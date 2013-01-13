Nikon D600 için iki yeni su altı haznesi duyuruldu

Haber Editörü
Su altında fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için çeşitler artmaya devam ediyor. Nikon'un yeni giriş seviyesi tam kare fotoğraf makinesi D600 için iki yeni su altı haznesi duyuruldu.
Duyurusu yapılan modellerden ilki Ikelite 6812.6 modeli. Model ile Nikon D600'ün tüm fonksiyonları aktif olarak kullanılabiliyor. 60 metre derinliğe kadar destek veren Ikelite, 2,5 kg ağırlığa sahip. Sağda ve solda rahat kullanım için tutacaklara sahip olan modeli Nikon D600'un dahili flaşı kullanılamıyor.
Duyurusu yapılan diğer model ise Sea&Sea MDX-D600 modeli. Nikon D600 uyumlu olan model ile bütün tuşlar kullanılamıyor. Ikelite'ın aksine sadece önemli butonlara erişim sağlanabilen hazne sayesinde 100 metre derinliğe kadar inilebiliyor. Nikon D600'un dahili flaşının kullanılabildiği MDX-D600, herhangi bir sızıntı durumunda alarm verebiliyor.
Ikelite 6812.6 $1600 fiyat etiketi ile satışa çıkarken , Sea&Sea MDX-D600 modeli $3,400 fiyat etiketi ile satışa çıkacak.
http://nikonrumors.com/2013/01/12/two-new-underwater-housings-for-nikon-d600-from-ikelite-and-seasea.aspx/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
30inc 4k lg mönitör haberinden yorum buraya düştü :]
Bugün; 17:54:24
5-6 yil once her haber islemci anakart ekran kartiydi. Su anda telefon-tablet-fotografa kaydi. Bu butun dunyada boyle. Tum teknoloji siteleri mobil ve fotografa ozel bolumler actilar.
Bende 4 haberden 3 ünün telefon haberi olmasından şikayetçiyim napcaz şimdi?