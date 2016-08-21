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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nikon D3400 ile anlık paylaşım mümkün oluyor

Nikon’un D3400 adındaki yeni DSLR kamerası da, hızlı paylaşım için geliştirilmiş. Kameranın Snapbridge özelliği, sürekli açık bir Bluetooth bağlantısı sunuyor.
2 yıl
7,3b
1
17
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle fotoğraf tabanlı uygulamalar başta olmak üzere, internette paylaşım yapmak artık olmazsa olmazlarımız arasında. Akıllı telefonların yanında, fotoğraf makineleri de hızlı paylaşım yapacak şekilde tasarlanıyor. Hatta bunların arasında işletim sistemine sahip olanlar da mevcut.

Nikon’un D3400 adındaki yeni DSLR kamerası da, hızlı paylaşım için geliştirilmiş. Kameranın Snapbridge özelliği, sürekli açık bir Bluetooth bağlantısı sunuyor. Böylece kullanıcılar, çektikleri fotoğrafları anlık olarak Bluetooth üzerinden mobil cihazlarına aktarabiliyor. Yani ek bir aç kapa işlemine gerek kalmıyor.

Ayrıca Bkz. "IDF 2016 fuarında yeni G.Skill bellekler ve hız aşırtma rekoru"

D3400 modeli, D3300 ile pek çok konuda benzer ancak Bluetooth ve bazı özellikler iyileştirilmiş. 24.2MP çözünürlüğündeki CMOS sensör, Expeed 4 görüntü işlemcisi ile desteklenmiş. 5 kare/saniye hızında sürekli çekim ve 11 noktalı otomatik odaklama sistemi mevcut.

Farklı olan diğer tarafları ise otomatik beyaz dengesinin biraz daha iyileştirilmesi, düşük ışık performansının arttırılması, 100-25,600 ISO aralığı olarak öne çıkıyor. AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR lens ile birlikte Nikon D3400 modeli 650$ civarında seyrediyor. AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR ve AF-P DX 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR lensleri ile birlikte ise 1000$ fiyat söz konusu.

 

http://www.techradar.com/news/photography-video-capture/cameras/the-nikon-d3400-was-made-for-instant-image-sharing-addicts-1326698 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Xtrud 2 yıl en beğenilen SEO-Uzmanı
playstyle
f değeri 8 i bile görmüyor !
ve 1000$ isteniliyor !
bu anca tek taşla 2 kuş vurmaya çıkan avcıları
ava çıkarken avlanmasından başka bir şey değil !

photo F 16
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


gerçek profesyonel makinelerde F 16 ya yakın ve üzerinde değerler bulunur
bununla özellikle stüdyo ortamında ürün çekimlerinde özel ışıklandırma ile yapılacak çekimlerde
yakın plan ürün çekimlerden F değerinin ne demek olduğu net bir şekilde anlaşılır !

lens üzerinde bu gerçek F değer açıkca yazar ! ( bir çok makine dijital ekranda F8 ve üzeri değeri yazılımla sanal olarak üretmektedir )



Sade body alıp istediğin lensi takarsın neden bu kadar dert ettin?
playstylef değeri 8 i bile görmüyor !ve 1000$ isteniliyor !bu anca tek taşla 2 kuş vurmaya çıkan avcılarıava çıkarken avlanm...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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fen0men0 2 yıl
böylece fotoğrafçılığın da içine edilmiş oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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SEO-Uzmanı 2 yıl fen0men0
fen0men0

böylece fotoğrafçılığın da içine edilmiş oluyor.

ürün zaten wifi üzerinden sosyal paylaşıma çıkış ile tanıtım pazarlama yapmış !

heran gibi bir cameranın içine wifi transfer özelliği olan SD-kart koyuncada bu özellik zaten yıllardır var olan bir şey !

nikon iyice geriledi ! 10 yıl öncenin teknolojisini ısıtıp satma derdinde !
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SEO-Uzmanı 2 yıl
f değeri 8 i bile görmüyor !
ve 1000$ isteniliyor !
bu anca tek taşla 2 kuş vurmaya çıkan avcıları
ava çıkarken avlanmasından başka bir şey değil !

