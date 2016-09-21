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Nike'ın otomatik bağcıklı spor ayakkabısı HyperAdapt satışa çıkıyor

Nike’ın Geleceğe Dönüş filminden ilham alarak tasarladığı, uzun süredir merakla beklenen kendi kendine bağlanabilen spor ayakkabısı HyperAdapt’in satışa çıkacağı tarih açıklandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Birçoğumuzun Geleceğe Dönüş filminde Marty McFly’ın giydiği Nike Mag ile hatırladığı otomatik bağcıklı spor ayakkabı fikri nihayet hayata geçiriliyor. HyperAdapt 1.0 adıyla görücüye çıkan ve otomatik bağcık sistemine sahip ayakkabı kullanım kolaylığıyla benzerlerinden bir adım öne çıkmayı başarıyor.
Kişi spor ayakkabıyı giydikten sonra bağcıkların kendi kendine sıkılmasını sağlayan mekanik bir sisteme sahip HyperAdapt 1.0 üzerinde şarj edilebilir pil yer alıyor. Üzerindeki LED ışıklar sayesinde pil durumunu takip edebileceğiniz ayakkabı 3 saat süren tam şarj ile yaklaşık 2 hafta kullanım ömrü vadediyor.
Nike pazarlama departmanı yöneticilerinden Heidi Burgett, Twitter’dan yayınladığı mesaj ile -ilk kez mart ayında satışa sunulacağı açıklanan- HyperAdapt'in 28 Kasım 2016 tarihinde resmi olarak satışa sunulacağını duyurdu. Sadece belirli mağazalardan ulaşılabilecek ürün randevu sistemiyle satılacak. İlk etapta Amerika’da satışa çıkacak ayakkabının diğer ülkelere gelip gelmeyeceği ise henüz netlik kazanmış değil.

http://news.nike.com/news/hyperadapt-adaptive-lacing Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen ergenius
ergenius


Das Boot

Bi ayakkabıyı şarj etmediğimiz kalmıştı. Kinetik enerjiyle çalışanını yapmadıkları sürece ben almayayım.


Haberde bahsediyor zaten. 3 saat giy 2 haftalık şarj depolasin

Haberin neresinde yazıyor bu? Alıntılar mısın?
ergeniusDas BootBi ayakkabıyı şarj etmediğimiz kalmıştı. Kinetik enerjiyle çalışanını yapmadıkları sür...
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criminalay 3 yıl
Fiyat şüphesiz pahalıdır ama nike hep bir adım önde
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Paetzold 3 yıl
Bravo harbiden
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Kulak Misafiri 3 yıl
Video neden animasyon onu anlamadım.
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idombayci 3 yıl
Patlamasın note7 gibi. Güvenlikten geçerken artık bol bol öter.
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OverClocK1ng 3 yıl
Hayaldi, gerçek oldu..
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atilasat 3 yıl
5-6 yıl önce böyle bir ayakkabı üretilmişti zaten
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kraix 3 yıl
Tam köpek kovalıyor pil bitiyor bağcıklar çözülüyor...
Geleceğe dönüşten bakalım daha neler esinlencekler kaldı mı ki birşey orda daha piyasa yapılacak şeyler
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beter.böcek 3 yıl
1985 den 2016 ya; 31 sene sonra yani :)
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kadirirdem 3 yıl
Daha neler göreceğiz...
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0MG90 3 yıl
Fiyatı çok aşırı fazla olmazsa alırım valla
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Oroborus 3 yıl
Gün gelecek kafeler ayakkabısını şarj eden insanlarla dolacak
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HABERİN ETİKETLERİ
nike, spor ayakkabı ve
7 etiket daha hyperadapt nike hyperadapt otomatik bağcık geleceğe dönüş Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Cihan Pehlivan
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