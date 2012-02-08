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Nikon D800'ün ön siparişli satışı başladı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
47,5b
1
73
Fotoğraf Makineleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Fotoğraf makinesi sektörünün en güçlü isimlerinden biri olan Nikon'un üst seviye DSLR makinelerinden biri olan D800'ün ön siparişli satışı başladı.

Nikon'un 36.3 MP çözünürlüklü 35.9 x 24.0mm CMOS FX sensörüyle donattığı D800, 912K noktalı 3.2 inç boyutlu LCD ekran, yeni nesil XSPEED 3 görüntü işlemcisi, dahili GPS,USB 3.0 portu,HDMI çıkışı, CF ve SD/SDHC/SDXC kart desteği, 51 noktalı AF sistemi, 30 kare/saniye oranından Full HD video çekimi, ISO 100-6400 (50-25.600 genişletilmiş oran) ve time lapse çekim modu gibi özellikler sunuyor.
Nikon'un Full Frame DSLR fotoğraf makinesi D800, Amerika'da B&H Photo adlı sitede 3000$'lık gövde fiyatıyla ön siparişli olarak satışa sunuldu.
Nikon D800'ün ön siparişli satışı başladı
Tam Boyutta Gör
Nikon D800'ün ön siparişli satışı başladı
Tam Boyutta Gör
Nikon D800'ün ön siparişli satışı başladı
Tam Boyutta Gör
Nikon D800'ün ön siparişli satışı başladı
Tam Boyutta Gör
Nikon D800'ün ön siparişli satışı başladı
Tam Boyutta Gör

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DISTURBED 7 yıl en beğenilen
bunu gördük, şimdi canon eos 5d mark III'ü merak ediyorum acıkcası..
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1 Avatar
DH Misafiri 6 yıl
i7 4 gb ekran kartı 1tlbyt slr hdd sıkıştıgında makina 16 gb ram a çıkabiliyor 3bin tlye aldım venikon d800e almayı dusunuyorum :) galiba bnm pc ye uyumlu :)
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DH Misafiri 7 yıl
Nikon D300s BODY 13764 shutterda Sıfırdan farkı yok Mükemmel video ve fotoğraf çekiyor. ( Nikon 17-55mm f/2.8G ED-IF AF-S DX ) ( nikon 12-24MM F4G IF-ED DX ) bir yıl önce yurdışından alındı amatör fotoğraf çekiyorum takas pazarlık yoktur nikon d800 alacagım için satıyorum bu ekipmanların ne oldugunu bilenler bilir ayrı ayrı satmayı düşünmüyorum elden teslim tercihimdir.5000 tl..
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navigator_ 7 yıl
Arkadaslar profesyonel bir cihaz alıcam. Önceki makinam Sony Dsc w1 amatörün son noktalarından bir cihazdı. Nikon mu Canon mu die düşünmeden NİKON marka olarak ilgimi çekiyor. USA den yazın arkadasım gelecek ona bir cihaz aldırıcam, önerileriniz nedir model olarak. Usa de bu model yüksek fiyat olarak. Saygılar...
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faNtAsYbOy 7 yıl
75 mb'ı bulmuyor 40-50 arası değişiyor tiff çekersen eğer 120 - 140 mb arası ortalama değerler jpg resimler 11 mb den aşağı görmedim. Az önce üşenmedim aldım makineyi 24-85 nikon, 28-300 nikon, 12-24 sigma, 8 mm sigma hepsi ile tek tek çektim attım. Fiyat konusunda yukarda 4500 tl gibi komik bir rakam konuşulmuş bu fiyata anca Mark II body alınır şuan. Yurt içi fiyatı ortalama 9-10 bini bulur muhtemelen. Yurtdışı fiyatları zaten ortada 3000-3500 dolar. Ben singapurdan bir arkadaşımla birlikte aldım. Sürekli alışveriş yaptığı bir mağaza imiş küçük bir indirim söz konusu oldu dolar hesabı 2890 dolar gibi bir rakama mal oldu. Birde takumura uv filtre hediye ettiler arkama bakmadan koşar adım çıktım mağazadan :)
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faNtAsYbOy 7 yıl
75 mb'ı bulmuyor 40-50 arası değişiyor tiff çekersen eğer 120 - 140 mb arası ortalama değerler jpg resimler 11 mb den aşağı görmedim. Az önce üşenmedim aldım makineyi 24-85 nikon, 28-300 nikon, 12-24 sigma, 8 mm sigma hepsi ile tek tek çektim attım. Fiyat konusunda yukarda 4500 tl gibi komik bir rakam konuşulmuş bu fiyata anca Mark II body alınır şuan. Yurt içi fiyatı ortalama 9-10 bini bulur muhtemelen. Yurtdışı fiyatları zaten ortada 3000-3500 dolar. Ben singapurdan bir arkadaşımla birlikte aldım. Sürekli alışveriş yaptığı bir mağaza imiş küçük bir indirim söz konusu oldu dolar hesabı 2890 dolar gibi bir rakama mal oldu. Birde takumura uv filtre hediye ettiler arkama bakmadan koşar adım çıktım mağazadan :)
Yanıtla
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DH Misafiri 7 yıl
makınelerı canon ve nikon geri topluyor parcalarında arıza var alıcak arkadaslar almasın şimdilik ben japonyadayım 500 müşteri geri getirdi
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Rigor Mortis 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

