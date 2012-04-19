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Nikon, yeni DSLR kamerası D3200'ü tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
20,6b
1
34
Fotoğraf Makineleri
knight
Haber Editörü
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Nikon, yeni DSLR kamerası D3200'ü tanıttı
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Dijital kamera pazarının öncü isimlerinden Nikon, yeni DSLR kamerası D3200'ü tanıttı. 125 mm x 96 mm x 77 mm ebatlarında ve şarj edilebilir batarya dahil 505 gram ağırlığında dizayn edilen D3200, 24.2 megapiksel çözünürlük sunan APS-C boyutlu CMOS sensör ve Expeed III görüntü işlemcisi desteğini arkasına almış durumda.
ISO değeri 100 - 12.800 arasında, enstantane hızı ise 30 sn - 1/4000 sn arasında ayarlanabilen yeni D3200'de, 3.0-inç boyutunda, 921.000 piksel çözünürlüğünde, 160 derece görüş açılı TFT-LCD ekrana ve %95 görüş alanlı pentamirror vizöre yer verilmiş. 1920 x 1080 piksel (30, 25, 24 FPS) ve 1280 x 720 piksel (60, 50 FPS) çözünürlüklerinde video kaydı yapabilen DSLR kamera, SD, SDHC ve SDXC bellek kartlarına destek veriyor. Yaptığınız çekimleri HDMI portu aracılığıyla LCD / Plazma televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz. Wi-Fi özelliği ise DSLR kamerada opsiyonel olarak sunulmuş. Nikon'un WU-1a kodlu Wi-Fi adaptörüyle DSLR kameraya kablosuz iletişim özelliği kazandırabiliyorsunuz.
Nikon D3200'ün, AF-S DX Nikkor 18-55 mm f/3.5-5.6G VR kit objektifle beraber bu aydan itibaren 699.95$'dan piyasaya sürülmesi planlanıyor. Nikon'un Wi-Fi adaptörü WU-1a ise mayıs sonuna doğru 59.95$'lık fiyatıyla boy gösterecek.
Nikon, yeni DSLR kamerası D3200'ü tanıttı
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Fotoğraftan bir haber arkadaşlar burada ezbere konuşmuş..Yok efendim Mark II ye 2mp fark atmış filan..Aps-c sensör'e 24mp koyarsan sen ne olacağını sanıyorsun ? Full Framein yarısı kadar bir sensör..Bu makinede iso 800 yap buram buram noise başlar.Bunlar hep pazarlama stratejisi..Kısacası 24(aps-c) değil 204 mp yapsanda nafile Mark2nin yanına yaklaşamaz..
Fotoğraftan bir haber arkadaşlar burada ezbere konuşmuş..Yok efendim Mark II ye 2mp fark atmış filan..Aps-c sensör'e 24mp koyarsan sen ne olacağını sanıyorsun ?...
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2 Yanıt Yanıtla +6
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ec38 7 yıl
bu nikonların tipi çok güzel oluyor yaa :D
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amatorfoto 5 yıl
merhaba bi sayfam var ve 400 kişiye ulaşırsam hediye makro filtre alacagım. suan 292 kişi lütfen destek verin. teşekkür ederim. facebook.com/...
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DH Misafiri 5 yıl
doğa fotografıcılığıyla ilgileniyorum artık bu makina güzelde ağır çanta sıkıntı oluyor şu odaklamnma konusu ciddi konu, sırf bu yüzden canon 100D hedef makinam hem hafif odaklanma sıkıntısı yok, dokunmatik ekran gelişmiş ayarları sıkıntısız yapmayı sağlıyor kafası karışıklara önerilir
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DH Misafiri 6 yıl
SİZDE PARA BOL HERALDE ABİ NİKON D800 NE DEMEK YAA NİKON D800 AMASYADA 11.550 LİRA YANİ NEBİLİYİM YAZIK GÜNAH BU KADAR PARA VERİLİR Mİ İŞİNİ GÖRECEK KADAR BİR MAKİNE AL YETER BU ARADA BEN NİKON D3200 ALMAK İSTİYORUM HALA 1 MİLYAR AÇIĞIM VAR :D
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SHERQUAN 6 yıl
Neden bu nikonlara karşı birşey hissetmiyorum ben canon gördüm mü hayran oluyorum :D
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DH Misafiri 6 yıl
Lan Ben Daha Makinayı Alamadım Ama Yalan Söylemyin Güzel Bir Makinaya Benziyor.
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba arkadaşlar dslr makina almayı düşünüyorum canon ve nikon arasında kaldım. Sizce hangisini seçmeliyim ve hangi modeli? Fikirleriniz benim için önemli :)
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Ed - 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Merhaba arkadaşlar dslr makina almayı düşünüyorum canon ve nikon arasında kaldım. Sizce hangisini seçmeliyim ve hangi modeli? Fikirleriniz benim için önemli :)

3 Nisan 2012; 16:29:20

Cevap: Nikon D800'ün ön siparişli satışı başladı

DH Misafiri

D800 aldim bekledigim gibi wou diyecegim bir makine degil aradaki fiyat farki disinda D700 göruntu kalitesi ayni.. Video cekimi ve pixsele ihtiyaciniz varsa gözden gecirin .. Mantik olarak o kadar pixsel cok yer kapladigi icin ben zaten pixselini makinede kuculttum..Acikcasi beklenen rahbeti görmedi ve beklendigi gibide cikmadi
Bilginiz olsun !





