Nikon, internet üzerinden yedek parça satışına başladı

Fotoğraf sistemleri denildiği zaman akla ilk gelen firmalardan olan Nikon, yeni açtığı internet sitesi ile yedek parça satışına başladı.

Yakın zamanda bağımsız fotoğraf makinesi teknik servislerine yedek parça satışını durduran Nikon, kendisinin açtığı bir internet satışı ile yedek parça satışına başladı. DSLR, Coolpix kompakt kameralar ve lensler için yedek parçaların satıldığı site sayesinde, kullanıcılar bazı ufak problemleri kendileri halledebilecek. Bu tarz yedek parçalar Ebay benzeri ortamlarda satılıyor olmasına rağmen orijinal firma üzerinden orijinal ürünler almak herkese daha sıcak gelecektir. Eğer sizin de arayıp bulamadığınız Nikon ürünleri ile alakalı parçanız varsa aşağıdaki siteyi ziyaret edebilirsiniz.

http://shop.nikonusa.com/store/nikonprt/en_US/home/ThemeID.30573000

http://shop.nikonusa.com/store/nikonprt/en_US/home/ThemeID.30573000