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Nokia E6 video inceleme

8 yıl
189,6b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Nokia'nın QWERTY klavye ve dokunmatik ekrana birlikte yer verdiği telefonu E6-00'ı inceledik. Symbian Anna işletim sistemine sahip olan Nokia E6-00, merak edilen yönleriyle bu videomuzda.

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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
bu telefon bi galaxy s le aynı fiyatta olabilir yada galaxy z ile onlar dururken bu almakta saçmalık ha hiç olmadı galaxy gio alırım artan parada cebimde kalır.
bu telefon bi galaxy s le aynı fiyatta olabilir yada galaxy z ile onlar dururken bu almakta saçmalık ha hiç olmadı galaxy gio alırım artan parada cebimde kalır....
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darkaura 8 yıl
cok sukur nokia tekelinden kurtulduk. tum ozelliklerin yarim yarim ayri ayri modellere dagitiyorlar. 8mp kamera auto focus yok. neden. cunku o n8in ozelligi.
n8 ilk ciktiginda 680mhz islemci elestirime nokia gurusu gecebekcisinin cevabida bu nokianin yuksek islem modeli degil n9u bekleyin olmustu. ama o zaman n8in fiyati diger markalarin 1ghz islemcili modelleriyle ayniydi.
simdi 550tl ye her seyi ile tum nokia telefonlardan ustun olan android telefonlar varken niye e6 aliyim. sebeb?
son olarak yarim ekran, yarim islemci, yarim ram olan telefonun bataryasinin 2 kat uzun gitmesinden daha dogal ne olabilir.
cok sukur nokia tekelinden kurtulduk. tum ozelliklerin yarim yarim ayri ayri modellere dagitiyorlar. 8mp kamera auto focus yok. neden. cunku o n8in ozelligi.
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Patient93 2 yıl
casper via a 1 mi? nokia 6 mı? daha iyidir.
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hareketliperde 2 yıl
bu eski incelmeleri yapan arkadaşa ne oldu
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mahsur kalan adam 2 ay hareketliperde
huawei türkiye ürün yöneticisi olmuş
hey gidi nokia
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DH Misafiri 8 yıl
facebook twitter mesajları eş zamanlı düşüyorsa bence bu telefon satar.android'i methedenler bildirim sisteminin dandikliğini göz önüne almıyor hiç,telefon sadece hd oyun oynamaktan ibaret değildir.
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darkaura 8 yıl
DH Misafiri

facebook twitter mesajları eş zamanlı düşüyorsa bence bu telefon satar.android'i methedenler bildirim sisteminin dandikliğini göz önüne almıyor hiç,telefon sadece hd oyun oynamaktan ibaret değildir.

kardes facebookun twiterin herseyi real time tam ekran widgetimda siralaniyor. neden bahsediyon sen.
kaldiki markette bunun uzerine sayisiz bedava uygulama var. dedigin eksiklik tamamen facebook icin kullandigin uygulamayla alakali bir durum. androidin parcasi olan bir sey degil. ha uretici onu sana facebook uygulamasini on yuklu verir ayri. bazi ureticilerin tamamen kendi hazirladiklari facebook uygulamalarida mevcut.
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DH Misafiri 8 yıl
Al PaC
Olay zaten mobiliteden çıktı. Artık benchmark kıvamında geçiyor telefonlar arası karşılaştırma. Pili 1 gün bile gitmiyor çoğu süper denilen cihazın. Ama insanlar kabulleniyor. Bence S2 yi o kadar ince yapmak yerine şöyle 11mm civarında bir kalınlıkta yapıp daha uzun ömürlü bir batarya kullanabilirlerdi. Bu koşulda da istenen bütün özellikleri bünyesinde barındırma imkanı artardı. İncelik, performans vs. Önemli olan işin ne kadar zamanda yapıldığı değil mi? Symbian 680mhz de bir iş yapılırken diğer 1ghz vb cihazlarda aynı iş aynı sürede yapılıyorsa burda bir sorun göremiyorum ben. Geliştirilmesi gereken yerler vardır orası ayrı. Bu söylediklerinize 1ghz li Symbian cihazlar çıktığından net bir cevap almış olacaz. Bir tek huawei diye çinli bir markanın cihazı o fiyata. Tek bir cihaz üzerinden bu kadar genelleştirme yanlış bence. Neyse konu dışına çıkmayalım Konu E6.

