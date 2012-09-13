Nikon, 24.3 MP'lik yeni Full Frame DSLR kamerası D600'ü tanıttı

Dijital görüntüleme teknolojilerinin öncü isimlerinden Nikon, Photokina 2012 etkinliği kapsamında Full Frame sensörlü yeni DSLR kamerası D600'e resmiyet kazandırdı.

141 mm x 113 mm x 82 mm ebatlarında ve şarj edilebilir batarya dahil 760 gram ağırlığında tasarlanan D600'de, magnezyum alaşımı ve polikarbonat gibi dayanıklı materyaller kullanılmış. Nikon'un yeni DSLR kamerası, toza ve neme karşı dayanıklılık sergileyebiliyor. Fotoğrafçıların her türlü koşulda çalıştıkları düşünülürse toza ve neme dayanıklılık önemli bir detay. Gelelim diğer özelliklere...



24.3 megapiksel çözünürlüğünde Full Frame (35.9 x 24 mm) CMOS sensörün ve Expeed 3 görüntü işlemcisinin eşlik ettiği DSLR kamerada, ISO değeri 100 - 6400 arasında (50 - 25.600 boost ile), enstantane hızı 30 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabiliyor.

3.2-inç boyutunda ve 921.000 piksel çözünürlüğünde TFT-LCD ekran ile %100 görüş alanına sahip pentaprizm optik vizöre yer verilen DSLR kamerada, kablosuz bağlantı ve GPS özellikleri opsiyonel olarak sunulmuş.



1920 x 1080 piksel (30, 25, 24 FPS) ve 1280 x 720 piksel (60, 50, 30, 25 FPS) video kaydı yapabilen DSLR kamera, SD, SDHC, SDXC bellek kartlarına destek veriyor. Batarya ise CIPA standartlarına göre 900'e kadar çekime olanak tanıyor.



Nikon, D600'ün gövde fiyatını 2.099,95$ olarak belirlemiş. DSLR kamerayı AF-S Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR objektifle beraber satın almak isterseniz fiyat 2.699,95$'a çıkıyor. Kamera, 18 Eylül'den itibaren teknoloji mağazalarındaki yerini alacak.