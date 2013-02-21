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Nikon D7100 tanıtıldı; Mart ayında satışa sunuluyor

6 yıl
2,4b
1
53
Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nikon D7100 tanıtıldı; Mart ayında satışa sunuluyor

Daha önce D3200 ve D5200 modellerini duyurarak giriş ve orta segmentteki DSLR makinelerini güncelleyen Nikon, şimdi de üst segment için geliştirdiği D7100 ile karşımızda. Dedikoduları bir süredir konuşulan ve teknik özellikleri kulaktan kulağa dolaşan Nikon D7100 en sonunda resmiyet kazandı. Yeni bir tasarıma sahip olan ve 24.1 MP çözünürlüğünde APS-C CMOS sensör ile donatılan makine, 100-6400 ISO hassasiyeti sunmasunun yanında Nikon'un Hi2 genişleme modu ile ISO 25600 değerine de ulaşabiliyor.
Nikon D7100 için altı çizilen en önemli noktalardan biri de 51 noktalı otomatik fokus sistemine sahip olması. D7000 ile kıyaslandığında, bu açıdan önemli bir ilerleme kaydeden makine, görüntü işlemcisi tarafında da yenilikler içeriyor. Profesyoneller için geliştirilen full frame D4, D800 ve D600 modellerinde olduğu gibi Expeed 3 işlemcisi ile güçlendirilen DSLR makine, bu sayede daha yüksek enerji verimliliği ve çok daha iyi görüntü kalitesi sunuyor. Üzerinde iki adet SD kart slotu bulunan ve 1900mAh kapasiteli pil ile gelen D7100'e, 3.2-inç büyüklüğünde RGBGW LCD ekranın eşlik ettiğini görmekteyiz.
Açıklanan bilgilere göre 1080 / 30p ve 1080 / 60i video kayıt formatlarını destekleyen makine, neredeyse 30 dakika kayıt yapabiliyor ve daha keskin görüntü kalitesi için artık Anti Aliasing alçak geçirgen filtre kaldırılmış durumda. Daha yüksek mukavemet için üst ve arka kısımlarında magnezyum alaşım kullanılan makinede daha keskin görüntlüer içinse sensör içerisinde daha yüksek piksel yoğunluğuna gidilmiş. Mart ayı içerisinde İngiltere'de satışına başlanacak olan Nikon D7100, sadece gövde olarak 1100£, 18-105mm kit lens ile de 1300£'e satılacak. 

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ozturert 6 yıl
D800E'de de ek bir filtre var, yani aslında olan şey AA efektinin kaldırılması filtrenin değil.
D7100'deki de böyledir tahminen.
Bu alet kuş ve makro çekenler için çok uygun. Düşük ISO'da aynı objektifle aynı yerden çektiğin pozlarda D800'den daha fazla detay verecektir. Gerçi 24MPlik APSClerin hepsi böyle...
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musasm 6 yıl
Ben D800e üzerinden yorum yapmıştım ezbere. Ama biraz araştırınca bu modelde sanki filtreyi fiziksel olarak kaldırmışlar gibime geldi. Detaylar daha sonra belli olacaktır. Bu arada D7100 deki sensörün tam karede karşılığı 54 megapiksele denk geliyor ki inanılmaz bir rakam. Belki de D4x söylentileri doğrudur.
Ek olarak, Thom Hogan'ın D7100 in nikonusa in reklamlarındaki vurucu başlıklar üzerine yaptığı yorumlar çok eğlenceli. İngilizcesi olanlar mutlaka okusun.
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First_Person 6 yıl ozturert
ozturert

Bu alet kuş ve makro çekenler için çok uygun.

Katılıyorum, ne var ki, makrocular mp65 yüzünden, kuşçular da 400mm f5.6L yüzünden canona mahkum... Nikonun bu kullanıcılar için lens üretmesi lazım...

Mahkum dediysem yanlış anlaşılmasın, şart değil tabi ama kolaylık açısından, yoksa tüp, ters bağlama ya da telekonvertör ile her iki grubun nikon gövdelerle üst düzey kareler çıkardığını hepimiz biliyoruz. Polemik peşinde değilim, sadece Nikonda bu lenslere ihtiyaç olduğunu belirtmek istedim.
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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Amedra 6 yıl
Emektar D90'ım bu habere üzüldü :(
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musasm 6 yıl
Bhphoto'da 1.199 Amerikan Doları.
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OKANATLI 6 yıl Amedra
Amedra

Emektar D90'ım bu habere üzüldü :(

Yoruma koptum....

