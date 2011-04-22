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Nokia C7 video inceleme "İnce ve Şık"

8 yıl
168,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nokia N8'in daha uygun fiyatlı bir alternatifi olarak düşünülebilecek Nokia C7, otomatik netleme yeteneğinden yoksun 8MP kamerasıyla bakalım ağabeyine kafa tutabiliyor mu?


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Technotronic 8 yıl en beğenilen
otofokusunun olmamasi , internet tarayicisinin yavas olmasi ve symbian isletim sistemini kullanmasi , bu telefonun almamam icin 3 ciddi sebep
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lj94 8 yıl
ahahahha:D otofokussuz 8 mp kamera ancak nokiadan beklenir:D:D
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Nightmare70 8 yıl
Nokia'nın internette adam akıllı gezebileceğiniz bir modeli var mı ? Benim bir tane bile gelmiyor aklıma
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DH Misafiri 7 yıl
Ya lutfen nokıa c6-01 video incelemesi yapabilirmisiniz biz bu videolara gçöre telefon alıyoruz yaparsanız tesekkur ederim =)
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karasimsek06 7 yıl
tipi pek hoş değil bence
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba arkadaşlar, ben telefonu aldım herşeyiyle çok memnunum fakat 30'a yakın video klip yükledim ve arabamda FM verici ile kullanıyorum bu oldukça güzel fakat tek sıkıntı her klip sonrası ekrandan bir sonrakini play tuşuna basmak gerekiyor, yani tümünü yürüt gibi bir fonkyonu yok buda benim için oldukça negatif bir durum...
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DH Misafiri 8 yıl
nokianın tek iyi yanı satarken çok fazla deger kaybetmemesi
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dark-knight 8 yıl

DH Misafiri

nokianın tek iyi yanı satarken çok fazla deger kaybetmemesi

nasıl kaybetmiyor ya siz ayda mı yaşıyorsunuz?
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Shevchenko79 8 yıl
Huawei IDEOS X5 incelemesi yaparmısınız Mesut Bey Türkiye de satışa sunuldu resmen telefon tam f/p telefonu 599 tl fiyatla 720 p video kayıt 5 mp kamera led flash 2.2 froyo ile geliyor .Çeşitli yabancı video inceleme sitelerinden yüksek notlar almış telefon. Şimdiden teşekkürler Mesut Bey...
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ıceberg_32 8 yıl
Allah aşkına ne yaptınız siz....bağlandı hızı 10.2 mbps..iphone 4 ün hızı 7.2 çoğu samsunh 3.6...
ben n8 de kullandım galaxyde iphonede ama bunun gibi kaliteli hızlı ve harika bi telefon görmedim...kullanmadan kötülemeyin..otofocus yok ama harika çekimleri var..xperia 10 dan kat kat güzel fotosu var
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freddysis 8 yıl
Zaten beğenmiyordum nokia yı dün elime aldım bu telefonu arkadaşım almış ama çok ağar geldi bana.
Ayrıca Mesut bey videoların kamera arkasını bekliyoruz :))
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SEO-Uzmanı 8 yıl
kaça geliyor gülüm bu !?
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napolyon94 8 yıl
beyler size kendi çapımda yaptıgım JBenchmark skorlarını sunuyorum
program sadece symbian larda çalışıyor
5230(cfw li) :116
c5-03:140
5800 (v32 de)78 (v52 de ) 109
N73:96
N97 mini:104
Nokia c7:4503!!!,300 mhz lik gpu telefonu uçurmuş
son olarak basit s40 cihazlarda düşük çözünürlükten dolayı genelde 90-100 puan arası aldı son olarak şimdiye kadar en düşük n70 de gördüm tam 48 puan :D
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S.Vettel 8 yıl

napolyon94
beyler size kendi çapımda yaptıgım JBenchmark skorlarını sunuyorum
program sadece symbian larda çalışıyor
5230(cfw li) :116
c5-03:140
5800 (v32 de)78 (v52 de ) 109
N73:96
N97 mini:104
Nokia c7:4503!!!,300 mhz lik gpu telefonu uçurmuş
son olarak basit s40 cihazlarda düşük çözünürlükten dolayı genelde 90-100 puan arası aldı son olarak şimdiye kadar en düşük n70 de gördüm tam 48 puan :D

[kendiniavutma.gif]
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Nightmare70 8 yıl
TriguneXtreMe
kuavo15
Nightmare70 Nokianın internette adam akıllı gezebileceğiniz bir modeli var mı ? Benim bir tane bile gelmiyor aklıma
n900 desem mükemmel ötesi
N900un işletim sistemi Maemo linux tabanlı. Symbian OS bulunan hiç bir telefonu tam performans vermiyor Nokianın.

Evet bilgisayar deneyimi sunması için yapmıştı onu nokia symbian olmadığı için öyle :))
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Shevchenko79 8 yıl
Bu telefon geleli 6 ay 1 sene olacak tv de reklamları yeni çıkyor,yeni incelemesi yapılıyor ben anlamış deilim ben bu telefonu 2010 nun ekiminde ümraniye real de inceledim ne saçma iş bu sanki yeni çıkmış gibi gösteriyorlar yeni noki a c7 miş Allah Allah....
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