Nikon D800'ün ön siparişli satışı başladı

Fotoğraf makinesi sektörünün en güçlü isimlerinden biri olan Nikon'un üst seviye DSLR makinelerinden biri olan D800'ün ön siparişli satışı başladı.



Nikon'un 36.3 MP çözünürlüklü 35.9 x 24.0mm CMOS FX sensörüyle donattığı D800, 912K noktalı 3.2 inç boyutlu LCD ekran, yeni nesil XSPEED 3 görüntü işlemcisi, dahili GPS,USB 3.0 portu,HDMI çıkışı, CF ve SD/SDHC/SDXC kart desteği, 51 noktalı AF sistemi, 30 kare/saniye oranından Full HD video çekimi, ISO 100-6400 (50-25.600 genişletilmiş oran) ve time lapse çekim modu gibi özellikler sunuyor.

Nikon'un Full Frame DSLR fotoğraf makinesi D800, Amerika'da B&H Photo adlı sitede 3000$'lık gövde fiyatıyla ön siparişli olarak satışa sunuldu.