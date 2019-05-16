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Nintendo Switch’in Japonya’daki satış rakamları, PS4’ü geride bıraktı

İki konsolun da anavatanı olan Japonya'da satılan Nintendo Switch sayısı, Sony'nin PS4 satış rakamlarını geride bıraktı. Söz konusu rakamlar ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Oyun Konsolları
Gökhan G.
Editör
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Nintendo Switch’in Japonya’daki satış rakamları, PS4’ü geride bıraktı
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Famitsu tarafından paylaşılan rakamlara göre Nintendo, iki yıldan biraz fazla bir sürede Japonya’da 8,125,637 Switch konsolu sattı. Bu rakam ile Nintendo, piyasaya sürüldüğü günden itibaren Japonya’da 8,077,776 PS4 satışı yapan Sony firmasını da geride bırakmış oldu.

Söz konusu rakamlar, PS4 konsolunun piyasada olduğu süre göz önünde bulundurulduğunda çok daha anlamlı hale geliyor. PS4, Nintendo Switch’ten 36 ay önce yani 22 Şubat 2014 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

Switch’in 34,7 milyon cihaz olan dünya çapındaki satış rakamları, 90 milyonu deviren PS4’ü yakalamaktan çok uzak olsa bile iki konsolun da anavatanı olan Japonya’da ulaşılan satış rakamları Nintendo için oldukça sevindirici olsa gerek.

Bahsi geçen rakamların, video oyunlarının Japonya’da geçirdiği evrime de ışık tuttuğu ifade edilirken, taşınabilir oyun platformlarının ülkedeki konsol piyasasına son birkaç yıldır hakim olduğu belirtilmiş.


https://kotaku.com/switch-outsells-ps4-in-japan-despite-launching-three-ye-18347 81375 Yorum Yaz
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Rachsuchtig 3 hf. en beğenilen SEO-Uzmanı
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MambaVino 2 hf.
Taşınabilir oyun konsolu olması insanların konsolunu telefon gibi taşımak istemesinden satılmıştır . Xbox ve PS4’ü oraya buraya taşımak zor bir olay ondan insanların evinden çıkamıyor ama Switch istediğin her yere götür kendi ekranından istediğin gibi istediğin alandan oyun oynama imkanı sunuyor .
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gowlet 3 hf.
Adamlar mariodan zevk alıyorlar helal olsun.
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Escapetolife 3 hf.
İlk çıktığında, günümüzde tablet telefon varken ne gerek var tutmaz diyenler oldu fakat nintendonun bildiği birşeyler varmış demek ki.
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SEO-Uzmanı 3 hf.

ps4 te akıl sağlığına uygun bir oyunlar yok ki !
psikopat bir gençlik yetiştirmek isteyenler
haliyle nintendo harici alıyor !
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İlke Kurtlutepe 3 hf. yeni yorumcu
Gördüğü bir şeyden etkilenen insan zaten delidir. Yaş sınırına uymuyorsa o ayrı mesele, o tamamen anne-babanın suçu.
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Rachsuchtig 3 hf. SEO-Uzmanı
Yine büyük resmi gördün he
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oly1786 3 hf.
Konsol işi 100% parayla ve güçle olmuyor, tecrübe, yaratıcılık ve inovasyonun çok geçerli olduğu alan. Dünyanın en değerli şirketi Microsoft yıllardır kaç milyarlar döktü ama hala sürünüyor.
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