Nike, neredeyse tamamen 3D baskı ile üretilen Air Max 1000 modelini tanıttı

Air Max 1000, 1987'de ilk kez piyasaya çıkan ve topuk kısmında bir hava yastığı bulunan Air Max 1'in tasarım anlayışını devam ettiriyor. Bu hava yastığı 3D baskıyla üretilmemiş olsa da ayakkabının geri kalanı bir bütün olarak esnek bir malzemeyle 3D baskı yöntemiyle üretildi.
Farklı yoğunlukta malzemeler kullanıldı
Değişen yoğunluğa ve dokulara sahip katmanların kullanılmasıyla, Air Max 1000'in tabanı sağlam ve destekleyici, üst kısımları ise daha esnek olarak üretildi. Bu sayede ayakkabı bağcıklara gerek kalmadan kolayca giyilip çıkarılabiliyor.
Nike, 3D baskının kullanımıyla, geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan karmaşık desenlerin ayakkabıya uygulanabilmesinin mümkün hale geldiğini belirtiyor. Etkinlikte Nike, Air Max 1000'i başlangıçta düz parlak kırmızı bir renkle sergiledi. Daha sonra ise ayakkabının turuncu, beyaz, mavi ve siyah ile yeşil hava yastığı gibi ek renklerini açıkladı. Ayakkabı şimdilik 1000 adetlik sınırlı sayıda satışa çıkacak, ancak fiyatı henüz belli değil.
Nike, 3D baskı yöntemini ilk kez Air Max 1000'de kullanmadı. Şirket, 2017'de bu yöntemle üretilen daha hafif ve daha nefes alabilen bir kumaş malzemeye sahip VaporFly Elite Flyprint'i piyasaya sürmüştü. Adidas gibi diğer şirketlerin de 3D baskılı modelleri bulunuyor. Yakın zamanda Adidas'ın tanıttığı Climacool24 modeli de tamamen 3D baskıyla üretildi.Kaynakça https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-sneaker-culture-complexcon https://www.theverge.com/2024/11/18/24299479/nike-air-max-1000-3d-printed-shoe-zellerfeld-collab Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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harbiden sıktı bu video
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..