makınelerı canon ve nikon geri topluyor parcalarında arıza var alıcak arkadaslar almasın şimdilik ben japonyadayım 500 müşteri geri getirdi


kasasında problem var dogrumu tepedeki lcd ışıgı yanında sensöre ışık giriyor
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DH Misafiri 7 yıl
Güven
Türkiye fiyatıyla 4500 TLyi geçiyor. Bakalım D700 gibi bir gövdeden sonra, beklenenden daha fazlasını verecek mi ? Haydi hayırlısı.

D800 aldim bekledigim gibi wou diyecegim bir makine degil aradaki fiyat farki disinda D700 göruntu kalitesi ayni.. Video cekimi ve pixsele ihtiyaciniz varsa gözden gecirin .. Mantik olarak o kadar pixsel cok yer kapladigi icin ben zaten pixselini makinede kuculttum..Acikcasi beklenen rahbeti görmedi ve beklendigi gibide cikmadi
Bilginiz olsun !
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Ed - 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Güven

Türkiye fiyatıyla 4500 TLyi geçiyor. Bakalım D700 gibi bir gövdeden sonra, beklenenden daha fazlasını verecek mi ? Haydi hayırlısı.


D800 aldim bekledigim gibi wou diyecegim bir makine degil aradaki fiyat farki disinda D700 göruntu kalitesi ayni.. Video cekimi ve pixsele ihtiyaciniz varsa gözden gecirin .. Mantik olarak o kadar pixsel cok yer kapladigi icin ben zaten pixselini makinede kuculttum..Acikcasi beklenen rahbeti görmedi ve beklendigi gibide cikmadi
Bilginiz olsun !


çektiğiniz örnek fotoğraflardan birkaç tane görebilir miyiz?
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MiDNiGhTKiSs 7 yıl
36 mp cok güzel ama yaklasık ort. 1 fotograf boyutu 22 mb civarı olacaktır. onu bir de raw cekeyim derseniz 50-60 mb olacak onu ps te düzenleme filan zor olacaktır D700'den sonra ap ayarı bir makine olmuş ve nikon yapmış yapacağını.
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caner_Fe 7 yıl
arkadaşlar ben bugün bizim okulda d800 gördüm bende çok şaşırdım hatta gözlerime inanamadım boyun askısında nikon d800 yazıyordu ( adam genç , 12ler için yıllık foto çekiyordu ve tepe flaşı yoktu dahili flaşı açtı :S nasıl tepe flaşsız çekti nasıl aydınlattı o ortamı anlamadım bide toplu fotoğraftı ) ve yardımcı ışığıda yandı sarı gibi bişeydi :D neyse rüya gibi birşeydi
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BigBadVooDoo 7 yıl
Stanislas Xavier
expeed 3 işlemcisi bu çözünürlükte iso konusunda ne yapar bilemiyorum ayrıca 4fps de düşük bir rakam bence yüksek mp e ihtiyacı olmayanlar için yanlış bir seçim olur.DX modunda bile 12mp den büyük bir görüntü sunuyor. Daha düşük mp sunan ama doğal olarak daha hızlı ve iso konusunda daha başarılı bir model bekliyorum;7D ve 5D nin yeni modelleri ile nikon un bu makinelere rakip modelleri.5D Mark 3 sızan bilgiler;İsminin 5DX olma ihtimali var.22 mpDIGIC 4 ile çalışan 61 nokta AF 6.9 FPSDIGIC 5 (ama DIGIC 5+ değil)şubat 28 de tanıtılacak deniliyor3 yeni lens ve 2700$ fiyat

Hız ve düşük ISO isteyenler için D4 var ama o bazılarını aşar tabi. Bi de D400 çıkarsalar iyi olur.
D800 tam stüdyo işi olmuş. Zaten spor çekmeyecek adamın hız pek umrunda olmaz.
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DH Misafiri 7 yıl
D800 yüksek ISO başarısı çok iyi gözüküyor. turknikon.com/...
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BigBadVooDoo 7 yıl
First_Person
36.3 MP ile çekilmiş RAW bir foto kaç mb yer kaplar acaba...

Sıkıştırılmamış RAW'lar yaklaşık 75mb kaplıyormuş. O fotoğrafları editleyebilmek için sağlam bilgisayar da gerekir.
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