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Çinli LeEco’dan büyük ABD hamlesi

Uzun süredir ABD pazarına adım atmanın planlarını yapan Çinli üretici LeEco, ülkenin en büyük televizyon üreticilerinden birisini satın alarak önemli bir hamle yaptı.
2 yıl
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Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçen yıl sektörün ilk USB Type-C bağlantılı akıllı telefonlarını piyasaya sürmesi ile, LeTv veya şimdiki adı ile LeEco firmasını duyma imkanımız olmuştu. Aslında Çin’in büyük video sağlayıcılarından birisi olan LeEco, gelecek adına önemli hamleler yapıyor.

Yılın başında dünyanın ilk Snapdragon 820 yonga setli akıllı telefonunu tanıtarak dikkatleri bir kez daha üzerine çeken LeEco, şimdi ABD’de önemli bir adım attı. Firma, ABD’li televizyon üreticisi Vizio’yu 2 milyar dolar karşılığında satın alma anlaşması yaptığını duyurdu.

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Daha çok orta seviyeye yönelik televizyonlar üretmesi ile bilinen Vizio, satın alım sonrasında LeEco’nun iştiraki olarak faaliyetlerine devam edecek. Ayrıca Vizio’nun veri analiz bölümü Inscape, ayrı bir şirket olarak faaliyet gösterecek ve LeEco, burada da yüzde 49 hisse sahibi olacak. Gerekli kurum onayları alındıktan sonra, LeEco yıl sonunda Vizio’nun resmi sahibi olacak.

Vizio satın alımı, ABD pazarına açılmak için hazırlık yapan LeEco’nun elini güçlendirecek. Firma, yeni nesil Vizio televizyonlarına kendi video hizmetlerini entegre ederek, geniş bir kesime hitap etme imkanını elde edecek. Sonraki dönemde ise LeEco imzalı akıllı telefonların da ABD pazarına sunulması planlanıyor. 

 

http://www.techspot.com/news/65731-chinese-electronics-giant-leeco-buys-vizio-2-billion.html Yorum Yaz
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darkmehmet 2 yıl en beğenilen Virinom
Virinom
Hadi bakalım ilk BİM esprisini kim yapacak :)

Bilmem kim 😏
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zulfu_kartal 2 yıl
bizim ülkemizede gelse...
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merm 2 yıl zulfu_kartal
zulfu_kartal
bizim ülkemizede gelse...

Ne hikmetse gelmiyorlar, Ne Xiomi Ne de diğerleri :(
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Virinom 2 yıl
Hadi bakalım ilk BİM esprisini kim yapacak :)
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkmehmet 2 yıl Virinom
Virinom
Hadi bakalım ilk BİM esprisini kim yapacak :)

Bilmem kim 😏
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