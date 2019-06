Nintendo, ABD'de bugüne kadar 50 milyon DS cihazı satışı gerçekleştirdi

Oyun konsolu pazarının dev oyuncularından Nintendo, 3DS konsolunun satışları konusunda beklentileri aşamamış olsa da bir önceki nesil çift ekranlı konsolu DS ile halen daha başarılı satışlar gerçekleştiriyor.





NPD araştırma firmasının ABD pazarı Eylül ayı satış rakamlarına göre Nintendo 50 milyonuncu DS satışını gerçekleştirdi. Bu ay 145 000 DS modeli satan Nintendo, 240 000 Wii modeli sattı. 7 yıldır piyasada olan DS ailesi için bugüne kadar 273 milyon yazılım ürünü satıldı.





Bu da günde 107 000 oyun satılması demek oluyor. ABD en çok satan 50 oyun listesinde 43 oyun, en çok satan 25 oyun listesinde 24 oyun DS ailesine ait.





3DS modelinde ise yavaş da olsa satışlar devam ediyor. 80$'lık büyük indirimin ardından Eylül ayında 260 000 konsol satan Nintendo, Ağustos ayında da 450 000 ünite satmıştı.





The Legend of Zelda™: Ocarina of Time™ 3D yapımı ABD'de 500 000 barajını geçen ilk 3DS oyunu oldu.





Dünya çapında ise Temmuz ayı rakamlarına göre Nintendo DS 147 milyon satış gerçekleştirmişken, Game Boy Advance 81.51 milyon, PSP ise 71.4 milyon satış gerçekleştirdi.





3DS modeli sadece Japonya'da 2 milyonu aşkın satış yaparak 4 milyon hedefine doğru ilerliyor. Yıl sonuna doğru piyasaya çıkacak pembe 3DS modeli, Mario Kart 7 ve Super Mario Land 3D oyunlarının hedefi tutturmasında itici rol oynaması bekleniyor.