Sen bot musun, pc başında mı yaşıyorsun, acemi troll müsün, nesin sen?
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twona77 7 yıl
sanıyorum kullanılan sensör sony de a65, a77 ve nex 7 de kullanılıyor. iso başarımları orta seviyede bu makinalarda. bakalım nikon da durum nasıl olacak. bu tarz makina bakanlara benim önerim sony a57 dir. nex-5n deki sensörü kullanıyor ve saniyede 12 kareye kadar fotoğraf çekebiliyor. hdr, 3d gibi çekim seçenekleri mevcut ve gövdede titreşim önleme özelliği var.
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ozturert 7 yıl
D3200 degil de D5100, Canon 600D ya da Sony A57 oneririm. D5100'un fiyati daha uygun diye hatirliyorum.
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bam bam bam 7 yıl
şuan piyasadaki makineler hakkında araştırma yapmış bilgi sahibi olan arkadaşlar bende yeni makine almayı düşünüyorum özelden mesaj atarsanız yardımcı olursanız tavsiyeleriniz konusunda çok sevinirim.
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twona77 7 yıl bam bam bam
bam bam bam

şuan piyasadaki makineler hakkında araştırma yapmış bilgi sahibi olan arkadaşlar bende yeni makine almayı düşünüyorum özelden mesaj atarsanız yardımcı olursanız tavsiyeleriniz konusunda çok sevinirim.

hocam benim takip ettiğim kadarı ile ve daha önce 600d sahibi biri olarak önerim sony a57 dir. neden mi? 16mp çok kaliteli bir sensör ve iyi bir iso performansına sahip ki rakipleri içinde en iyisidir, 3d ve hdr çekim modları, gövdede titreşim engelleme özelliği, gövdede af özelliği, video çekiminde sürekli af ve saniyede 12 kare çekim hızı. a57 den sonra 600d ve pentax kr öneririm tabi d5100 de iyidir. bu makinaların image kaliteleri ve iso performansları gerçekten iyidir ve sizi üzmez. ama dediğim gibi benim önerim sony a57 dir. bende makinamı yenileyeceğim ve a57 nin tr fiyatının biraz düşmesini bekliyorum...
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First_Person 7 yıl
Nikonun d7000 ve d5100 makineleri iso olarak başarılı bulunmuştu. Umarım yeni makinede nikon mp arttıracam diye bundan vazgeçmez. Fotografları 10x15 bastıran, 1680x1050 monitörde ya da 1920x1080 tv de seyreden benim için 24 mp çok gereksiz. O kadar buyuk dosyalar istemiyorum...
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E_Aydin35 7 yıl
Bu fiyata herkezin bir tane edinmesi lazım :P :)
Açıkcası bu sene Nikon gerçekden baya aktifdi, yaptığı makinelerle,kameralarla iyi çözümler getidi ama biz bunların nimetlerini yazılı anlamın dışında canlı olarak göremedik bunu bekliyoruz DH'den :)
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skylineGTR_34 7 yıl
Canon nerdesin! Bundaki sensor Sony Nex 7 deki ile ayni mi?
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DH Misafiri 7 yıl en beğenilen
Fotoğraftan bir haber arkadaşlar burada ezbere konuşmuş..Yok efendim Mark II ye 2mp fark atmış filan..Aps-c sensör'e 24mp koyarsan sen ne olacağını sanıyorsun ? Full Framein yarısı kadar bir sensör..Bu makinede iso 800 yap buram buram noise başlar.Bunlar hep pazarlama stratejisi..Kısacası 24(aps-c) değil 204 mp yapsanda nafile Mark2nin yanına yaklaşamaz..
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Ed - 7 yıl
yalan mı, demek ki nikon 36 MP FF ile yakaladığı başarıyı giriş seviyesine kadar getirebiliyor. bu şekilde Mark III'le başeden bir detay zenginliği verebilecek makinalarında. nokia artık telefonlarında küçücük yere 41mp sıkıştırabiliyor ve örnek resimleri harika, bu MP değerleri varken ben Mark III'ü gereksiz görüyorum. her şey detay demektir ve D3200 bunu veriyor.
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ec38 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Fotoğraftan bir haber arkadaşlar burada ezbere konuşmuş..Yok efendim Mark II ye 2mp fark atmış filan..Aps-c sensör'e 24mp koyarsan sen ne olacağını sanıyorsun ? Full Framein yarısı kadar bir sensör..Bu makinede iso 800 yap buram buram noise başlar.Bunlar hep pazarlama stratejisi..Kısacası 24(aps-c) değil 204 mp yapsanda nafile Mark2nin yanına yaklaşamaz..

bunu sen düşündün nikon düşünemedi.. bu mudur?? adam algılayıcı işlemci ekran herşeyi yeniliyo sen diyorsun iso 800 de acayip şekilde noise başlar.. mark III alıp da lcd nin ışığını yakınca foto çekemeyenler var.. marka fanatizmine bu konuda bari girmeyin..
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