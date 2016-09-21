WhatsApp sohbetlerine kişi etiketleme özelliği geldi

Geride bıraktığımız haziran ayında test edilmeye başlanan kullanıcı etiketleme özelliği kısa süre önce yayınlanan güncelleme ile sessiz sedasız bir şekilde hayata geçirildi. Buna göre WhatsApp grup konuşmalarında "@" sembolü ile aynı Twitter’daki gibi etiketleme yaparak mesaj yazabilmek mümkün.

Etiketleme ile gönderdiğiniz iletiler karşı tarafa bildirim olarak gidiyor. Üstelik grup sessize alınmış olsa dahi etiketlenen kullanıcıya bildirim gitmeye devam ediyor. Bu açıdan biraz can sıkıcı olabilecek yenilik gruptaki kişilerin telefon numarasını kaydetmemiş olsanız dahi etiketleme ile mesaj yazabilmenize olanak sağlıyor.

Kalabalık grup sohbetlerinde önemli mesajları ve sizi ilgilendiren konuları kaçırmanızı önleyecek özellik diğer taraftan konuşmaları daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor. Android ve iOS platformları için yayınlanan etiketleme özelliğini kullanabilmek için WhatsApp’ın son sürümünü yüklemeniz yeterli.