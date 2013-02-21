Nikon D7100 tanıtıldı; Mart ayında satışa sunuluyor





Daha önce D3200 ve D5200 modellerini duyurarak giriş ve orta segmentteki DSLR makinelerini güncelleyen Nikon, şimdi de üst segment için geliştirdiği D7100 ile karşımızda. Dedikoduları bir süredir konuşulan ve teknik özellikleri kulaktan kulağa dolaşan Nikon D7100 en sonunda resmiyet kazandı. Yeni bir tasarıma sahip olan ve 24.1 MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör ile donatılan makine, 100-6400 ISO hassasiyeti sunmasunun yanında Nikon'un Hi2 genişleme modu ile ISO 25600 değerine de ulaşabiliyor.

Nikon D7100 için altı çizilen en önemli noktalardan biri de 51 noktalı otomatik fokus sistemine sahip olması. D7000 ile kıyaslandığında, bu açıdan önemli bir ilerleme kaydeden makine, görüntü işlemcisi tarafında da yenilikler içeriyor. Profesyoneller için geliştirilen full frame D4, D800 ve D600 modellerinde olduğu gibi Expeed 3 işlemcisi ile güçlendirilen DSLR makine, bu sayede daha yüksek enerji verimliliği ve çok daha iyi görüntü kalitesi sunuyor. Üzerinde iki adet SD kart slotu bulunan ve 1900mAh kapasiteli pil ile gelen D7100'e, 3.2-inç büyüklüğünde RGBGW LCD ekranın eşlik ettiğini görmekteyiz.

Açıklanan bilgilere göre 1080 / 30p ve 1080 / 60i video kayıt formatlarını destekleyen makine, neredeyse 30 dakika kayıt yapabiliyor ve daha keskin görüntü kalitesi için artık Anti Aliasing alçak geçirgen filtre kaldırılmış durumda. Daha yüksek mukavemet için üst ve arka kısımlarında magnezyum alaşım kullanılan makinede daha keskin görüntlüer içinse sensör içerisinde daha yüksek piksel yoğunluğuna gidilmiş. Mart ayı içerisinde İngiltere'de satışına başlanacak olan Nikon D7100, sadece gövde olarak 1100£, 18-105mm kit lens ile de 1300£'e satılacak.