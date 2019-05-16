Nintendo Switch’in Japonya’daki satış rakamları, PS4’ü geride bıraktı

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Famitsu tarafından paylaşılan rakamlara göre Nintendo, iki yıldan biraz fazla bir sürede Japonya’da 8,125,637 Switch konsolu sattı. Bu rakam ile Nintendo, piyasaya sürüldüğü günden itibaren Japonya’da 8,077,776 PS4 satışı yapan Sony firmasını da geride bırakmış oldu.

Söz konusu rakamlar, PS4 konsolunun piyasada olduğu süre göz önünde bulundurulduğunda çok daha anlamlı hale geliyor. PS4, Nintendo Switch’ten 36 ay önce yani 22 Şubat 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

Switch’in 34,7 milyon cihaz olan dünya çapındaki satış rakamları, 90 milyonu deviren PS4’ü yakalamaktan çok uzak olsa bile iki konsolun da anavatanı olan Japonya’da ulaşılan satış rakamları Nintendo için oldukça sevindirici olsa gerek.

Bahsi geçen rakamların, video oyunlarının Japonya’da geçirdiği evrime de ışık tuttuğu ifade edilirken, taşınabilir oyun platformlarının ülkedeki konsol piyasasına son birkaç yıldır hakim olduğu belirtilmiş.

https://kotaku.com/switch-outsells-ps4-in-japan-despite-launching-three-ye-18347 81375