D3100 üm bi büyük devirdi bu haber üzerine :) ... , ve diyor ki " o d7100 buraya gelicek "
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core2ibo 6 yıl
shop.kitamura.jp/...

Japonyada 124000 japon yeni 2280 lira sadece body
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theyapici 6 yıl
ozturert
Bu arada 24MPlik ve AA filtresiz algilayiciya yeni kit objektif gerekecek sanki. 18-105mme yeni bir kaplama gerekebilir. O orneklerdeki agacli fotografta hangi objektif kullanilmis merak ettim. 100mm gorunuyor ama modelini goremedim, Zeiss mi acaba? En kosedeki agaclar bile bozulmamis. Dosya boyutu dev gibi. Agacli fotografta cok detay oldugundan galiba, dosya boyutu 21MP olmus! Vay anam vay. Bazi modellerin RAW boyutu bu kadar degil.

AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR
o çam ağaçları ve buharlı göldeki fotoğraflar bununla çekilmiş,
uçaklar ise
AF-S NIKKOR 500mm f/4G ED VR
ile ama direkmen exif bilgisi görülmüyor ???
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Ed - 6 yıl
D7000'deki 16mp sensör piksel yoğunluğundan dolayı hızlı lenslerde çok titiz odaklama istiyordu. Ve de aynı sebepten el titremesine çok duyarlıydı. Şimdi 24mp ile bu problemler artacak gibi görünüyor.
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theyapici 6 yıl
bu iyidir şu iyidir marka tartışmaları yine mi başlamış
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muratai 6 yıl Ed -
Crosshair
D7000'deki 16mp sensör piksel yoğunluğundan dolayı hızlı lenslerde çok titiz odaklama istiyordu. Ve de aynı sebepten el titremesine çok duyarlıydı. Şimdi 24mp ile bu problemler artacak gibi görünüyor.

El titremesine duyarlı olan sensör değil lens ve perde hızıdır. 100mm lens ile 1/30 sn de çekim yaparsanız (VR kapalı veya yok iken) titreme olması gayet normal. 85mm lensde keza en az 1/100 perde hızı kullanmanız lazım.

D7000 yeni firmware de auto iso da en düşük perde hızını ayarlayabiliyorsunuz, 1/60 gibi. Böylece P A S modlarında çekim yaparken shutter ı en az 1/60 da tutmak için iso yu arttırıyor makina otomatik olarak.
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aragorn20 6 yıl
Katalogda yazıyor 500 mm prime objektifle f8-f11 arasında diyafram değerlerinde 1.foto 1/180 2. 1/2000 3. 1/500 4.yü hatırlayamadım enstantene değerleri de bunlar iso 100de çekilmiş bütün fotolar
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theyapici 6 yıl
örnek fotoğraflar güzel ama neyle çekiliş bilemiyoruz kağıt üzerinde çok agresif duruyor adam dx e 51 noktalı af koymuş.Bunun rakibi 70d nin de sağlam çıkması gerekir ki CAnon kullanıcılarının içinde ukde kalamasın k5 II deki gibi AA filtre yok.darısı 70d ve 7dmarkII ve d400'ün başına diyelim haber için teşekkürler Erdi Bey.
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Cromartie 6 yıl theyapici
theyapici

örnek fotoğraflar güzel ama neyle çekiliş bilemiyoruz kağıt üzerinde çok agresif duruyor adam dx e 51 noktalı af koymuş.Bunun rakibi 70d nin de sağlam çıkması gerekir ki CAnon kullanıcılarının içinde ukde kalamasın k5 II deki gibi AA filtre yok.darısı 70d ve 7dmarkII ve d400'ün başına diyelim haber için teşekkürler Erdi Bey.
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Bu özelliklerle bence çok çok iyi bir gövde olmuş fotoğraf kalitesi muazzam gerçekten. Detayları çok iyi ayırt edebiliyorsunuz fiyatı da makul tek soru işareti kronik sorunlarının olup olmayacağı?

