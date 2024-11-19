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    Anlık Bildirim

    Nike, neredeyse tamamen 3D baskı ile üretilen Air Max 1000 modelini tanıttı

    Nike, neredeyse tamamen 3D baskı yöntemiyle ürettiği ilk ayakkabısı Air Max 1000'i tanıttı. Yenilikçi ayakkabının avantajları neler?                            
    Nike Air Max 100 neredeyse tamamen 3D baskı ile üretildi Tam Boyutta Gör
    Nike, neredeyse tamamen 3D baskı yöntemiyle ürettiği ilk ayakkabısı Air Max 1000'i tanıttı. Geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas'taki ComplexCon'da ilk kez görücüye çıkan spor ayakkabı, 3D baskılı ayakkabı konusunda uzman bir şirket olan Zellerfeld ile iş birliği sonucunda üretildi. Şuan için genel satışa sunulmayan ayakkabının piyasaya çıkıp çıkmayacağı belli değil.

    Air Max 1000, 1987'de ilk kez piyasaya çıkan ve topuk kısmında bir hava yastığı bulunan Air Max 1'in tasarım anlayışını devam ettiriyor. Bu hava yastığı 3D baskıyla üretilmemiş olsa da ayakkabının geri kalanı bir bütün olarak esnek bir malzemeyle 3D baskı yöntemiyle üretildi.

    Farklı yoğunlukta malzemeler kullanıldı

    Değişen yoğunluğa ve dokulara sahip katmanların kullanılmasıyla, Air Max 1000'in tabanı sağlam ve destekleyici, üst kısımları ise daha esnek olarak üretildi. Bu sayede ayakkabı bağcıklara gerek kalmadan kolayca giyilip çıkarılabiliyor.

    Nike, 3D baskının kullanımıyla, geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan karmaşık desenlerin ayakkabıya uygulanabilmesinin mümkün hale geldiğini belirtiyor. Etkinlikte Nike, Air Max 1000'i başlangıçta düz parlak kırmızı bir renkle sergiledi. Daha sonra ise ayakkabının turuncu, beyaz, mavi ve siyah ile yeşil hava yastığı gibi ek renklerini açıkladı. Ayakkabı şimdilik 1000 adetlik sınırlı sayıda satışa çıkacak, ancak fiyatı henüz belli değil.

    Nike, 3D baskı yöntemini ilk kez Air Max 1000'de kullanmadı. Şirket, 2017'de bu yöntemle üretilen daha hafif ve daha nefes alabilen bir kumaş malzemeye sahip VaporFly Elite Flyprint'i piyasaya sürmüştü. Adidas gibi diğer şirketlerin de 3D baskılı modelleri bulunuyor. Yakın zamanda Adidas'ın tanıttığı Climacool24 modeli de tamamen 3D baskıyla üretildi.

    Kaynakça https://about.nike.com/en/newsroom/releases/nike-sneaker-culture-complexcon https://www.theverge.com/2024/11/18/24299479/nike-air-max-1000-3d-printed-shoe-zellerfeld-collab
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Y
    yakup548 7 saat önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 4 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

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