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Dijital kamera pazarının öncü isimlerinden Nikon, yeni DSLR kamerası D3200'ü tanıttı. 125 mm x 96 mm x 77 mm ebatlarında ve şarj edilebilir batarya dahil 505 gram ağırlığında dizayn edilen D3200, 24.2 megapiksel çözünürlük sunan APS-C boyutlu CMOS sensör ve Expeed III görüntü işlemcisi desteğini arkasına almış durumda.
ISO değeri 100 - 12.800 arasında, enstantane hızı ise 30 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabilen yeni D3200'de, 3.0-inç boyutunda, 921.000 piksel çözünürlüğünde, 160 derece görüş açılı TFT-LCD ekrana ve %95 görüş alanlı pentamirror vizöre yer verilmiş. 1920 x 1080 piksel (30, 25, 24 FPS) ve 1280 x 720 piksel (60, 50 FPS) çözünürlüklerinde video kaydı yapabilen DSLR kamera, SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarına destek veriyor. Yaptığınız çekimleri HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz. Wi-Fi özelliği ise DSLR kamerada opsiyonel olarak sunulmuş. Nikon'un WU-1a kodlu Wi-Fi adaptörüyle DSLR kameraya kablosuz iletişim özelliği kazandırabiliyorsunuz.
Nikon D3200'ün, AF-S DX Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G VR kit objektifle beraber bu aydan itibaren 699.95$'dan piyasaya sürülmesi planlanıyor. Nikon'un Wi-Fi adaptörü WU-1a ise mayıs sonuna doğru 59.95$'lık fiyatıyla boy gösterecek.
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3 Nisan 2012; 16:29:20
Cevap: Nikon D800'ün ön siparişli satışı başladı
Sen bot musun, pc başında mı yaşıyorsun, acemi troll müsün, nesin sen?
hocam benim takip ettiğim kadarı ile ve daha önce 600d sahibi biri olarak önerim sony a57 dir. neden mi? 16mp çok kaliteli bir sensör ve iyi bir iso performansına sahip ki rakipleri içinde en iyisidir, 3d ve hdr çekim modları, gövdede titreşim engelleme özelliği, gövdede af özelliği, video çekiminde sürekli af ve saniyede 12 kare çekim hızı. a57 den sonra 600d ve pentax kr öneririm tabi d5100 de iyidir. bu makinaların image kaliteleri ve iso performansları gerçekten iyidir ve sizi üzmez. ama dediğim gibi benim önerim sony a57 dir. bende makinamı yenileyeceğim ve a57 nin tr fiyatının biraz düşmesini bekliyorum...
Açıkcası bu sene Nikon gerçekden baya aktifdi, yaptığı makinelerle,kameralarla iyi çözümler getidi ama biz bunların nimetlerini yazılı anlamın dışında canlı olarak göremedik bunu bekliyoruz DH'den :)
bunu sen düşündün nikon düşünemedi.. bu mudur?? adam algılayıcı işlemci ekran herşeyi yeniliyo sen diyorsun iso 800 de acayip şekilde noise başlar.. mark III alıp da lcd nin ışığını yakınca foto çekemeyenler var.. marka fanatizmine bu konuda bari girmeyin..
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