photo F 16
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


gerçek profesyonel makinelerde F 16 ya yakın ve üzerinde değerler bulunur
bununla özellikle stüdyo ortamında ürün çekimlerinde özel ışıklandırma ile yapılacak çekimlerde
yakın plan ürün çekimlerden F değerinin ne demek olduğu net bir şekilde anlaşılır !

lens üzerinde bu gerçek F değer açıkca yazar ! ( bir çok makine dijital ekranda F8 ve üzeri değeri yazılımla sanal olarak üretmektedir )

3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xtrud 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
f değeri 8 i bile görmüyor !
ve 1000$ isteniliyor !
bu anca tek taşla 2 kuş vurmaya çıkan avcıları
ava çıkarken avlanmasından başka bir şey değil !

photo F 16
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


gerçek profesyonel makinelerde F 16 ya yakın ve üzerinde değerler bulunur
bununla özellikle stüdyo ortamında ürün çekimlerinde özel ışıklandırma ile yapılacak çekimlerde
yakın plan ürün çekimlerden F değerinin ne demek olduğu net bir şekilde anlaşılır !

lens üzerinde bu gerçek F değer açıkca yazar ! ( bir çok makine dijital ekranda F8 ve üzeri değeri yazılımla sanal olarak üretmektedir )



Sade body alıp istediğin lensi takarsın neden bu kadar dert ettin?
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcest 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

f değeri 8 i bile görmüyor !
ve 1000$ isteniliyor !
bu anca tek taşla 2 kuş vurmaya çıkan avcıları
ava çıkarken avlanmasından başka bir şey değil !

photo F 16
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


gerçek profesyonel makinelerde F 16 ya yakın ve üzerinde değerler bulunur
bununla özellikle stüdyo ortamında ürün çekimlerinde özel ışıklandırma ile yapılacak çekimlerde
yakın plan ürün çekimlerden F değerinin ne demek olduğu net bir şekilde anlaşılır !

lens üzerinde bu gerçek F değer açıkca yazar ! ( bir çok makine dijital ekranda F8 ve üzeri değeri yazılımla sanal olarak üretmektedir )



Nasıl F8'i görmüyor? 3.5-5.6 diyafram açıklığı var.
Yanıtla +1
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Fenomenon 2 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
f değeri 8 i bile görmüyor !
ve 1000$ isteniliyor !
bu anca tek taşla 2 kuş vurmaya çıkan avcıları
ava çıkarken avlanmasından başka bir şey değil !

photo F 16
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


gerçek profesyonel makinelerde F 16 ya yakın ve üzerinde değerler bulunur
bununla özellikle stüdyo ortamında ürün çekimlerinde özel ışıklandırma ile yapılacak çekimlerde
yakın plan ürün çekimlerden F değerinin ne demek olduğu net bir şekilde anlaşılır !

lens üzerinde bu gerçek F değer açıkca yazar ! ( bir çok makine dijital ekranda F8 ve üzeri değeri yazılımla sanal olarak üretmektedir )



Hocam fazla bilgin yok herhalde. Diyaframın kısık değil geniş olması daha makbüldür. Geniş diyaframlı (yani düşük f değeri f1.4 f1.2 gibi) lensler daha pahalıdır. Çünkü geniş diyafram daha çok ışık alır, daha hızlı çekim yapar ve arka plan bulanık olur. Kaldı ki kit lens yani makine ile birlikte gelen lensler aşağı yukarı aynıdır, hatta aşağı yukarı da değil direk aynıdır. Canon, nikon, sony, pentax vesaire hepsi crop sensörlü makineler 18-55 f3.5-5,6 lensle gelir. Burada belirtilen f değeri en geniş diyaframı temsil eder. Ancak lensin yapısından dolayı tüm odak uzaklıklarında aynı diyafram aralığını sağlayamıyor. 18mm'de f3.5 değeri sağlar iken 55mm'de en fazla f5.6 diyafram genişiliği sağlayabiliyor.
Sonuç olarak bu lens f8 f16 vs gibi kısık diyaframı zaten sağlar. Önemli olan geniş diyafram. Onun için de paraya kıyıp iyi bir porte lensi almakta fayda var.
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