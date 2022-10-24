Ürkütücü karınca fotoğrafı Nikon'un yarışmasını gölgede bıraktı

Uluslararası yarışmaya gönderilen kare Litvanyalı fotoğrafçı Eugenijus Kavaliauskas'ın imzasını taşıyor. Evinin arka bahçesinde bulduğu bir karıncayı kadrajına alan Eugenijus bugüne kadarki en unutulmaz fotoğraf karelerinden birini ortaya çıkardı.
Söz konusu fotoğraf mikroskop altında 5 kat büyütülmüş bir karınca yüzünü gözler önüne seriyor. Görenlerde dehşet uyandıran kare öfkeyle parlayan küçük kırmızı gözler ve çarpık dişlerle dolu bir ağızı gösteriyor. Ancak fotoğrafın sahibi aynı görüşte değil.
"Doğada dehşet yoktur"
Eugenijus Kavaliauskas evinin bahçesindeki sıradan bir karıncanın fotoğrafını çekmeye karar verdiğini ve fotoğrafın jürinin ve sosyal ağ kullanıcılarının bu kadar tepkisini çekeceğini düşünmediğini söyledi. Litvanyalı fotoğrafçı "doğada dehşet yoktur" diyor.
Büyük yankı uyandıran karınca fotoğrafı yarışmanın resmi web sitesinde yayınlandı ancak kazananlar arasında yer almadı. Nikon'un 2022 Küçük Dünya Fotomikrografi Yarışması'ında dereceye giren fotoğrafları bu web sitesi üzerinden görebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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