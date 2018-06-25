Nissan'ın ekonomik markası Datsun, Türkiye pazarına girmeye hazırlanıyor!

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1981 yılında üretimine resmi olarak son verilen ve 32 yıl sonra Japon otomobil devi Nissan’ın bünyesinde yeniden doğan Datsun, Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. Gelişi hakkında kesin bir tarih verilmeyen fakat önümüzdeki 2 yıl içerisinde Türkiye’de satılmaya başlanacağı söylenen ekonomik Datsun modelleri Hindistan’da 5 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Japon üretici Nissan, Renault’un Dacia ile yakaladığı başarının bir benzerini altında konumlanacak Datsun ile elde etmeyi hedefliyor. İlk etapta Hindistan, Rusya ve Endonezya gibi ülkelerde satışa sunulan Datsun modelleri, 5 ila 10 bin dolar arasında değişen satış fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Datsun modelleri, özellikle Amerika’da satışların düşmesi nedeniyle Çin, Pakistan ve Türkiye gibi pazarlarda da ekonomik otomobiller olarak satışa sunulacak.

Ekonomik Datsun modelleri Türkiye'de satılacak

Nissan Türkiye Genel Müdürü Sinan Özkök konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu, “Kesin bir tarih yok ama Datsun markasını Türkiye’ye getirip mevcut bayi alt yapımızda satmayı planlıyoruz. Hem fiyatları hem de modeller Türkiye için çok uygun. Datsun markasının bünyesindeki yeni modeller düşük ÖTV dilimine de girebilir. Büyümemize önemli katkı sağlayacak. Datsun’un gelişi 2020 yılını bulabilir. Türkiye genelindeki teşkilat içinde çalışmalara başladık.”

5 yıl önce küllerinden doğan Datsun, bu süre içerisinde REDI-GO, GO, GO+, ON-DO, MI-DO ve CROSS isminde 6 model geliştirdi. 1.2 litre ve altında motora sahip bu modeller şu anda Hindistan, Rusya, Güney Afrika, Endonezya ve Kazakistan’da satılıyor. Türkiye’ye gelmesi halinde en düşük yüzde 45’lik ÖTV diliminden yararlanabilecek modeller önemli satış başarısı elde edebilir.

http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/dirilen-samuray-turkiye-yolunda-40869989