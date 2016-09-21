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WhatsApp sohbetlerine kişi etiketleme özelliği geldi

WhatsApp yayınladığı son güncellemeyle birlikte kişi etiketleme (mention) yeniliğine kavuştu. Böylelikle grup sohbetlerinde artık istediğiniz arkadaşınızı etiketleyerek mesaj gönderebileceksiniz.
2 yıl
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Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Geride bıraktığımız haziran ayında test edilmeye başlanan kullanıcı etiketleme özelliği kısa süre önce yayınlanan güncelleme ile sessiz sedasız bir şekilde hayata geçirildi. Buna göre WhatsApp grup konuşmalarında "@" sembolü ile aynı Twitter’daki gibi etiketleme yaparak mesaj yazabilmek mümkün.
Etiketleme ile gönderdiğiniz iletiler karşı tarafa bildirim olarak gidiyor. Üstelik grup sessize alınmış olsa dahi etiketlenen kullanıcıya bildirim gitmeye devam ediyor. Bu açıdan biraz can sıkıcı olabilecek yenilik gruptaki kişilerin telefon numarasını kaydetmemiş olsanız dahi etiketleme ile mesaj yazabilmenize olanak sağlıyor.
Kalabalık grup sohbetlerinde önemli mesajları ve sizi ilgilendiren konuları kaçırmanızı önleyecek özellik diğer taraftan konuşmaları daha düzenli hale getirmeyi amaçlıyor. Android ve iOS platformları için yayınlanan etiketleme özelliğini kullanabilmek için WhatsApp’ın son sürümünü yüklemeniz yeterli.

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kadirirdem 2 yıl
bu güzel olmuş twıtter misali...
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sevketkral 2 yıl
Konuşmak istemediğiniz ama kimse alınmasın diye çıkamadığınız ve sessize aldığınız eş dost gruplarında görmemiştim duymamıştım yalanına son demiş Whatsapp.
Bildirim gelmeseydi iyiydi.
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HAAltuntas 2 yıl
Grup sessizde olsa dahi bildirim gitmesi durumu alıntı özelliğinde de oluyordu. Bu da zaman zaman kullanışlı olabilecek bir özellik olmuş.
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DH Misafiri 2 yıl
Gayet normal değil mi DH grubunun olması?
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EzioAuditore_ 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Gayet normal değil mi DH grubunun olması?

Normal ve çok hoş tabi ki ama bizzat görünce bir değişik hissettim.
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EzioAuditore_ 2 yıl
DH diye WhatsApp grubunuzun olması daha güzelmiş bu yeni özellikten.
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DH Misafiri 2 yıl
Gayet normal değil mi DH grubunun olması?
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maximus8282 2 yıl
Güncelleme şimdilik gözükmüyor. Etiketlediğimizi gruptaki diğer kişiler görüyorlarsa kötü olmuş.
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