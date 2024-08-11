Nike internet siparişlerini durdurdu, gerekçe vergi düzenlemesi

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Tam Boyutta Gör Yurt dışından yapılan alışverişlerde eşya değerinin 30 Euro ile sınırlandırılması ve Avrupa Birliği’nden gelen siparişlere yüzde 30, Çin’den gelen siparişlere yüzde 60 vergi uygulaması, tüketicilere büyük darbe vurdu. Görünen o ki dev firmalar da yeni vergi düzenlemesine göre aksiyon alıyor.

Nike şoku

Dünyanın önde gelen spor malzemeleri markası Nike, internet ve uygulama üzerinden verilen siparişlerin askıya alındığını duyurdu. Alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar "Türkiye’de Nike.com ve Nike App üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır" uyarısıyla karşılaşıyor.

Yurt dışı alışverişlerde yeni dönem 1 gün önce eklendi

Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız.”

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