EDIT: ISO konusunda biraz üzecek gibi duruyor, en azından ben öyle anladım. Hiç örnek foto yayımlamamış
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ozturert 6 yıl
Beni d7000 kadar heyecanlandırmadi nedense. AA filtresiz 24MP ve 51 noktalı D300 AF modülü haricinde d7000'le ayni makine.
Düzeltme: Bu yeni WiFi modülü galiba bütün gövdelerde kullanılıyor. Fiyat da müthiş: 1000$.
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Zommby 6 yıl ozturert
ozturert

Beni d7000 kadar heyecanlandırmadi nedense. AA filtresiz 24MP ve 51 noktalı D300 AF modülü haricinde d7000'le ayni makine.
Düzeltme: Bu yeni WiFi modülü galiba bütün gövdelerde kullanılıyor. Fiyat da müthiş: 1000$.

Amma yaptın hocam yaf d7000 le uzaktan yakından alakası yok çok etkileyici özellikleri var...

İmage kalitesi bu fotolara göre D600 den baya baya iyi görünüyor, portre fotolarını da az çok tahmin edebiliyorum, oldukça iyi bir makina olmuş bu sefer...
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musasm 6 yıl
Eğer gripli 6fps üzerine çıkamayacaksa yeni çıkacak 7d mark ii karşısında sıkıntı çekecektir. (resmi sitesinde bahsetmiyor) Bu arada haberde belirtilmemiş ama makinada anti-aliasing filtre bulunmayacak. Bu da aynı sensöre sahip D5200 den daha iyi görüntü kalitesi sunacağı anlamına geliyor. Bunun yanında metering için D800 yerine D600 daki sistem kullanılmış (92bin yerine 2016), bracketing 9 (D800) yerine 5 olarak belirlemiş.
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oem84 6 yıl
D7100 aslında xxD serisinin rakibi. 7D nin rakibi D300s yani yeni cikacak olan D400 ile 7D mark 2 karşılaştırmak daha doğru olur.
birde LCD di RGBGW değilde RGBW olması gerekiyor. yani gerçek beyaza daha yakın beyaz eklemişler. benim takıldığım ise çoğu görüntüleme cihazları (monitör, tv...) sRGB ye göre kalibreli edilmiş durumda RGBW LCD de görünen görüntü bizim sRGB lerle bakınca farklı görülebilir.
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muratai 6 yıl musasm
musasm
Eğer gripli 6fps üzerine çıkamayacaksa yeni çıkacak 7d mark ii karşısında sıkıntı çekecektir. (resmi sitesinde bahsetmiyor) Bu arada haberde belirtilmemiş ama makinada anti-aliasing filtre bulunmayacak. Bu da aynı sensöre sahip D5200 den daha iyi görüntü kalitesi sunacağı anlamına geliyor. Bunun yanında metering için D800 yerine D600 daki sistem kullanılmış (92bin yerine 2016), bracketing 9 (D800) yerine 5 olarak belirlemiş.

D7000 her açıdan 7D nin önündeydi, üstelik daha ucuzdu. Kırk yıllık canoncu olan ben D7000 i gördükten sonra bütün ekipmanı satıp Nikon D7000 e geçtim. 7D + 15-85 IS lensin (900$ lık lens) D7000 + 18-105 kit lensten daha kötü fotoğraf çekmesi (keskinlik, iso performansı, sensör farkı) bardağı taşıran son noktaydı benim için.

7D kullananlar bilirler, iso 100 de bile çoğu fotoğrafta kumlanma mevcuttur. Netlik asla istenilen düzeyde değildir. D7000 deki sensör ise raw fotoğraflarda +/- 3 EV değerinde bile bozulma olmadan editleme imkanı sağlıyor, Canonda bu değer 1 EV. Arada az boz değil DAĞLAR kadar fark var.

7D Mark II de Canon gidipte Sony 24 Mp sensörünü (D7100 de kullanılan sensör) kullanmayacaksa daha oyuna 1-0 yenik çıkacağı kesin.
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namre3kutuk 6 yıl musasm
musasm

Eğer gripli 6fps üzerine çıkamayacaksa yeni çıkacak 7d mark ii karşısında sıkıntı çekecektir. (resmi sitesinde bahsetmiyor) Bu arada haberde belirtilmemiş ama makinada anti-aliasing filtre bulunmayacak. Bu da aynı sensöre sahip D5200 den daha iyi görüntü kalitesi sunacağı anlamına geliyor. Bunun yanında metering için D800 yerine D600 daki sistem kullanılmış (92bin yerine 2016), bracketing 9 (D800) yerine 5 olarak belirlemiş.

Cevap verildi mi bilmiyorum ama saniyede 7 kere çekiyor.
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