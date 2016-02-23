Nikon'un ilk 4K Coolpix bas-çek kameraları, MWC 2016 fuarına geldi

Teknoloji fuarlarının değişmez isimlerinden olan Nikon, MWC 2016 fuarına yeni Coolpix bas-çek kameralarını tanıttı. Yeni üyeler arasındaki Coolpix A900 ve B700, seriye 4K video kaydı imkanını getiren ilk kompakt kameralar olma özelliğini taşıyor. B500 ise giriş seviyesine yönelik.





20MP çözünürlüğünde BSI CMOS sensöre sahip olan A900, NIKKOR lens ile birlikte 35x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Yazılım desteği ile birlikte, yakınlaştırma oranı 70x seviyesine kadar çıkabiliyor. Üst kısımda menüler ve mod geçişleri için 2 adet tekerlek yer alırken, 4 eksenli Hybrid VR teknolojisi ile yakınlaştırma yaparken bile titreşimleri en aza indiriyor. Cihazda, dönebilir tarzda 3 inçlik LCD ekran yer alıyor.





30 kare/saniye hızında 4K video kaydı yapabilen kamera, Superlapse yazılımı ile kliplerde çeşitli manzara veya perspektif değişimleri yaparak benzersiz ifadeler oluşturulabiliyor. Oynatım esnasında ise yüksek kaliteli ekran görüntüleri yakalanabiliyor. SnapBridge özelliği ise, Bluetooth bağlantısı üzerinden mobil cihazlara içerikleri aktarabiliyor. Nikon Coolpix A900 modeli, 350$ fiyat etiketi ile bahar aylarında satışa sunulacak.





Üyeler arasında, B700 adında üst seviye bir model daha bulunuyor. 20MP çözünürlüğünde BSI CMOS sensöre sahip olan B700, 60x optik yakınlaştırma yapabiliyor. Yazılım desteği ile 120x seviyesine çıkan yakınlaştırma yanında, yine 30 kare/saniye hızında 4K video kaydı imkanı mevcut.





Hem video izlerken hem de video kaydı yaparken sabit görüntüler çekebileceğiniz Coolpix B700, daha yüksek çözünürlük sunan bir LCD ekran barındırıyor. Bluetooth ve WiFi bağlantıları ile hem kablosuz içerik aktarımı hem de uzaktan deklanşör yönetimi mümkün oluyor. Yine Superlapse özelliği bu modelde de mevcut. Cihaz, 500$ fiyat etiketi ile piyasaya sürülecek.





B500 adındaki giriş seviyesi üyede ise, 16MP çözünürlüğünde BSI CMOS sensör, NIKKOR lens, 40x dinamik yakınlaştırma, 3 inçlik LCD ekran, WiFi, Bluetooth gibi özellikler yer alıyor. AA piller ile çalışan Coolpix B500, 300$ fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.engadget.com/2016/02/22/nikon-a900-b500-b700-coolpix-cameras/#