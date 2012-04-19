Dijital kamera pazarının öncü isimlerinden Nikon, yeni DSLR kamerası D3200'ü tanıttı. 125 mm x 96 mm x 77 mm ebatlarında ve şarj edilebilir batarya dahil 505 gram ağırlığında dizayn edilen D3200, 24.2 megapiksel çözünürlük sunan APS-C boyutlu CMOS sensör ve Expeed III görüntü işlemcisi desteğini arkasına almış durumda.



ISO değeri 100 - 12.800 arasında, enstantane hızı ise 30 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabilen yeni D3200'de, 3.0-inç boyutunda, 921.000 piksel çözünürlüğünde, 160 derece görüş açılı TFT-LCD ekrana ve %95 görüş alanlı pentamirror vizöre yer verilmiş. 1920 x 1080 piksel (30, 25, 24 FPS) ve 1280 x 720 piksel (60, 50 FPS) çözünürlüklerinde video kaydı yapabilen DSLR kamera, SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarına destek veriyor. Yaptığınız çekimleri HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz. Wi-Fi özelliği ise DSLR kamerada opsiyonel olarak sunulmuş. Nikon'un WU-1a kodlu Wi-Fi adaptörüyle DSLR kameraya kablosuz iletişim özelliği kazandırabiliyorsunuz.



Nikon D3200'ün, AF-S DX Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G VR kit objektifle beraber bu aydan itibaren 699.95$'dan piyasaya sürülmesi planlanıyor. Nikon'un Wi-Fi adaptörü WU-1a ise mayıs sonuna doğru 59.95$'lık fiyatıyla boy gösterecek.