Nike, neredeyse tamamen 3D baskı ile üretilen Air Max 1000 modelini tanıttı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Nike, neredeyse tamamen 3D baskı yöntemiyle ürettiği ilk ayakkabısı Air Max 1000'i tanıttı. Geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas'taki ComplexCon'da ilk kez görücüye çıkan spor ayakkabı, 3D baskılı ayakkabı konusunda uzman bir şirket olan Zellerfeld ile iş birliği sonucunda üretildi. Şuan için genel satışa sunulmayan ayakkabının piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değil.

Air Max 1000, 1987'de ilk kez piyasaya çıkan ve topuk kısmında bir hava yastığı bulunan Air Max 1'in tasarım anlayışını devam ettiriyor. Bu hava yastığı 3D baskıyla üretilmemiş olsa da ayakkabının geri kalanı bir bütün olarak esnek bir malzemeyle 3D baskı yöntemiyle üretildi.

Doğal yürüyüş hızını artıran Moonwalkers Aero tanıtıldı 1 ay önce eklendi

Farklı yoğunlukta malzemeler kullanıldı

Değişen yoğunluğa ve dokulara sahip katmanların kullanılmasıyla, Air Max 1000'in tabanı sağlam ve destekleyici, üst kısımları ise daha esnek olarak üretildi. Bu sayede ayakkabı bağcıklara gerek kalmadan kolayca giyilip çıkarılabiliyor.

Nike, 3D baskının kullanımıyla, geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan karmaşık desenlerin ayakkabıya uygulanabilmesinin mümkün hale geldiğini belirtiyor. Etkinlikte Nike, Air Max 1000'i başlangıçta düz parlak kırmızı bir renkle sergiledi. Daha sonra ise ayakkabının turuncu, beyaz, mavi ve siyah ile yeşil hava yastığı gibi ek renklerini açıkladı. Ayakkabı şimdilik 1000 adetlik sınırlı sayıda satışa çıkacak, ancak fiyatı henüz belli değil.

Nike, 3D baskı yöntemini ilk kez Air Max 1000'de kullanmadı. Şirket, 2017'de bu yöntemle üretilen daha hafif ve daha nefes alabilen bir kumaş malzemeye sahip VaporFly Elite Flyprint'i piyasaya sürmüştü. Adidas gibi diğer şirketlerin de 3D baskılı modelleri bulunuyor. Yakın zamanda Adidas'ın tanıttığı Climacool24 modeli de tamamen 3D baskıyla üretildi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Nike Air Max 100 neredeyse tamamen 3D baskı ile üretildi