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Nikon, 24.3 MP'lik yeni Full Frame DSLR kamerası D600'ü tanıttı

6 yıl
2,6b
1
16
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Nikon, 24.3 MP'lik yeni Full Frame DSLR kamerası D600'ü tanıttı
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Dijital görüntüleme teknolojilerinin öncü isimlerinden Nikon, Photokina 2012 etkinliği kapsamında Full Frame sensörlü yeni DSLR kamerası D600'e resmiyet kazandırdı.
141 mm x 113 mm x 82 mm ebatlarında ve şarj edilebilir batarya dahil 760 gram ağırlığında tasarlanan D600'de, magnezyum alaşımı ve polikarbonat gibi dayanıklı materyaller kullanılmış. Nikon'un yeni DSLR kamerası, toza ve neme karşı dayanıklılık sergileyebiliyor. Fotoğrafçıların her türlü koşulda çalıştıkları düşünülürse toza ve neme dayanıklılık önemli bir detay. Gelelim diğer özelliklere...
24.3 megapiksel çözünürlüğünde Full Frame (35.9 x 24 mm) CMOS sensörün ve Expeed 3 görüntü işlemcisinin eşlik ettiği DSLR kamerada, ISO değeri 100 - 6400 arasında (50 - 25.600 boost ile), enstantane hızı 30 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabiliyor.
3.2-inç boyutunda ve 921.000 piksel çözünürlüğünde TFT-LCD ekran ile %100 görüş alanına sahip pentaprizm optik vizöre yer verilen DSLR kamerada, kablosuz bağlantı ve GPS özellikleri opsiyonel olarak sunulmuş.
1920 x 1080 piksel (30, 25, 24 FPS) ve 1280 x 720 piksel (60, 50, 30, 25 FPS) video kaydı yapabilen DSLR kamera, SD, SDHC, SDXC bellek kartlarına destek veriyor. Batarya ise CIPA standartlarına göre 900'e kadar çekime olanak tanıyor.
Nikon, D600'ün gövde fiyatını 2.099,95$ olarak belirlemiş. DSLR kamerayı AF-S Nikkor 24-85mm f/3.5-4.5G ED VR objektifle beraber satın almak isterseniz fiyat 2.699,95$'a çıkıyor. Kamera, 18 Eylül'den itibaren teknoloji mağazalarındaki yerini alacak.
Nikon, 24.3 MP'lik yeni Full Frame DSLR kamerası D600'ü tanıttı
Tam Boyutta Gör
Nikon, 24.3 MP'lik yeni Full Frame DSLR kamerası D600'ü tanıttı
Tam Boyutta Gör
Nikon, 24.3 MP'lik yeni Full Frame DSLR kamerası D600'ü tanıttı
Tam Boyutta Gör
Nikon, 24.3 MP'lik yeni Full Frame DSLR kamerası D600'ü tanıttı
Tam Boyutta Gör

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berkkarabacak 6 yıl
Alpheratz
Yeri burası değil ama bunun için yeni konu açmak istemedim. Yeni fotoğraf makinesi alacağım,Nikon D3200 ya da D5100 düşünüyorum.5100ün ekranının dönüyor olması beni açıkçası biraz rahatsız etti.İlerde ekranla ilgili gevşeme gibi sıkıntılar yaşarım diye düşündüm.Bilgisi olan birisi tavsiyede bulunursa sevinirim. Not:MPin yüksek olmasının benim için o kadar büyük bir önemi yok,sonuçta poster baskısı almıyacağım

D5100
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nikoncudede 6 yıl
Bu makina ölü doğdu arkadaşlar. Sensör probleminden tutunda bir - kaç ciddi problemi var cihazın.

Onu boş verinde asıl aşağıdaki kapışmaya odaklanın:


forum.donanimhaber.com/...
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nurettinaz 6 yıl
Yine nikon yine bir klasik daha...
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BERK BEY 6 yıl
güzel olmu çok hoşuma gitti
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Megavolt 6 yıl
Fiyatını 1500$ civarında bekliyordu herkes.Öyle olsaydı devrim niteliğinde bir makina olurdu.
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skylineGTR_34 6 yıl
AF fine tuning demek micro adjustment var mi demek oluyor?
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Oppenheimer 6 yıl
FF hayallerim suya düştü:(
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magicrea 6 yıl
nikonun soğuk duruşunu seviyorum. keskinleşen hatları ile d600 benim hoşuma gitti.
bir süredir canon 600d kullanıyorum ve el ile kavranması bana o güveni vermedi. hep tetikteyim ...
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erci501 6 yıl
güzelmiş ama ben acemiyim beni aşar bu makina :(
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theyapici 6 yıl
geç kaldınız
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fotifoti 6 yıl
Döner ekran olsa iyi olurmuş. Güzel model. Hafif ,sensör de iyi. Ben yine de bir 3-4 yıl daha bekleyeceğim :)
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sht1 6 yıl
Nikon tasarımları kendisini her türlü sevdirtiyor.
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