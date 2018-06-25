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Nissan'ın ekonomik markası Datsun, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor!

2012 yılında Japon üretici Nissan bünyesinde yeniden doğan ve 5 bin dolardan başlayan ekonomik modelleriyle dikkat çeken Datsun, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
11 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Nissan'ın ekonomik markası Datsun, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor!
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1981 yılında üretimine resmi olarak son verilen ve 32 yıl sonra Japon otomobil devi Nissan’ın bünyesinde yeniden doğan Datsun, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Gelişi hakkında kesin bir tarih verilmeyen fakat önümüzdeki 2 yıl içerisinde Türkiye’de satılmaya başlanacağı söylenen ekonomik Datsun modelleri Hindistan’da 5 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Japon üretici Nissan, Renault’un Dacia ile yakaladığı başarının bir benzerini altında konumlanacak Datsun ile elde etmeyi hedefliyor. İlk etapta Hindistan, Rusya ve Endonezya gibi ülkelerde satışa sunulan Datsun modelleri, 5 ila 10 bin dolar arasında değişen satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Datsun modelleri, özellikle Amerika’da satışların düşmesi nedeniyle Çin, Pakistan ve Türkiye gibi pazarlarda da ekonomik otomobiller olarak satışa sunulacak.

Ekonomik Datsun modelleri Türkiye'de satılacak 

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu, “Kesin bir tarih yok ama Datsun markasını Türkiye’ye getirip mevcut bayi alt yapımızda satmayı planlıyoruz. Hem fiyatları hem de modeller Türkiye için çok uygun. Datsun markasının bünyesindeki yeni modeller düşük ÖTV dilimine de girebilir. Büyümemize önemli katkı sağlayacak. Datsun’un gelişi 2020 yılını bulabilir. Türkiye genelindeki teşkilat içinde çalışmalara başladık.

5 yıl önce küllerinden doğan Datsun, bu süre içerisinde REDI-GO, GO, GO+, ON-DO, MI-DO ve CROSS isminde 6 model geliştirdi. 1.2 litre ve altında motora sahip bu modeller şu anda Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Endonezya ve Kazakistan’da satılıyor. Türkiye’ye gelmesi halinde en düşük yüzde 45’lik ÖTV diliminden yararlanabilecek modeller önemli satış başarısı elde edebilir.


http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dirilen-samuray-turkiye-yolunda-40869989 Yorum Yaz
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lojistisyen 11 ay en beğenilen
Oooh hoşgelirler
Artık daha çok ihtiyacımız olacak 3.dünya ülkesi mallarına
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Umutcan 11 ay
Boşuna şikayet etmeye gerek yok, millet halinden memnun görünüyor bize de uzaktan izlemek düşer.
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redbul_540 11 ay

Kim gelirse gelsun.Tr den artık 60 bin liradan aşağı araba satamaz.

Yugoslavya nın 3 bin dolarlık arabası olsa bugün tr de 30 bin TL olurdu.

Öyle muhteşem bir ekonomiye sahibiz.
Kim gelirse gelsun.Tr den artık 60 bin liradan aşağı araba satamaz.Yugoslavya nın 3 bin dolarlık arabası olsa bugün tr de 30 bin TL olurdu....
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1 Yanıt Yanıtla +39
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volga tuygun 10 ay
Arkadaşlar, Datsun'un internet sitesinden baktım, Cross modelinde ( Dacia Duster rakibi) Abs var... Daha da inanılmazı çift airbag... Hatta ve hatta arka park sensörleri bile var... Bir de 2020 de böyle mükemmel özelliklerle ülkemize giriş yaparsa piyasayı sallar vallahi...Hökümetimize şimdiden teşekkür ediyorum, bize böyle mükemmel araçları kullanmayı nasip eyleyeceğiniz için. Ulen bir de bugünün parasıyla
80 000-90 000'e bunları alırsak(2020'de120-130 000 olur herhal)... Düşünemiyorum bile. Zevkten dört köşeyim şu an...
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Alpha Centauri 10 ay
bir tek datsun eksikti o da gelsin
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surfer 10 ay
gelsin gelsin bi bu eksikti. yakında Ortadoğu ülkeleri, pakistan, Afganistan gibi ülkelerde popüler olan markaların ülkemizde de popüler olmaya başlar. zaten istedikleri bu, halkın da istediği bu. o halde sorun yok. hep beraber hülooo diyelim. şu durumumuzu anlatabilecek, hülooo dan daha mantıklı bi ifade yok zaten.
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Her isi ters giden adam 10 ay
Halk istiyor yapacak bir şey yok
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senersongur 10 ay
5000-10000 dolar bizdeki vergilerle 15000dolar olur ama olsun. Ucuz sonucta.
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norton772 10 ay
Bu şu demek artık. Türkiye üçüncü dünya ülkesi. Welkome
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haberelectro 10 ay norton772
Zaten öyleydi.
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elcas 10 ay
çok mantıklı karar. layık olduğumuz araçlar geliyor. bize datsun. vekile S500.
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auto_man 11 ay
Dört gözle lada gelsin diye bekleyen forum datsun u beğenmiyor
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TruckTörMinator 10 ay auto_man
Datsunun on- Do modeli Lada Granta ile ayni arac.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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interwap 11 ay
Euro ncap tan tek yıldız alan araçlara hazır olun. Hatta bu ataçlar o testlere girmiyordurda. Nasıl olsa bu konuda bilmem kaçıncı dünya ülkesiyiz.
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fhrstw 11 ay
Eskiden 10 milyara astra vardı şimdi aynı astra 30 bin olmuş normalde model eskiyince fiyatlar düşer ama bizde tam tersi al şimdi bu hurdayı 5 yıl sonra 200 bin helalinden 2 kat kazanç
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