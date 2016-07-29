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Nikon’dan bokeh tutkunlarına özel lens

Genelde büyük diyafram aralıkları, daha büyük odak uzunluklarında kullanılıyor. Nikon, dünyada ilk kez kendi odak uzunluğunda en büyük diyafram aralığına sahip telefoto lensini duyurdu.
2 yıl
5,5b
1
22
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde bokeh efekti dediğimiz, fotoğraflarda belirli alanlara bulanıklık kazandırarak asıl nesneleri ön plana çıkaran çözümler ilgi görmeye başladı. Nikon, dünyada ilk kez kendi odak uzunluğunda en büyük diyafram aralığına sahip telefoto lensini duyurdu.

Genelde büyük diyafram aralıkları, daha büyük odak uzunluklarında kullanılıyor. Bugüne kadar sadece Mitakon’un geçen yıl piyasaya sürdüğü 135mm odak uzunluğuna sahip f/1.4 aralıklı lensi, bu alanda bir ilke imza atmıştı. Nikon ise, aynı diyafram aralığını 105mm uzunluğa da uyguladı ve portre fotoğrafçılarının gönlünü kazanmayı başardı.

Ayrıca Bkz. "Çinli LeEco’dan büyük ABD hamlesi"

AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED adındaki yeni lens, 9 plakalı diyaframı ile etkileyici derecede akıcı bokeh efekti oluşturabiliyor. Kolayca nesneleri izole edebilmenin yanı sıra, odak noktasından arka plana geçişi de çok hızlı gerçekleştirebiliyor. Böylece en gerçekçi bulanıklık elde edilebiliyor.

İsmindeki E harfinin gereği olarak elektronik bir diyaframa sahip olan lens, plakaların akıcı bir şekilde kontrol edilebilmesini sağlıyor. Özellikle sürekli çekimlerde daha dengeli bir pozlama mümkün olacak. 1 metreye kadar odaklanabilen lens, görüntü sabitleme teknolojisine sahip değil.

Dış ortam şartlarına dayanıklı malzemelerden imal edilen lensin, parlamaları engellemek için Nano Crystal teknolojisi ile kaplandığı ifade ediliyor. Lensin ağırlığı 1Kg civarında. 2007 ve sonrasındaki Nikon gövdeleri ile uyumlu olan lens için 2200$ fiyat etiketi mevcut. Sınırlı sayıda satılan Mitakon lensinin aksine, AF-S Nikkor 105mm f/1.4E ED modeli Ağustos sonlarında yaygın satışa sunulacak. 

 

http://www.techradar.com/news/photography-video-capture/cameras/world-first-ultra-fast-105mm-f-1-4-prime-lens-announced-1325453 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
Bunun yerine tamron 85 mm 1.8 tercih ederim çok çok daha başarılı ve fiyatıda çok daha uygun ayrıca bokeh efekti ışıkların aldığı bulanıklık yuvarlak ve lenslere göre değişiklik göster olay nesneleri ayırmak arkaya bulanıklık verilme dediğiniz şey alanderinliği bunuda 1.4 1.8 2.8 aralıklarında çok daha belirgin elde edersiniz bokeh ve alan derinliği kontrolü farklı kavramlar
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JoeyBane 2 yıl
Lensi gorur gormez 1000$ dedim ama bayagi fazlaymis. Bizim genclerimiz bunu d3200'e takar. Cunku o 24 megapixel
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jrblue 2 yıl
Birde bu var tabi bilmeyenler için. leicastore.pl/...
http://www.leicastore.pl/media/catalog/product/cache/4/image/300x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/5/0/50-095.jpg
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yhackup 2 yıl
Param olsa düşünür müyüm....
Sanırım 2 saniye düşünmem. Zevk meselesi
kötü aypona 3-4 bin düşünmeden verirken kimsenin sesi çıkmıyor binliralık telefon neyinize yetmiyor.
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H34RTL3SS 2 yıl
görüntü sabitlemeya takılmış bazıları bu tür lensler üst düzey profesyonel kullanım için ve tripod ile kullanım için üretilirler ve gereksiz aksağam olmaması profesyonellik açısından iyidir ne kadar az lens ve parça olursa o kadar iyidir
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SEO-Uzmanı 2 yıl
bir mandanın gözüyle ;
dünyanın nasıl göründüğünü görmek için
bu kadar para verecek kadar param yok !
dahası bu paraya direk bir manda alınır ! :)
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çokrenkli 2 yıl
Titreşim engelleme olmaması, fiyatı makul düzeyde tutabilmek açısından mantıklı zira en açık diyaframı kullanıyorsanız zaten yüksek enstantaneye mahkumsunuz bu da titreme riskini minimize eder.
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Fx_57,5 2 yıl
gereksiz pahalı ve sadece tekdüze bir lens.
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LORDTEK 2 yıl Fx_57,5
Fx_57,5

gereksiz pahalı ve sadece tekdüze bir lens.

Pahalı mı? canonun 85mm 1.2'sinden haberin yok galiba. Neyse ki sana hitap etmiyor, boşver bunlar çok pahalı şeyler...
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rabbitweed 2 yıl Fx_57,5
Fx_57,5

gereksiz pahalı ve sadece tekdüze bir lens.


anlamadığın şeylerle ilgili neden fikir beyan ediyorsun?
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myhotyro 2 yıl
Yazıda da, yorumlarda da yanlış bilgilerden geçilmiyor. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de.
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s_mail 2 yıl
70-200 f2.8 IS II'im olsun yeter. :)
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