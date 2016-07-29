Nikon’dan bokeh tutkunlarına özel lens

Son dönemde bokeh efekti dediğimiz, fotoğraflarda belirli alanlara bulanıklık kazandırarak asıl nesneleri ön plana çıkaran çözümler ilgi görmeye başladı. Nikon, dünyada ilk kez kendi odak uzunluğunda en büyük diyafram aralığına sahip telefoto lensini duyurdu.

Genelde büyük diyafram aralıkları, daha büyük odak uzunluklarında kullanılıyor. Bugüne kadar sadece Mitakon’un geçen yıl piyasaya sürdüğü 135mm odak uzunluğuna sahip f/1.4 aralıklı lensi, bu alanda bir ilke imza atmıştı. Nikon ise, aynı diyafram aralığını 105mm uzunluğa da uyguladı ve portre fotoğrafçılarının gönlünü kazanmayı başardı.

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AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED adındaki yeni lens, 9 plakalı diyaframı ile etkileyici derecede akıcı bokeh efekti oluşturabiliyor. Kolayca nesneleri izole edebilmenin yanı sıra, odak noktasından arka plana geçişi de çok hızlı gerçekleştirebiliyor. Böylece en gerçekçi bulanıklık elde edilebiliyor.

İsmindeki E harfinin gereği olarak elektronik bir diyaframa sahip olan lens, plakaların akıcı bir şekilde kontrol edilebilmesini sağlıyor. Özellikle sürekli çekimlerde daha dengeli bir pozlama mümkün olacak. 1 metreye kadar odaklanabilen lens, görüntü sabitleme teknolojisine sahip değil.

Dış ortam şartlarına dayanıklı malzemelerden imal edilen lensin, parlamaları engellemek için Nano Crystal teknolojisi ile kaplandığı ifade ediliyor. Lensin ağırlığı 1Kg civarında. 2007 ve sonrasındaki Nikon gövdeleri ile uyumlu olan lens için 2200$ fiyat etiketi mevcut. Sınırlı sayıda satılan Mitakon lensinin aksine, AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED modeli Ağustos sonlarında yaygın satışa sunulacak.