Nikon D600 için iki yeni su altı haznesi duyuruldu





Su altında fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için çeşitler artmaya devam ediyor. Nikon'un yeni giriş seviyesi tam kare fotoğraf makinesi D600 için iki yeni su altı haznesi duyuruldu.

Duyurusu yapılan modellerden ilki Ikelite 6812.6 modeli. Model ile Nikon D600'ün tüm fonksiyonları aktif olarak kullanılabiliyor. 60 metre derinliğe kadar destek veren Ikelite, 2,5 kg ağırlığa sahip. Sağda ve solda rahat kullanım için tutacaklara sahip olan modeli Nikon D600'un dahili flaşı kullanılamıyor.

Duyurusu yapılan diğer model ise Sea&Sea MDX-D600 modeli. Nikon D600 uyumlu olan model ile bütün tuşlar kullanılamıyor. Ikelite'ın aksine sadece önemli butonlara erişim sağlanabilen hazne sayesinde 100 metre derinliğe kadar inilebiliyor. Nikon D600'un dahili flaşının kullanılabildiği MDX-D600, herhangi bir sızıntı durumunda alarm verebiliyor.

Ikelite 6812.6 $1600 fiyat etiketi ile satışa çıkarken , Sea&Sea MDX-D600 modeli $3,400 fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

http://nikonrumors.com/2013/01/12/two-new-underwater-housings-for-nikon-d600-from-ikelite-and-seasea.aspx/