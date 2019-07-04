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Honor V30 (View 30), 5G özellikli Kirin 985 yonga setiyle gelecek

Honor'un yeni bir amiral gemisi telefon üzerinde çalıştığı söyleniyor. Honor V30 (View 30) olarak adlandırılacak cihaz Kirin 985 yonga seti ile güçlendirileceği için 5G desteğine de sahip olacak.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
1,8b
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sosyal medya platformu Weibo'dan yayılan yeni bir iddiaya göre Huawei'nin alt markası Honor yeni bir premium telefon üzerinde çalışıyor. Honor V30 olarak adlandırılacak cihaz muhtemelen bazı pazarlarda View 30 olarak piyasaya sürülecek. Akıllı telefonun şirketin amiral gemisi işlemcisi Kirin 985 ile güçlendirileceği ortaya çıktı.
Ayrıca Bkz. "Your Phone uygulamasına telefondaki bildirimleri PC'de gösterme özelliği geldi"
Yonga seti aynı zamanda 5G modem de içerecek. Bu da Honor V30'un yeni nesil mobil ağ teknolojisini destekleyeceği anlamına geliyor. Zaten daha önceki raporlarda da Kirin 985 ile donatılmış tüm Huawei ve Honor amiral gemilerinin, standart olarak bu teknolojiye sahip olacağı belirtilmişti.

Kamera kalitesinde geri adım

Öte yandan, Honor V30'un 40 megapiksel çözünürkük sunan Sony IMX600 sensörle geleceği söyleniyor. Aslına bakılırsa bu geriye doğru atılmış bir adım, zira Honor V20, 48 megapiksellik bir kamera ile piyasaya sürülmüştü. Aralık ayında tanıtılması beklenen akıllı telefonun diğer detayları ise şu an için bilinmiyor.

https://www.indiashopps.com/news/honor-v30-with-kirin-985-soc-sony-imx600-camera-sensor-in-the-works/ Yorum Yaz
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oguzhan diric 3 gün en beğenilen
İmx 600 yani 40 mp ola 1/1.7" boyutunda, imx 586 yani 48 mp olan 1/2" boyutunda yani downgrade yok upgrade var.
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dreamblue35 3 gün
sensör boyutu 1/1" olmadıktan sonra megapiksel in bir önemi yok!
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bulentataseven 3 gün
İmx 600 İmx 586 dan çok daha kaliteli bir sensör. Yukarıdaki arkadaş çok güzel şekilde izah etmiş farklarını.
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oguzhan diric 3 gün en beğenilen
İmx 600 yani 40 mp ola 1/1.7" boyutunda, imx 586 yani 48 mp olan 1/2" boyutunda yani downgrade yok upgrade var.
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