Symbian 680 mhsz bir işlemciyle iş mi yapabliyor. nokianın 680mhz ve daha düşük işlemcili telefonlarında menüde kasmalar oluyo bu telefon nasıl iş yapsın
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rkirac 8 yıl
Tasarım olarak yaptıım icelemeri bu blog saymda bulabilir siniz. 1* gündür kulanıyorum bende. rifatkirac.blogspot.com/...
Umarım faydalı olabilmişimdir.
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crackerteam 8 yıl
nokia e6 aldım.Araştırdım ve doğru sonuca vardım.Belki donabilir,belki otofocusu olmadığı için iyi çekmeyebilir;ama benim ihtiyacaım olan gps(ovi ile üstün harita ve tüm haritalar ücretsiz) ve hızlı mesajlaşmamı sağlayacak qwerty klavye ile tüm işimi göreceğime inanıyorum.800 tl vererek media marktan aldım;belki diyeceksiniz android alırdım diye:) biz insanlar çok araştırmıyoruz;ne istediğimizi bilmiyoruz;nokia 40bin,android 250bin,app store iOS 380 bin uygulama var ama sankli bir telefona bu uygulamalardan kaçınız ne kdr yüklüyor;çok uygulama demek çok şey mi var demektir;hayır;önemli olan işinizi ne görüyor olduğudur.ben symbian da istediğim sözlüğüde bulacağım;oyunumuda ;diğer yararlı programlarımıda...ha warez ha ovi;bnm için önemli olan gps ve mesajlaşma;bunda da en önemli şey qwerty klavye ve ovi haritaları idi;ewt dokunmatikte düşündüm;özellikle androidi yıllardır takip ediorum;çok iyi kusursuz;düşündüm ki ;telefonda uzun pil ömrüm ;gps im;hızlı mesajlaşma sistemim olsun; tabletimde de androidim olsun;her uygulamayla uğraşayım;bu kadar basit ; telefonda symbian ;tablette iOS veya android;işimi gayet iyi görürüm;yani arkadaşlar önemmli olan siizn ihtiyaçlarınız;ben ellerimin çok terli olacağını;hızlı mesaj yazamayacağımı;hatta bazen ellerimin kirli oalcağını düşünüp ekrana degmemek için dokunmatik yerine tercihim qwerty oldu:) ha gerekirse apple ve androidin nimetlerinden de faydalanabileceğim;çünkü teknolojinin sonu yok.....
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K_Spartakus 8 yıl
nokia e6 kullananlara bir sorum olucak .... . hem qwerty klavyesi var hemde dokunmatik ekranı var ...buraya kadar çok güzel , ama ortadaki joystick benzeri alet dokunmatik ekranı olan bir telefonda gereksiz değilmi ? hem klavye hemde ekranı parmaklarınızla yönetecekseniz joystiğe ne gerek var ?

hani nokia e71 olsa anlarım , ekran dokunmatik değil ve joystiği kullanmaya mecbursunuz ...ammma velakin dokunmatik ekranlı telefona hiç yakışmamış ve gereksiz yer kaplamasından başka birşey değil .

dokunmatik ekranı olup qwerty klavyesi olan ama joystick saçmalığını kullanmayan telefonda var
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nakruf34 8 yıl
Dokunmatik teknoloji ve fiziksel klavye ile çok güzel tasarım olmuş :)
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GurkanLee 8 yıl
Diğer s^3 cihazlara 22. ve 24. versiyonları geldi. E6 ya nezaman gelecek bilgisi olan varmı?
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detayweb 8 yıl
Tum yorumlara baktim ve sunu diyebilirim nokiasi olan nokiayi ovuyor bende nokia kullandim ve kabaca bes para etmez ozellik olmadiktan sonra sarji uzun gitse ne olur simdi galaxy sl aldim vee kopuyorum hd oyun ki ass cred son bolumdeyim hergun video daha ne olsun sarjida 6 saat gidiyo zaten bu herseyiyle yeter yorum yapmayin ben memnunum
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Jaimine_RAJA 8 yıl
serisinin bir üst modeli olarak gayet güzel olmuş. nokia bu sefer e serisinde yaptığı temel donanım değişikliklerinin yanında güzel de bir yazılım değişikliği yaparak bekleneni vermeye çalışmış.sanıyorum otofokus da var.hoparlorun konumunu beğenmedim.kim ne çamur atarsa atsın bu sefer bekleneni vermeye bir adım daha yaklaşmışlar.ve beyler görüyorsunuz ki yazılım uygun olduğunda bu symbian 256mb ram ile gayet güzel iş çıkartıyor :) gönül isterdi ki 1 ghz olsun işlemcisi 1 gb olsun rami.ama bu kadar oluyor her gül dikeniyle konuşuluyor nokianın durumuda bu.fiyat biraz daha düşmeli...
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Berkay 8 yıl
Beklenen inceleme sonunda gelmiş.

Teşekkürler.
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scbcab 8 yıl
nokia e5 aldım 3,4 ay oldu bı fark yok cokkotu bır ozellıgı var oda oyun veya baska bir program yukledıgımızde acmıyor tabi bunun cozumunu buldum telefonun dılını ıngılızce yapıp ıstedıgınızı ındırın kurun tekrar turkce yapın olme esegım olme hesabı
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veto1214 8 yıl
Telefon kotu Alınmaz 2'3 Ekranda Dokunmatik olurmu Zaten X10minin ekranına bi basıon O basış parmak ekran kadar .Ayrıca İnternet deneyimi berbat ayrıca Sizi kınıoM Ovi store YETERLİMİ yuh diyorum Ovi store yetersizadamgibi ne oyun var ne uygulama.
Bununyerine c3 alırım daha iyi Zaten qwerty klavye alanlar ın %90ı sadece mesajlajmak için alıyorlar
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