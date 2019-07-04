Nikon bazı DSLR makinelerinin yerini aynasız modellerle dolduracak

Daha önce profesyonellerin çoğu DSLR tercih ediyordu ancak aynasız fotoğraf makinelerinin gelmesi ile birlikte oyun değişti. Bunun nedeni aynasız makinelerin DSLR'lardan daha küçük ve hafif olmaları Böylelikle daha rahat bir şekilde taşınabiliyorlar.

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Ayrıca bazı makinelerin tam kare (full frame) boyutuna ulaşması ile birlikte birçok profesyonel DSLR yerine aynasız makine kullanmaya başladı. Nikon Rumours'un son raporuna göre şirket bazı DSLR makinelerini sonlandıracak. Nikon bu modellerin yerini aynasız versiyonları ile doldurmayı planlıyor. Listede D3500, D5600 ve D500 gibi modeller var.

Nikon, DSLR'dan vazgeçmiyor

Nikon'un D7500, D750, D850 ve D5 gibi üst sınıf makinelerinde ise böyle bir durum söz konusu değil. Bu modeller yine DSLR olarak yola devam edecek. Dolayısı ile ortada DSLR kullanıcılarının endişelenmesini gerektirecek bir durum yok. Zira, Nikon henüz pazarın bu segmentini terk etme niyetinde değil.

https://nikonrumors.com/2019/07/02/rumored-list-of-nikon-dslr-cameras-that-will-not-be-replaced-with-a-new-dslr-model.aspx/