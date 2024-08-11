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    Nike internet siparişlerini durdurdu, gerekçe vergi düzenlemesi

    Son yapılan vergi düzenlemesi ile birlikte büyük markalar da yurt dışı operasyonlarını gözden geçirmeye başladı. Nike internet siparişlerini durdurduğunu açıkladı. 
    Nike Tam Boyutta Gör
    Yurt dışından yapılan alışverişlerde eşya değerinin 30 Euro ile sınırlandırılması ve Avrupa Birliği’nden gelen siparişlere yüzde 30, Çin’den gelen siparişlere yüzde 60 vergi uygulaması, tüketicilere büyük darbe vurdu. Görünen o ki dev firmalar da yeni vergi düzenlemesine göre aksiyon alıyor.

    Nike şoku

    Dünyanın önde gelen spor malzemeleri markası Nike, internet ve uygulama üzerinden verilen siparişlerin askıya alındığını duyurdu. Alışveriş yapmak isteyen kullanıcılar "Türkiye’de Nike.com ve Nike App üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır" uyarısıyla karşılaşıyor.

    Firmanın internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Türkiye gümrük mevzuatında yapılan son değişikliklerin Türkiye’deki tüketicilerimizin alışveriş deneyimine etkisini incelemeye devam ediyoruz. Bu süreçte Nike olarak tüketicilerimize siparişlerinin sorunsuz bir şekilde ve zamanında ulaşmasını garanti edemediğimiz için maalesef Türkiye’den verilen online siparişleri şu an için askıya almak durumundayız.”

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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