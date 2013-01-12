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Nikon, internet üzerinden yedek parça satışına başladı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Fotoğraf sistemleri denildiği zaman akla ilk gelen firmalardan olan Nikon, yeni açtığı internet sitesi ile yedek parça satışına başladı.
Yakın zamanda bağımsız fotoğraf makinesi teknik servislerine yedek parça satışını durduran Nikon, kendisinin açtığı bir internet satışı ile yedek parça satışına başladı. DSLR, Coolpix kompakt kameralar ve lensler için yedek parçaların satıldığı site sayesinde, kullanıcılar bazı ufak problemleri kendileri halledebilecek. Bu tarz yedek parçalar Ebay benzeri ortamlarda satılıyor olmasına rağmen orijinal firma üzerinden orijinal ürünler almak herkese daha sıcak gelecektir. Eğer sizin de arayıp bulamadığınız Nikon ürünleri ile alakalı parçanız varsa aşağıdaki siteyi ziyaret edebilirsiniz.
http://shop.nikonusa.com/store/nikonprt/en_US/home/ThemeID.30573000 

http://shop.nikonusa.com/store/nikonprt/en_US/home/ThemeID.30573000 Yorum Yaz
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Afyonteam 6 yıl
lastikden baska bir seye gerek yok ztn
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Vipracing 6 yıl
Faydalı bir hizmet keşke yaygınlaşsa.
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Gokberksonmez 6 yıl
Objektif için yedek parçalar çok kısıtlı. Neredeyse lastık ve monopot aparatı hariç hiçbişey yok.

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regaibyigit. 6 yıl
mantıklı bi atılım olmuş
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Umutcan 6 yıl
Keşke tüm elektronik firmaları satsa... Garantisi bitik yada spot alınan ürünleri kendimiz halledebilirdik bu şekilde.
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