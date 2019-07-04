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Nikon bazı DSLR makinelerinin yerini aynasız modellerle dolduracak

Yayınlanan yeni bir rapor Nikon'un bazı DSLR makinelerini sonlandırarak bunların yerine aynasız versiyonlarını çıkaracağını ortaya koydu. Üst sınıf modellerde ise böyle bir durum söz konusu olmayacak.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Fotoğraf Makineleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Daha önce profesyonellerin çoğu DSLR tercih ediyordu ancak aynasız fotoğraf makinelerinin gelmesi ile birlikte oyun değişti. Bunun nedeni aynasız makinelerin DSLR'lardan daha küçük ve hafif olmaları Böylelikle daha rahat bir şekilde taşınabiliyorlar.
Ayrıca Bkz. "Honor V30 (View 30), 5G özellikli Kirin 985 yonga setiyle gelecek"
Ayrıca bazı makinelerin tam kare (full frame) boyutuna ulaşması ile birlikte birçok profesyonel DSLR yerine aynasız makine kullanmaya başladı. Nikon Rumours'un son raporuna göre şirket bazı DSLR makinelerini sonlandıracak. Nikon bu modellerin yerini aynasız versiyonları ile doldurmayı planlıyor. Listede D3500, D5600 ve D500 gibi modeller var.

Nikon, DSLR'dan vazgeçmiyor

Nikon'un D7500, D750, D850 ve D5 gibi üst sınıf makinelerinde ise böyle bir durum söz konusu değil. Bu modeller yine DSLR olarak yola devam edecek. Dolayısı ile ortada DSLR kullanıcılarının endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Zira, Nikon henüz pazarın bu segmentini terk etme niyetinde değil.

https://nikonrumors.com/2019/07/02/rumored-list-of-nikon-dslr-cameras-that-will-not-be-replaced-with-a-new-dslr-model.aspx/ Yorum Yaz
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jiddi 3 gün en beğenilen
Çoktan bitti d-slr ama sömürücü canon ve nikon özellikle aynasız üretimini erteledi. Şimdi de ürettikleri aynasızlar satmıyor :) Aklı olan insanlığı para kazanıyorum diye sömüren bu markaların çöpünü almaz bir daha. Şimdi intikam zamanı !.. Geleceğinizi daha çok para kazanmak için çalan 2 marka bunlar. Yoksa aynasızlar en az 3-4 sene evvel piyasaya hakim olurdu. Şimdi niye satamıyor ? Çünki uyanan tüketici çoktandır Sony, Fuji, Olympus, Panasonic kullanıyor.
Çoktan bitti d-slr ama sömürücü canon ve nikon özellikle aynasız üretimini erteledi. Şimdi de ürettikleri aynasızlar satmıyor :) Aklı olan insanlığı para kazan...
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kakarikikiri 2 gün
nikon konusunda birşey diyemem ama canon hala piyasanın kralı. R serisi ile çıkarıp masaya vurdular. o 70-200 2.8 lens nedir arkadaşlar, avuç içi kadar...
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Father Torque 2 gün kakarikikiri
Yalnız o lensin boyu sabit mi yoksa zum yapınca uzuyor mu henüz bilinmiyor. İşin ilginç yanı Canon'un 3 farklı RF 70-200 f/2.8 için patent aldığı ve bunlardan en az birinin bu lense ait olabilecek, sabit ölçülerde olduğu söyleniyor. Sonuçta lens hangi boyutlarda gelirse gelsin RF bayonetin geniş çapı (Nikon'un Z bayonetinde olduğu üzere) bu tür kompakt zum lenslerin tasarımına imkan veriyor. Öte yandan Sony, neden böylesi bir adım attığı halen bilinmese de, crop sensör için tasarladığı daha küçük çaplı E bayoneti sonradan çıkardığı FF sensörlerde de kullanmaya devam edince böyle bir imkana sahip olamıyor.
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Fenomenon 2 gün
slr artık eskide kaldı. nikon'un çoktan aynasıza geçmiş olması lazımdı.
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Orodruin 2 gün
Nikonda Canonda aynası sektöründe çok geri kaldılar. Pazar payını Sony ve Fujifilm ele geçirdi. Özellikle Sony küresel gücü ve diğer bütün markalara sensör satması nedeniyle çok büyük bir pazar payına da sahip. Yıllarca nikon kullandıktan sonra 2015 yılında Sony önce Nex sonra A6000 ile aynasız modellere geçiş yaptım. Şimdi A7 Mark 2 kullanıyorum Zeiss lenslerle. Fuji, Olympus, Nikon ve Canon kullanmış biri olarak Sony'nin verdiği keyfi hiç biri vermiyor.
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Father Torque 2 gün
DSLR ölmez kimse merak etmesin, çünkü bu sırf daha küçük arabalar piyasaya çıktı diye SUV'ların piyasadan silinmesini düşünmek gibi birşey olur. Ayrıca hadi sizi kırmayalım, ölüp de piyasadan çekilecek olsa bile bunu yine o "sömürücü" Canon ve Nikon yapar ve DSLR'nin yerini alacak ürünleri mevcut piyasadaki yerlerini iyice sağlamlaştırdıktan sonra fişi çeker. Tabi mevcut piyasadaki yerlerini iyice sağlamlaştırmak demişken kamera sektörünün anavatanı Japonya'daki kamera satışları üzerinden yapılan BCN 2019 araştırma sonuçları da gelmiş, ona da bir gözatalım:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

DSLR sektörünü geçiyorum, dünyanın neresinde olursa olsun ona direkt Canon yazıyorlar çünkü. Ama aynasız sektöründe bu sene Canon bir ilki başarmış ve %31,6 pay ile yıllardır birinciliği bırakmayan Olympus'u geçerek ilk kez aynasız liderliğini kazanmış. Tabii ki bu rakamlar Canon'un "satmayan" hali, düşünün bir de satsa neler yapacak... Yüreğinize inmeden hemen şunu da ekleyeyim, bu rakamları haber yapan birçok fotoğraf sitesine göre Japon piyasası her ne kadar Avrupa ve ABD piyasasına yönelik bir önizleme sunsa da dünya aynasız piyasasında Sony'nin ABD'de Canon'un, avrupada ise Nikon'un bir tık önünde olduğu düşünülüyor (ama tam satış rakamları sunan bir araştırma verisi yok maalesef).
Caponcası olanlar (ve tabii ki benim gibi Google translate kullanmayı tercih edenler) için kaynak da belirtelim:
bcnaward.jp/...
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jiddi 3 gün en beğenilen
Çoktan bitti d-slr ama sömürücü canon ve nikon özellikle aynasız üretimini erteledi. Şimdi de ürettikleri aynasızlar satmıyor :) Aklı olan insanlığı para kazanıyorum diye sömüren bu markaların çöpünü almaz bir daha. Şimdi intikam zamanı !.. Geleceğinizi daha çok para kazanmak için çalan 2 marka bunlar. Yoksa aynasızlar en az 3-4 sene evvel piyasaya hakim olurdu. Şimdi niye satamıyor ? Çünki uyanan tüketici çoktandır Sony, Fuji, Olympus, Panasonic kullanıyor.
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ercmaster 3 gün
Aynalı dslr makineler nasıl öncekileri sildiyse, aynasızlar da pazarda baskınlığı ele alacaktır. Daha esnek üretim bandı ve boyutu küçük makineler sektörde çok ciddi talep görüyor. Artık teknik anlamda aynasız ve aynalı arasında fark sıfıra indi sayılır.
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Henkan 3 gün yeni yorumcu
Zamanı gelmişti.
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