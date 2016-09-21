Nike'ın otomatik bağcıklı spor ayakkabısı HyperAdapt satışa çıkıyor

Birçoğumuzun Geleceğe Dönüş filminde Marty McFly’ın giydiği Nike Mag ile hatırladığı otomatik bağcıklı spor ayakkabı fikri nihayet hayata geçiriliyor. HyperAdapt 1.0 adıyla görücüye çıkan ve otomatik bağcık sistemine sahip ayakkabı kullanım kolaylığıyla benzerlerinden bir adım öne çıkmayı başarıyor.

Kişi spor ayakkabıyı giydikten sonra bağcıkların kendi kendine sıkılmasını sağlayan mekanik bir sisteme sahip HyperAdapt 1.0 üzerinde şarj edilebilir pil yer alıyor. Üzerindeki LED ışıklar sayesinde pil durumunu takip edebileceğiniz ayakkabı 3 saat süren tam şarj ile yaklaşık 2 hafta kullanım ömrü vadediyor.

Nike pazarlama departmanı yöneticilerinden Heidi Burgett, Twitter’dan yayınladığı mesaj ile -ilk kez mart ayında satışa sunulacağı açıklanan- HyperAdapt'in 28 Kasım 2016 tarihinde resmi olarak satışa sunulacağını duyurdu. Sadece belirli mağazalardan ulaşılabilecek ürün randevu sistemiyle satılacak. İlk etapta Amerika’da satışa çıkacak ayakkabının diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

http://news.nike.com/news/hyperadapt-adaptive-lacing