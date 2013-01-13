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Nikon D600 için iki yeni su altı haznesi duyuruldu

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Su altında fotoğraf çekmek isteyen kullanıcılar için çeşitler artmaya devam ediyor. Nikon'un yeni giriş seviyesi tam kare fotoğraf makinesi D600 için iki yeni su altı haznesi duyuruldu.
Duyurusu yapılan modellerden ilki Ikelite 6812.6 modeli. Model ile Nikon D600'ün tüm fonksiyonları aktif olarak kullanılabiliyor. 60 metre derinliğe kadar destek veren Ikelite, 2,5 kg ağırlığa sahip. Sağda ve solda rahat kullanım için tutacaklara sahip olan modeli Nikon D600'un dahili flaşı kullanılamıyor.
Duyurusu yapılan diğer model ise Sea&Sea MDX-D600 modeli. Nikon D600 uyumlu olan model ile bütün tuşlar kullanılamıyor. Ikelite'ın aksine sadece önemli butonlara erişim sağlanabilen hazne sayesinde 100 metre derinliğe kadar inilebiliyor. Nikon D600'un dahili flaşının kullanılabildiği MDX-D600, herhangi bir sızıntı durumunda alarm verebiliyor.
Ikelite 6812.6 $1600 fiyat etiketi ile satışa çıkarken , Sea&Sea MDX-D600 modeli $3,400 fiyat etiketi ile satışa çıkacak.

http://nikonrumors.com/2013/01/12/two-new-underwater-housings-for-nikon-d600-from-ikelite-and-seasea.aspx/ Yorum Yaz
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MxFxOx 6 yıl
insani boyutlara yaklaşmışlar iyi haber fiyatını sormuyorum 5 yıl sonra belki
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MxFxOx 6 yıl MxFxOx
MxFxOx

insani boyutlara yaklaşmışlar iyi haber fiyatını sormuyorum 5 yıl sonra belki

30inc 4k lg mönitör haberinden yorum buraya düştü :]
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MxFxOx 6 yıl
3 tarafımız denizle çevrili su altı fotografçılığı ile ilgilenen çok az kimse var ama fiyatları görünce anlıyorum :D
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musafunal 6 yıl

Bugün; 17:54:24

5-6 yil once her haber islemci anakart ekran kartiydi. Su anda telefon-tablet-fotografa kaydi. Bu butun dunyada boyle. Tum teknoloji siteleri mobil ve fotografa ozel bolumler actilar.








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ozturert 6 yıl
5-6 yil once her haber islemci anakart ekran kartiydi. Su anda telefon-tablet-fotografa kaydi. Bu butun dunyada boyle. Tum teknoloji siteleri mobil ve fotografa ozel bolumler actilar.
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fatihcanery 6 yıl
bu aralar 4haberin yarısı nerdeyse fotoğrafçılık olmaya başladı,kendi adıma memnun değilim bundan .
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CanTnçr 6 yıl
Ne gibi bir sakıncası var ?
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Gary_2550 6 yıl fatihcanery
fatihcanery

bu aralar 4haberin yarısı nerdeyse fotoğrafçılık olmaya başladı,kendi adıma memnun değilim bundan .

Bende 4 haberden 3 ünün telefon haberi olmasından şikayetçiyim napcaz şimdi?
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