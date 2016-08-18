IDF 2016 fuarında yeni G.Skill bellekler ve hız aşırtma rekoru

Yüksek performanslı bellek dendiği zaman ilk akla gelen firmalardan olan G.Skill, IDF 2016 konferansında yeni DDR4 bellek kitlerini sergiledi. Yeni ürünler, özellikle yüksek kapasite arayan kullanıcılara hitap ediyor. Ayrıca işlemci hız aşırtmada da yeni bir rekor kırıldı.

Trident Z

Trident Z serisi içerisinde yer alan belleklerden ilki, 8x16GB yapısında 128GB kapasite barındırıyor. 3333MHz hızında olan DDR4 bellek, CL14 zamanlamasına sahip. Performans sınırlarını zorlamak isteyenlere hitap eden bellek kiti, Core-i7 6800K işlemci ve ASUS ROG Rampage V Edition 10 anakartı ile en iyi performansı veren bellek, Samsung’un 8Gb DDR4 bileşenlerini kullanıyor.

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Seride ayrıca Intel Core i7-6800K işlemci ve ASUS X99-Deluxe II anakart ile en iyi sonuçları veren 64GB (8x8GB) bellek kiti daha yer alıyor. CL13 zamanlaması olan kit, yine DDR4 3333MHz hızında çalışıyor.

Ripjaws

Trident Z dışında Ripjaws serisinde de gelişmeler var. Intel’in Skull Canyon NUC modelinde, Ripjaws serisinden 2x16GB kapasiteli yeni bellekler kullanılıyor. CL16-18-18-43 gecikmesi olan kit, senin en hızlı SO-DIMM DDR4 belleklerinden olacak.

Rekor

Diğer taraftan G.Skill ile birlikte Asus ve Intel, hız aşırtma konusundaki son yenilikleri konferansa katılanlar ile paylaştı. G.SKILL Trident Z DDR4 bellekler, ASUS ROG Rampage V Edition 10 anakart ve Intel Core i7-6950X işlemcisi ile hız aşırtma denemeleri yapan Elmor ise, 5731.78MHz ile yeni bir dünya rekoruna imza attı.