımında bisikletçi Lance Armstrong, Kevin Durant ve bayanlar 100 metre dünya şampiyonu Carmelita Jeter boy gösterdi.





FuelBand ergonomik ve kullanıcı dostu. Günlük olarak yaptığınız farklı hareketler ivme ölçeri ile kaydediliyor ve bandın üzerindeki LED nokta matrix ekran ile kullanıcıya iletiliyor. LED ekran 20 x 5 adet göstergeden oluşuyor. Ekran 4 farklı ölçüm metodunu kullanıyor : Zaman, Kalori, Adım ve NikeFuel. NikeFuel diğer kalori sayaçlarının aksine kişinin cinsiyeti ve vücut şeklini baz almıyor. Vücut yapısına bakmaksızın yapılan aktivitelere eşit olarak puan veriyor.





Kullanıcılar günlük olarak ne kadar aktivite yapmak istediklerini ve ne kadar NikeFuel kazanmak istediklerini ayarladıktan sonra LED ekran altındaki 20 LED göstergeli sayaç kırmızıdan yeşile doğru hedefe ne kadar yaklaşıldığını bildirmeye başlıyor. FuelBand aynı zamanda 4 güne kadar kullanım süresi sunan bataryasını şarj edebildiğiniz USB bağlantısını kullanarak Nike+ sitesine bağlanabiliyor veya Bluetooth kullanarak ücretsiz iPhone uygulaması yoluyla aktivite sürecini kaydedebiliyor.





Nike+ FuelBand 19 Ocak itibariyle ABD sınırları içerisinde Nikestore çevrimiçi mağazasından 149$ karşılığında satışa sunulmuş durumda. Global olarak ne zaman satışa sunulacağı bilinmiyor.