Bilim insanlarından ilginç araştırma: Uzayda görünmez duvarlar olabilir

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Şu anda, evrenimizi anlamak için standart model olarak Lambda soğuk karanlık madde modelini kullanıyoruz. Bu model, küçük galaksilerin daha büyük galaksilerin etrafındaki dağınık yörüngelerde dağıtılması gerektiğini belirtir. Gerçekte, daha büyük gökadaların yörüngesinde dönen birçok küçük gökada, Satürn'ün halkalarına benzeyen ince düz düzlemlerde (diskler) düzenlenmiştir. Bu düzenleme, sanki uzayda onları Lambda modeline meydan okuyacak şekilde düzenlemeye zorlayan görünmez duvarlar varmış gibi görünür. Ancak Nottingham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışma, bu konuya yeni bir açıklama sundu.

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Simetrik isimli parçacık uzayda görünmez duvarlar oluşturuyor olabilir

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Nottingham Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışma, simetriklerin uzayda görünmez duvarlar oluşturabileceğini öne sürüyor. Ancak bu duvarlar bir odanın duvarları gibi değil. Bunun yerine, daha çok engel gibi düşünülebilir. Araştırmacılar, bu duvarların simetrik adı verilen varsayımsal yeni bir parçacığın aracılık ettiği beşinci bir kuvvet tarafından oluşturulmuş olabileceğini düşünüyorlar.

Yine de bu çalışmalar sadece bir kavramı kanıtlıyor. Uzayda görünmez duvarlar olduğunu kanıtlamak için bilim adamlarının önce simetriklerin var olduğunu kanıtlamaları gerekiyor.

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