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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Noctua, Skylake işlemciler için yükseltme setleri sunuyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Noctua, Skylake işlemciler için yükseltme setleri sunuyor

Intel'in Skylake işlemcileri yavaş yavaş kendisini göstermeye başlarken, LGA115x soketlerine uyumlu olmayan soğutucuların da bir şekilde optimize edilmesi ihtiyacı doğdu. Noctua bu doğrultuda kullanıcıların imdadına koşuyor. 

2005 yılından sonra Noctua soğutucusu alan ancak LGA115x uyumlu SecuFirm2 yuvasına sahip olmayan kullanıcılar için yakın zamanda ücretsiz bir yükseltme seti dağıtılacağı duyuruldu.

Noctua'nın güncel soğutucularında SecuFirm2 yuva sistemi olduğu için LGA115x soketlerine uyum sorunu yaşanmıyor. Yükseltme setleri bu bakımdan daha önceki Noctua ürünlerini alanlara hitap edecek. 

NM-i115x adındaki set 2005 yılından itibaren LGA115x uyumu olmayan soğutucuların hemen tamamını kapsayacak. Kullanıcıların bu tür bir Noctua soğutucusuna sahip olduğunu ve ayrıca LGA115x anakart veya işlemci sahibi olduğunu ispat etmesi gerekiyor. Noctua ayrıca bir uyumluluk tablosu da yayımladı. 

http://www.noctua.at/main.php?show=compatibility_cooler_socket Yorum Yaz
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mBenJi 4 yıl en beğenilen
Destek vermeyi bırakın çoğu firma bilerek desteğini kesiyor ki yeni ürünleri satılsın, tebrik ediyorum firmayı, soğutucu ihtiyacım olduğunda ilk bakacağım firma artık noctua
Destek vermeyi bırakın çoğu firma bilerek desteğini kesiyor ki yeni ürünleri satılsın, tebrik ediyorum firmayı, soğutucu ihtiyacım olduğunda ilk bakacağım firm...
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redoracle 4 yıl
AMD tercih sebebi işte hep bunlar,helal olsun bu noctuaya da bende 92 mmlik bi fanını kullanıyorum çok sessiz ve kaliteli.
Amd alınca soket uyumsuzluğu için endişelenmeye gerek kalmıyor,anakartım patlarsa yenisini bulabilirmiyim derdi yok Am4 soket çıksada alsak.
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TheMuyu 4 yıl
helal olsun firmaya
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mBenJi 4 yıl
Destek vermeyi bırakın çoğu firma bilerek desteğini kesiyor ki yeni ürünleri satılsın, tebrik ediyorum firmayı, soğutucu ihtiyacım olduğunda ilk bakacağım firma artık noctua
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