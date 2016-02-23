Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Nikon'un ilk 4K Coolpix bas-çek kameraları, MWC 2016 fuarına geldi

Mobil cihaz sektöründe yaygınlaşmaya başlayan 4K video çözünürlükleri, bas-çek kompakt kamera kategorisinde de hızlı bir şekilde kendisine yer buluyor. Nikon Coolpix serisi buna son örnek.
3 yıl
4,6b
1
1
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Nikon'un ilk 4K Coolpix bas-çek kameraları, MWC 2016 fuarına geldi

Teknoloji fuarlarının değişmez isimlerinden olan Nikon, MWC 2016 fuarına yeni Coolpix bas-çek kameralarını tanıttı. Yeni üyeler arasındaki Coolpix A900 ve B700, seriye 4K video kaydı imkanını getiren ilk kompakt kameralar olma özelliğini taşıyor. B500 ise giriş seviyesine yönelik. 

20MP çözünürlüğünde BSI CMOS sensöre sahip olan A900, NIKKOR lens ile birlikte 35x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Yazılım desteği ile birlikte, yakınlaştırma oranı 70x seviyesine kadar çıkabiliyor. Üst kısımda menüler ve mod geçişleri için 2 adet tekerlek yer alırken, 4 eksenli Hybrid VR teknolojisi ile yakınlaştırma yaparken bile titreşimleri en aza indiriyor. Cihazda, dönebilir tarzda 3 inçlik LCD ekran yer alıyor. 

30 kare/saniye hızında 4K video kaydı yapabilen kamera, Superlapse yazılımı ile kliplerde çeşitli manzara veya perspektif değişimleri yaparak benzersiz ifadeler oluşturulabiliyor. Oynatım esnasında ise yüksek kaliteli ekran görüntüleri yakalanabiliyor. SnapBridge özelliği ise, Bluetooth bağlantısı üzerinden mobil cihazlara içerikleri aktarabiliyor. Nikon Coolpix A900 modeli, 350$ fiyat etiketi ile bahar aylarında satışa sunulacak. 
Nikon'un ilk 4K Coolpix bas-çek kameraları, MWC 2016 fuarına geldi
 

Üyeler arasında, B700 adında üst seviye bir model daha bulunuyor. 20MP çözünürlüğünde BSI CMOS sensöre sahip olan B700, 60x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Yazılım desteği ile 120x seviyesine çıkan yakınlaştırma yanında, yine 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı imkanı mevcut. 

Hem video izlerken hem de video kaydı yaparken sabit görüntüler çekebileceğiniz Coolpix B700, daha yüksek çözünürlük sunan bir LCD ekran barındırıyor. Bluetooth ve WiFi bağlantıları ile hem kablosuz içerik aktarımı hem de uzaktan deklanşör yönetimi mümkün oluyor. Yine Superlapse özelliği bu modelde de mevcut. Cihaz, 500$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek. 

B500 adındaki giriş seviyesi üyede ise, 16MP çözünürlüğünde BSI CMOS sensör, NIKKOR lens, 40x dinamik yakınlaştırma, 3 inçlik LCD ekran, WiFi, Bluetooth gibi özellikler yer alıyor. AA piller ile çalışan Coolpix B500, 300$ fiyat etiketine sahip olacak.  
Nikon'un ilk 4K Coolpix bas-çek kameraları, MWC 2016 fuarına geldi
 

http://www.engadget.com/2016/02/22/nikon-a900-b500-b700-coolpix-cameras/# Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozbey08 3 yıl
350 dolar a güzel bir vlog kamerası olur bu makine.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Coca Cola kartonlarından sanal gerçeklik gözlüğü 3 yıl Sony Xperia X ailesi inceleme ilk izlenim videosu 3 yıl NASA patates yetiştirmeye başladı 3 yıl Falcon 9 tekrar havalanıyor! SpaceX'in denemesini canlı izleyin 3 yıl Panasonic "sağlam" akıllı telefonlarını ortaya çıkardı 3 yıl Android'i bilgisayarınıza getiren Remix OS beta sürecine giriyor 3 yıl Oppo'dan dünyanın en hızlı şarj teknolojisi mi geliyor? 3 yıl Uygulama Haber : Haftanın En İyi 5 iOS Oyunu ve Uygulaması 3 yıl Spreadtrum, mobil yonga pazarında vites yükseltiyor 3 yıl İlk AMD Polaris grafik kartları Nisan ayında geliyor 3 yıl PowerVR grafik birimleri, giriş seviyesine de en iyi performansı sunmak istiyor 3 yıl Acer'dan 1TB bulut depolama destekli Liquid Jade 2 3 yıl Kritik DNS açığı tüm interneti risk altına alıyor 3 yıl Apollo astronotlarının Ay'da duydukları ilginç ses 3 yıl İnsansız Hava Araçları için kayıt zorunluluğu başlıyor 3 yıl MWC 2016’nın en iyi akıllı telefonu hangisi? 3 yıl Kyocera güneş enerjili yeni akıllı telefon prototipini ortaya çıkardı 3 yıl Galaxy S7 ön siparişine Samsung Gear VR hediye 3 yıl BBC, Planet Earth 2'yi 4K görüntü kalitesiyle sunacak 3 yıl NASA, Mars'a 3 günde gitmeyi amaçlıyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Nikon'un ilk 4K Coolpix bas-çek kameraları, MWC 2016 fuarına geldi Sonraki HTC Vive için performans test uygulaması yayınlandı 3 yıl Bill Gates FBI'ın yanındayken, Zuckerberg Apple'ın yanında yer aldı 3 yıl Microsoft kilit ekranı uygulamasını parmak izi desteğiyle güncelledi 3 yıl MOD platformu ile Cyanogen OS'nin görünümü değişiyor 3 yıl ARM'ın 32-bitte çalışan ilk 64-bitlik işlemci çekirdeği: Cortex-A32 3 yıl MediaTek, sağlık ve fitness cihazları için biyosensör çipini duyurdu 3 yıl Rüzgar enerjisi nükleeri alt etti 3 yıl Yeni Fiyat/Performans telefonu "GM 5 Plus video inceleme" 3 yıl SanDisk, USB Type-C girişli yeni flash belleğini duyurdu 3 yıl WD'den Xbox One'a özel harici disk "My Passport X inceleme videosu" 3 yıl Microsoft'un HoloLens'i astronotların emrinde 3 yıl Haier'den metal kasalı akıllı saat 3 yıl MediaTek ultra güç tasarruflu Helio P20 mobil işlemcisini tanıttı 3 yıl Karşınızda Android One'ın yeni temsilcisi: General Mobile GM 5 Plus 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi, çağrı tanıma sistemi ile geliyor 3 yıl Sıvı soğutma teknolojili Samsung Galaxy S7 parçalarına ayrıldı 3 yıl Dünyanın ilk 6GB RAM'li akıllı telefonu geliyor 3 yıl ZTE Blade V serisi yenilendi 3 yıl Sony'den kamera odaklı Xperia X serisi 3 yıl HTC One X9 global olarak tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim