Nikon D800'ün ön siparişli satışı başladı

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Fotoğraf makinesi sektörünün en güçlü isimlerinden biri olan Nikon'un üst seviye DSLR makinelerinden biri olan D800'ün ön siparişli satışı başladı.
Nikon'un 36.3 MP çözünürlüklü 35.9 x 24.0mm CMOS FX sensörüyle donattığı D800, 912K noktalı 3.2 inç boyutlu LCD ekran, yeni nesil XSPEED 3 görüntü işlemcisi, dahili GPS,USB 3.0 portu,HDMI çıkışı, CF ve SD/SDHC/SDXC kart desteği, 51 noktalı AF sistemi, 30 kare/saniye oranından Full HD video çekimi, ISO 100-6400 (50-25.600 genişletilmiş oran) ve time lapse çekim modu gibi özellikler sunuyor.
Nikon'un Full Frame DSLR fotoğraf makinesi D800, Amerika'da B&H Photo adlı sitede 3000$'lık gövde fiyatıyla ön siparişli olarak satışa sunuldu.
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kasasında problem var dogrumu tepedeki lcd ışıgı yanında sensöre ışık giriyor
D800 aldim bekledigim gibi wou diyecegim bir makine degil aradaki fiyat farki disinda D700 göruntu kalitesi ayni.. Video cekimi ve pixsele ihtiyaciniz varsa gözden gecirin .. Mantik olarak o kadar pixsel cok yer kapladigi icin ben zaten pixselini makinede kuculttum..Acikcasi beklenen rahbeti görmedi ve beklendigi gibide cikmadi
Bilginiz olsun !
çektiğiniz örnek fotoğraflardan birkaç tane görebilir miyiz?
Hız ve düşük ISO isteyenler için D4 var ama o bazılarını aşar tabi. Bi de D400 çıkarsalar iyi olur.
D800 tam stüdyo işi olmuş. Zaten spor çekmeyecek adamın hız pek umrunda olmaz.
Sıkıştırılmamış RAW'lar yaklaşık 75mb kaplıyormuş. O fotoğrafları editleyebilmek için sağlam bilgisayar da gerekir.
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