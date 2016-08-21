Nikon D3400 ile anlık paylaşım mümkün oluyor

Özellikle fotoğraf tabanlı uygulamalar başta olmak üzere, internette paylaşım yapmak artık olmazsa olmazlarımız arasında. Akıllı telefonların yanında, fotoğraf makineleri de hızlı paylaşım yapacak şekilde tasarlanıyor. Hatta bunların arasında işletim sistemine sahip olanlar da mevcut.

Nikon’un D3400 adındaki yeni DSLR kamerası da, hızlı paylaşım için geliştirilmiş. Kameranın Snapbridge özelliği, sürekli açık bir Bluetooth bağlantısı sunuyor. Böylece kullanıcılar, çektikleri fotoğrafları anlık olarak Bluetooth üzerinden mobil cihazlarına aktarabiliyor. Yani ek bir aç kapa işlemine gerek kalmıyor.

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D3400 modeli, D3300 ile pek çok konuda benzer ancak Bluetooth ve bazı özellikler iyileştirilmiş. 24.2MP çözünürlüğündeki CMOS sensör, Expeed 4 görüntü işlemcisi ile desteklenmiş. 5 kare/saniye hızında sürekli çekim ve 11 noktalı otomatik odaklama sistemi mevcut.

Farklı olan diğer tarafları ise otomatik beyaz dengesinin biraz daha iyileştirilmesi, düşük ışık performansının arttırılması, 100-25,600 ISO aralığı olarak öne çıkıyor. AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR lens ile birlikte Nikon D3400 modeli 650$ civarında seyrediyor. AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR ve AF-P DX 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR lensleri ile birlikte ise 1000$ fiyat söz konusu.