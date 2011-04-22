Nokia C7 video inceleme "İnce ve Şık"

Nokia N8'in daha uygun fiyatlı bir alternatifi olarak düşünülebilecek Nokia C7, otomatik netleme yeteneğinden yoksun 8MP kamerasıyla bakalım ağabeyine kafa tutabiliyor mu?
DH Misafiri nokianın tek iyi yanı satarken çok fazla deger kaybetmemesi
napolyon94 beyler size kendi çapımda yaptıgım JBenchmark skorlarını sunuyorumprogram sadece symbian larda çalışıyor5230(cfw li) :116c5-03:1405800 (v32 de)78 (v52 de ) 109N73:96N97 mini:104Nokia c7:4503!!!,300 mhz lik gpu telefonu uçurmuşson olarak basit s40 cihazlarda düşük çözünürlükten dolayı genelde 90-100 puan arası aldı son olarak şimdiye kadar en düşük n70 de gördüm tam 48 puan :D
TriguneXtreMe kuavo15 Nightmare70 Nokianın internette adam akıllı gezebileceğiniz bir modeli var mı ? Benim bir tane bile gelmiyor aklıma n900 desem mükemmel ötesi N900un işletim sistemi Maemo linux tabanlı. Symbian OS bulunan hiç bir telefonu tam performans vermiyor Nokianın.
kuavo15 Nightmare70 Nokianın internette adam akıllı gezebileceğiniz bir modeli var mı ? Benim bir tane bile gelmiyor aklıma n900 desem mükemmel ötesi
Nightmare70 Nokianın internette adam akıllı gezebileceğiniz bir modeli var mı ? Benim bir tane bile gelmiyor aklıma
nasıl kaybetmiyor ya siz ayda mı yaşıyorsunuz?
ben n8 de kullandım galaxyde iphonede ama bunun gibi kaliteli hızlı ve harika bi telefon görmedim...kullanmadan kötülemeyin..otofocus yok ama harika çekimleri var..xperia 10 dan kat kat güzel fotosu var
Ayrıca Mesut bey videoların kamera arkasını bekliyoruz :))
program sadece symbian larda çalışıyor
5230(cfw li) :116
c5-03:140
5800 (v32 de)78 (v52 de ) 109
N73:96
N97 mini:104
Nokia c7:4503!!!,300 mhz lik gpu telefonu uçurmuş
son olarak basit s40 cihazlarda düşük çözünürlükten dolayı genelde 90-100 puan arası aldı son olarak şimdiye kadar en düşük n70 de gördüm tam 48 puan :D
[kendiniavutma.gif]
Evet bilgisayar deneyimi sunması için yapmıştı onu nokia symbian olmadığı için öyle :))