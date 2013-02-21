Nikon D7100 tanıtıldı; Mart ayında satışa sunuluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Daha önce D3200 ve D5200 modellerini duyurarak giriş ve orta segmentteki DSLR makinelerini güncelleyen Nikon, şimdi de üst segment için geliştirdiği D7100 ile karşımızda. Dedikoduları bir süredir konuşulan ve teknik özellikleri kulaktan kulağa dolaşan Nikon D7100 en sonunda resmiyet kazandı. Yeni bir tasarıma sahip olan ve 24.1 MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör ile donatılan makine, 100-6400 ISO hassasiyeti sunmasunun yanında Nikon'un Hi2 genişleme modu ile ISO 25600 değerine de ulaşabiliyor.
Nikon D7100 için altı çizilen en önemli noktalardan biri de 51 noktalı otomatik fokus sistemine sahip olması. D7000 ile kıyaslandığında, bu açıdan önemli bir ilerleme kaydeden makine, görüntü işlemcisi tarafında da yenilikler içeriyor. Profesyoneller için geliştirilen full frame D4, D800 ve D600 modellerinde olduğu gibi Expeed 3 işlemcisi ile güçlendirilen DSLR makine, bu sayede daha yüksek enerji verimliliği ve çok daha iyi görüntü kalitesi sunuyor. Üzerinde iki adet SD kart slotu bulunan ve 1900mAh kapasiteli pil ile gelen D7100'e, 3.2-inç büyüklüğünde RGBGW LCD ekranın eşlik ettiğini görmekteyiz.
Açıklanan bilgilere göre 1080 / 30p ve 1080 / 60i video kayıt formatlarını destekleyen makine, neredeyse 30 dakika kayıt yapabiliyor ve daha keskin görüntü kalitesi için artık Anti Aliasing alçak geçirgen filtre kaldırılmış durumda. Daha yüksek mukavemet için üst ve arka kısımlarında magnezyum alaşım kullanılan makinede daha keskin görüntlüer içinse sensör içerisinde daha yüksek piksel yoğunluğuna gidilmiş. Mart ayı içerisinde İngiltere'de satışına başlanacak olan Nikon D7100, sadece gövde olarak 1100£, 18-105mm kit lens ile de 1300£'e satılacak.
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D7100'deki de böyledir tahminen.
Bu alet kuş ve makro çekenler için çok uygun. Düşük ISO'da aynı objektifle aynı yerden çektiğin pozlarda D800'den daha fazla detay verecektir. Gerçi 24MPlik APSClerin hepsi böyle...
Ek olarak, Thom Hogan'ın D7100 in nikonusa in reklamlarındaki vurucu başlıklar üzerine yaptığı yorumlar çok eğlenceli. İngilizcesi olanlar mutlaka okusun.
Katılıyorum, ne var ki, makrocular mp65 yüzünden, kuşçular da 400mm f5.6L yüzünden canona mahkum... Nikonun bu kullanıcılar için lens üretmesi lazım...
Mahkum dediysem yanlış anlaşılmasın, şart değil tabi ama kolaylık açısından, yoksa tüp, ters bağlama ya da telekonvertör ile her iki grubun nikon gövdelerle üst düzey kareler çıkardığını hepimiz biliyoruz. Polemik peşinde değilim, sadece Nikonda bu lenslere ihtiyaç olduğunu belirtmek istedim.
Yoruma koptum....
D3100 üm bi büyük devirdi bu haber üzerine :) ... , ve diyor ki " o d7100 buraya gelicek "
Japonyada 124000 japon yeni 2280 lira sadece body
AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
o çam ağaçları ve buharlı göldeki fotoğraflar bununla çekilmiş,
uçaklar ise
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
ile ama direkmen exif bilgisi görülmüyor ???
El titremesine duyarlı olan sensör değil lens ve perde hızıdır. 100mm lens ile 1/30 sn de çekim yaparsanız (VR kapalı veya yok iken) titreme olması gayet normal. 85mm lensde keza en az 1/100 perde hızı kullanmanız lazım.
D7000 yeni firmware de auto iso da en düşük perde hızını ayarlayabiliyorsunuz, 1/60 gibi. Böylece P A S modlarında çekim yaparken shutter ı en az 1/60 da tutmak için iso yu arttırıyor makina otomatik olarak.
Bu özelliklerle bence çok çok iyi bir gövde olmuş fotoğraf kalitesi muazzam gerçekten. Detayları çok iyi ayırt edebiliyorsunuz fiyatı da makul tek soru işareti kronik sorunlarının olup olmayacağı?
EDIT: ISO konusunda biraz üzecek gibi duruyor, en azından ben öyle anladım. Hiç örnek foto yayımlamamış
Düzeltme: Bu yeni WiFi modülü galiba bütün gövdelerde kullanılıyor. Fiyat da müthiş: 1000$.
Amma yaptın hocam yaf d7000 le uzaktan yakından alakası yok çok etkileyici özellikleri var...
İmage kalitesi bu fotolara göre D600 den baya baya iyi görünüyor, portre fotolarını da az çok tahmin edebiliyorum, oldukça iyi bir makina olmuş bu sefer...
birde LCD di RGBGW değilde RGBW olması gerekiyor. yani gerçek beyaza daha yakın beyaz eklemişler. benim takıldığım ise çoğu görüntüleme cihazları (monitör, tv...) sRGB ye göre kalibreli edilmiş durumda RGBW LCD de görünen görüntü bizim sRGB lerle bakınca farklı görülebilir.
D7000 her açıdan 7D nin önündeydi, üstelik daha ucuzdu. Kırk yıllık canoncu olan ben D7000 i gördükten sonra bütün ekipmanı satıp Nikon D7000 e geçtim. 7D + 15-85 IS lensin (900$ lık lens) D7000 + 18-105 kit lensten daha kötü fotoğraf çekmesi (keskinlik, iso performansı, sensör farkı) bardağı taşıran son noktaydı benim için.
7D kullananlar bilirler, iso 100 de bile çoğu fotoğrafta kumlanma mevcuttur. Netlik asla istenilen düzeyde değildir. D7000 deki sensör ise raw fotoğraflarda +/- 3 EV değerinde bile bozulma olmadan editleme imkanı sağlıyor, Canonda bu değer 1 EV. Arada az boz değil DAĞLAR kadar fark var.
7D Mark II de Canon gidipte Sony 24 Mp sensörünü (D7100 de kullanılan sensör) kullanmayacaksa daha oyuna 1-0 yenik çıkacağı kesin.
Cevap verildi mi bilmiyorum ama saniyede 7 kere çekiyor.