Nokia E6 video inceleme

Bu videomuzda Nokia'nın QWERTY klavye ve dokunmatik ekrana birlikte yer verdiği telefonu E6-00'ı inceledik. Symbian Anna işletim sistemine sahip olan Nokia E6-00, merak edilen yönleriyle bu videomuzda.

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