Noctua, Skylake işlemciler için yükseltme setleri sunuyor

Intel'in Skylake işlemcileri yavaş yavaş kendisini göstermeye başlarken, LGA115x soketlerine uyumlu olmayan soğutucuların da bir şekilde optimize edilmesi ihtiyacı doğdu. Noctua bu doğrultuda kullanıcıların imdadına koşuyor.





2005 yılından sonra Noctua soğutucusu alan ancak LGA115x uyumlu SecuFirm2 yuvasına sahip olmayan kullanıcılar için yakın zamanda ücretsiz bir yükseltme seti dağıtılacağı duyuruldu.





Noctua'nın güncel soğutucularında SecuFirm2 yuva sistemi olduğu için LGA115x soketlerine uyum sorunu yaşanmıyor. Yükseltme setleri bu bakımdan daha önceki Noctua ürünlerini alanlara hitap edecek.





NM-i115x adındaki set 2005 yılından itibaren LGA115x uyumu olmayan soğutucuların hemen tamamını kapsayacak. Kullanıcıların bu tür bir Noctua soğutucusuna sahip olduğunu ve ayrıca LGA115x anakart veya işlemci sahibi olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Noctua ayrıca bir uyumluluk tablosu da yayımladı.

http://www.noctua.at/main.php?show=compatibility_cooler_socket